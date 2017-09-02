«Если б мы знали тогда, что пишем историю…» Воспоминания участников Суперсерии

45 лет назад прошел первый матч исторической серии Канада – СССР, которую в итоге выиграли родоначальники хоккея. Участники Суперсерии – нападающий Александр Мальцев и вратарь Александр Пашков – спустя почти полвека рассуждают о причинах поражения.

А ведь в Советском Союзе вслух не говорили, кто выиграл серию. С гордостью рапортовали: «Развеян миф о непобедимости канадских профессионалов». И добавляли: «Разница шайб в пользу советских хоккеистов».

С годами все-таки встал вопрос – почему проиграли, ведя в серии 3-1. В какой-то мере свет на эту засекреченную тему пролили динамовцы – Александр Мальцев и Александр Пашков.

МАЛЬЦЕВ: ВИНОВАТ ТРЕНЕР

– Почему проиграли Суперсерию? Кто виноват? – переспросил Мальцев. – Думаю, тренер. Всеволод Бобровраспустил команду после возвращения из Канады на несколько дней. А надо было готовиться, тренироваться… Я улетел в Сочи, причем забыл паспорт, но в самолет меня все равно посадили. Да и многие летали. Думали, что если обыграли канадцев на их поле, то уж дома при своих зрителях и на большой площадке обязательно порвем.

По сути, главную задачу той серии мы решили после первой же игры в Монреале – как тогда говорили и писали, развеяли миф о непобедимости канадских профессионалов.

Почему сбился настрой? Да потому что нам вдалбливали, что главный старт сезона – чемпионат мира. А эти матчи – подготовка к нему.

Если б мы знали тогда, что пишем историю…

ПАШКОВ: НЕ ХВАТИЛО ТАРАСОВА И ФИРСОВА

– Хочу сказать, что ту серию мы почти что выиграли. После пятого матча вели 3-1 при одной ничьей. Никогда не поверил бы, что сборная СССР способна проиграть три раза подряд одному сопернику. Тем более на своей площадке, при лояльном судействе. И все-таки проиграла.

Конечно, мы расслабились. Но кто в этом виноват? В таких случаях спрос с тренера. Бобров же все пустил на самотек. В Москве его не было ни на одной утренней раскатке. Их проводил Николай Карпов. Его авторитет в глазах армейцев и динамовцев равнялся нулю.

К тому же Бобров не смог предложить сопернику ничего, кроме силового давления. Канадцы приспособились к такой тактике, гасили скорость, отжимали наших нападающих к бортам. Думаю, при Тарасове команда вела бы себя совсем по-другому.

Еще одна ошибка, на мой взгляд, в том, что в сборную не взяли Фирсова. На тот момент он был еще в силе и свои пять шайб канадцам наверняка забил бы. Для этого нападающего не существовало понятия «не идет игра», он умел подчинить ее себе.

Устал и Третьяк, которому было всего 20 лет. У канадцев вратари Драйден и Тони Эспозито играли поровну, а у нас только Третьяк. Понятное дело, он устал и в Москве выручал реже, чем в Канаде. Думаю, надо было дать ему передышку в шестом матче.

Перед восьмой игрой серии я отказался раздеваться в запас. Психанул: «Почему он играет, а мы форму на лавке протираем?» Посмотрел с трибуны два периода, счет был 5:3. Приехал домой, включил телевизор и глазам не поверил – проиграли 5:6…