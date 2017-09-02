По прозвищу Драго. Лучшие бои Александра Волкова (видео)
2 сентября в Роттердаме российский тяжеловес Александр Волков проведет бой против голландца Стефана Штруве. Поединок пройдет в Роттердаме (Голландия) и возглавит турнир UFC Fight Night 115.
Победа над именитым соперником позволит Волкову подняться в рейтинг топ-5 тяжеловесов UFC. Это позволит Александру претендовать на чемпионский пояс, которым сейчас владеет американец хорватского происхождения Стипе Миочич.
Напомним, что в UFC Волков провел два поединка. Он одержал победы по очкам над представителями США Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном.
Бой против Роя Нельсона
Бой против Тимоти Джонсона
«Советский спорт» в преддверии турнира UFC Fight Night 115 вспоминает самые яркие поединки Александра Волкова, которого в ММА-сообществе называют Драго.
Александр Волков — Денис Гольцов
Дата: 28 апреля 2011 года
Турнир: M-1 Challenge 25
Результат: победа Волкова техническим нокаутом во втором раунде
Александр Волков — Винициус Каппке де Куейроз
Дата: 9 ноября 2012 года
Турнир: Bellator 80
Результат: победа Волкова техническим нокаутом во втором раунде
Александр Волков — Благой Иванов
Дата: 17 мая 2014 года
Турнир: Bellator 120
Результат: победа Волкова сабмишеном во втором раунде
Александр Волков — Рой Боутон
Дата: 12 декабря 2012 года
Турнир: Tech-Krep
Результат: победа Волкова техническим нокаутом в первом раунде
Александр Волков — Денис Смолдарев
Дата: 19 февраля 2016 года
Турнир: M-1 Challenge 64
Результат: победа Волкова сабмишеном во третьем раунде
Александр Волков — Аттила Вей
Дата: 16 июня 2016 года
Турнир: M-1 Challenge 68
Результат: победа Волкова нокаутом в первом раунде