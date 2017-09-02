Самый страшный, самый обманчивый и самый удивительный факты о трансферах в РФПЛ

Что неожиданно в ЦСКА, в чем стоит завидовать «Ростову», чем идеален зенитовский комплект и почему «Спартак» мог переплатить за нового форварда.

13 игроков подписал «Зенит» в итоге за лето – набралось больше, чем полноценный состав. Новых вратарей в Петербурге не появилось, а полевой комплект собрать только из новичков получится, потому что новые игроки пришли во все линии.

Терентьев-Мевля-Маммана

Паредес-Краневиттер-Ерохин-Кузяев

Ригони-Дриусси-Полоз

С учетом российского вратаря этот состав даже вписывается в лимит на легионеров. В запасе команды «Зенит-новичок» остаются Кристиан Нобоа и два россиянина, которые наверняка будут перемещаться между основной командой и «Зенитом-2» – Андрей Панюков и Дмитрий Богаев. Капитана юношеской сборной Латвии Владислава Соловейчикса чисто технически можно считать 14-м, но это все же обман, даже о контракте с ним объявляли со страницы «Зенита-2».

3 место по трансферной сумме за одного игрока занял летом «Спартак». Это 13 миллионов евро за бразильца Педро Рошу. Больше стоили только аргентинцы Паредес и Маммана для «Зенита». С одной стороны, 13 миллионов – чек, после которой стоит ждать нового лидера команды. С другой, потрачены эти деньги в последний момент – не в последний день, но всего на сутки раньше – поэтому сумма может быть завышенной, то есть обманчивой.

0 футболистов пришло в ЦСКА, и это страшная цифра. Единственный, кто появился в команде по сравнению с прошлым сезоном – полузащитник Александр Макаров, но это всего лишь возвращение собственного воспитанника из «Тосно». Он вышел на три минуты в Афинах против АЕКа, а в чемпионате России пока не играл.

ЦСКА не может тратить крупных сумм – это привычно. Неожиданно сочетание двух фактов: армейцы не нашли сильных свободных агентов или футболистов для аренды и отпустили при этом, например, Ткачева с Ефремовым на время, а капитана молодежки Муталипа Алибекова насовсем.

Стартовый состав ЦСКА по-прежнему выглядит достойно – по крайней мере для чемпионата России. В запасе, как и обычно, есть два-три проверенных варианта. А дальше – Макаров, Кучаев, Гордюшенко и другие молодые ребята, в которых можно верить и стоит верить, однако использование которых по полной программе – элементы риска.

1 действующий чемпион Европы теперь играет в чемпионате России. «Локомотив» нашел классное решение главной проблемы: у Юрия Семина не было опытного нападающего как минимум на осень, пока не восстановится Ари, и не было нужной перспективности молодого игрока. «Локомотив» взял исполнителя в аренду, вряд ли на гигантский личный контракт, поэтому в любом случае подписание португальца Эдера может быть только успешным или незаметным. При таких условиях сделки провал просто невозможен.

8 миллионов евро получил «Ростов» в последний день трансферного окна. Ростовчане установили рекорд по сумме выручки с одного трансфера на переходе защитника Михи Мевли в «Зенит», это удивительная цифра. Особенно с учетом разницы с затратами. По неофициальной информации, в районе 10 процентов клуб должен отдать бухарестскому «Динамо», предыдущему клубу Мевли, но все равно остается рекордный заработок. Да даже если 8 миллионов – преувеличение, и на самом деле «Зенит» заплатил 4 – самая низкая цифра, которая звучала в СМИ – «Ростов» остался в большом плюсе, потому что потратил на Мевлю год назад 700 тысяч евро.

Завидовать «Ростову» можно не только поэтому. Входящие трансферы у ростовчан тоже получились перспективными: например, Песьяков, Макеев и Зуев к концу лета в таблице значительно выше «Спартака», а Устинов и Дядюн выше «Рубина». Все футболисты пришли к Леониду Кучуку как минимум за скромные деньги, большинство – бесплатно или в аренду.

«Ростов» по итогам трансферного окна в плюсе. Да, на тех, кто уехал до 31 августа в Петербург и Казань, нужно было зарабатывать – это другой организационный вопрос, стыдные условия контрактов и признак странного положения клуба в прошлом сезоне. Однако новый состав «Ростова» начинает осень в тройке, в последний момент ростовчане подняли денег на игроке, которого нашли и развили сами – будет круто, если клубу понравится именно такой стиль.