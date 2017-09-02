Порзингиса «сербская машина» пережевала и выплюнула

Вторым соперником сборной России на ЧЕ-2017 в субботу станут сербы – серебряные призеры последних Олимпийских игр и чемпионата мира. В пятницу они взяли верх наш латышской командой – 92:82.

Напомним, что наши встречались с сербами две недели назад на турнире в Гамбурге и проиграли с разницей в 10 очков. Две с половиной четверти боролись на равных, но затем соперник взял свое. В последнем периоде до «-15» доходило.

И все же какого-то убийственного впечатления команда Саши Джорджевича тогда не произвела. Да, высокие и мощные, да играют в 12 человек. Однако потери в составе по сравнению с Рио-2016, мягко говоря, впечатляют: Теодосич, Иокич, Маркович, Калинич, Радулица, Симонович, Недович! В сборной Сербии, которая приехала в Стамбул, настоящей звездой можно назвать только атакующего защитника Богдана Богдановича, нынешним летом перешедшего из «Фенербахче» в «Сакраменто». В этой команде он - единственный «свободный художник». Яркий и не шибко стабильный, что нам прекрасно известно по Евролиге.

Из восьми контрольных матчей сербы выиграли семь (единственное поражение - «-2» от Грузии), но настоящей проверкой для них стал первый матч на самом ЧЕ против латышей, которых большинство экспертов прочат на роль команды-сюрприза этого чемпионата. Главный посыл для подобных прогнозов - вундеркинд Кристапс Порзингис, взошедшая всего за один сезон в «Нью-Йорке» новая звезда НБА.

В пятницу в Стамбуле первые 10-15 минут сборная Латвии красовалась по полной программе и вела с преимуществом до 12 очков. Порзингис попадал с любой дистанции, с размаху колотил сверху и сериями ставил блок-шоты под своим щитом. А потом вдруг взял… и куда-то пропал.

Нет, он по-прежнему находился на площадке (хотя реже, чем мог бы – уже в третьей четверти схлопотал четвертый фол), но передвигался по ней, в основном, пешком и под щит не лез, ограничиваясь редкими дальними «выстрелами», что немного странно для баскетболиста ростом 221 см.

Подготовленный Джорджевичем «конвейер» из сменявших друг друга трех центровых - Кузмича (213), Марьяновича (222) и Штимаца (210) - «отмассировал» и «накормил» латышскую знаменитость до отвала. Уже после первой половины было понятно, что сербы матч не отдадут. В итоге - спокойные «+10» даже без призрака концовки.

Богданович тоже был в ударе: 30 очков говорят сами за себя. По манере его так и тянет сравнить с Алексеем Шведом, с которым они действительно во многом похожи. Но применительно к субботней встрече лицом к лицу надо сначала обратить внимание не на самих двух снайперов, а на тех, кто с ними рядом.

Бок о бок с Богдановичем на площадку у сербов выходит отменный разыгрывающий Стефан Йович - и площадку здорово видит, и центровых постоянно передачами снабжает, и звездному партнеру, когда тому не терпится, спокойно дает «порулить». В меру, но при этом без тени ревности. У сборной России такого плеймейкера, к сожалению, нет.

Можно ли обыграть этот «ужас-ужас»? Можно, но сложно. Надо и Богдановичу процент попаданий сбить, и от сербских «высоких» (там не только долговязые работяги, но и умнейший форвард Милан Мачван) как-то отбиться. Именно эти два узла - главные в механизме Джорджевича.

Остается добавить, что матч Россия - Сербия начнется в 17.00.

Основной состав сборной Сербии на ЧЕ-2017

Йович (Мицич) - Богданович (Лазич, Гудурич) – Лучич (Милосавлевич) - Мачван (Бирчевич) – Кузмич (Марьянович, Штимац)

Тренер: Александар Джорджевич

Результаты сборной Сербии на крупнейших турнирах последних лет

ОИ-2016 - 2-е место

ЧЕ-2015 - 4-е место

ЧМ-2014 - 2-е место

ЧЕ-2013 - 1/4 финала

Чемпионат Европы

Групповой турнир. 1-й тур. Группа D

Сербия – Латвия – 92:82 (21:24, 24:23, 20:13, 27:22)

Сербия: Богданович (30), Мачван (14+10 подборов), Марьянович (13), Йович (5+8 передач+4 перехвата).

Латвия: Дай.Бертанс (23), Порзингис (18+4 блок-шота), Дав. Бертанс (16).