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По прозвищу Драго. Лучшие бои Александра Волкова (видео)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Волков (слева)
Александр Волков (слева)Фото: Gettyimages.ru

2 сентября в Роттердаме российский тяжеловес Александр Волков проведет бой против голландца Стефана Штруве. Поединок пройдет в Роттердаме (Голландия) и возглавит турнир UFC Fight Night 115.

Победа над именитым соперником позволит Волкову подняться в рейтинг топ-5 тяжеловесов UFC. Это позволит Александру претендовать на чемпионский пояс, которым сейчас владеет американец хорватского происхождения Стипе Миочич.

Напомним, что в UFC Волков провел два поединка. Он одержал победы по очкам над представителями США Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном.

Бой против Роя Нельсона


Бой против Тимоти Джонсона


«Советский спорт» в преддверии турнира UFC Fight Night 115 вспоминает самые яркие поединки Александра Волкова, которого в ММА-сообществе называют Драго.

Александр Волков — Денис Гольцов

Дата: 28 апреля 2011 года

Турнир: M-1 Challenge 25

Результат: победа Волкова техническим нокаутом во втором раунде


Александр Волков — Винициус Каппке де Куейроз

Дата: 9 ноября 2012 года

Турнир: Bellator 80

Результат: победа Волкова техническим нокаутом во втором раунде


Александр Волков — Благой Иванов

Дата: 17 мая 2014 года

Турнир: Bellator 120

Результат: победа Волкова сабмишеном во втором раунде


Александр Волков — Рой Боутон

Дата: 12 декабря 2012 года

Турнир: Tech-Krep

Результат: победа Волкова техническим нокаутом в первом раунде


Александр Волков — Денис Смолдарев

Дата: 19 февраля 2016 года

Турнир: M-1 Challenge 64

Результат: победа Волкова сабмишеном во третьем раунде


Александр Волков — Аттила Вей

Дата: 16 июня 2016 года

Турнир: M-1 Challenge 68

Результат: победа Волкова нокаутом в первом раунде


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Сергей Ващенко
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