Самый страшный, самый обманчивый и самый удивительный факты о трансферах в РФПЛ
Что неожиданно в ЦСКА, в чем стоит завидовать «Ростову», чем идеален зенитовский комплект и почему «Спартак» мог переплатить за нового форварда.
13 игроков подписал «Зенит»
в итоге за лето – набралось больше, чем полноценный состав. Новых вратарей в
Петербурге не появилось, а полевой комплект собрать только из новичков
получится, потому что новые игроки пришли во все линии.
Терентьев-Мевля-Маммана
Паредес-Краневиттер-Ерохин-Кузяев
Ригони-Дриусси-Полоз
С учетом российского вратаря этот состав даже вписывается в
лимит на легионеров. В запасе команды «Зенит-новичок» остаются Кристиан Нобоа и
два россиянина, которые наверняка будут перемещаться между основной командой и «Зенитом-2»
– Андрей Панюков и Дмитрий Богаев. Капитана юношеской сборной Латвии Владислава
Соловейчикса чисто технически можно считать 14-м, но это все же обман, даже о
контракте с ним объявляли со страницы «Зенита-2».
3 место по
трансферной сумме за одного игрока занял летом «Спартак». Это 13 миллионов
евро за бразильца Педро Рошу. Больше стоили только аргентинцы Паредес и Маммана
для «Зенита». С одной стороны, 13 миллионов – чек, после которой стоит ждать нового
лидера команды. С другой, потрачены эти деньги в последний момент – не в
последний день, но всего на сутки раньше – поэтому сумма может быть завышенной,
то есть обманчивой.
0 футболистов пришло
в ЦСКА, и это страшная цифра. Единственный, кто появился в команде по
сравнению с прошлым сезоном – полузащитник Александр Макаров, но это всего лишь
возвращение собственного воспитанника из «Тосно». Он вышел на три минуты в Афинах
против АЕКа, а в чемпионате России пока не играл.
ЦСКА не может тратить крупных сумм – это привычно.
Неожиданно сочетание двух фактов: армейцы не нашли сильных свободных агентов
или футболистов для аренды и отпустили при этом, например, Ткачева с Ефремовым
на время, а капитана молодежки Муталипа Алибекова насовсем.
Стартовый состав ЦСКА по-прежнему выглядит достойно – по крайней
мере для чемпионата России. В запасе, как и обычно, есть два-три проверенных
варианта. А дальше – Макаров, Кучаев, Гордюшенко и другие молодые ребята, в
которых можно верить и стоит верить, однако использование которых по полной
программе – элементы риска.
1 действующий чемпион
Европы теперь играет в чемпионате России. «Локомотив» нашел классное
решение главной проблемы: у Юрия Семина не было опытного нападающего как
минимум на осень, пока не восстановится Ари, и не было нужной перспективности
молодого игрока. «Локомотив» взял исполнителя в аренду, вряд ли на гигантский
личный контракт, поэтому в любом случае подписание португальца Эдера может быть
только успешным или незаметным. При таких условиях сделки провал просто
невозможен.
8 миллионов евро получил
«Ростов» в последний день трансферного окна. Ростовчане установили рекорд
по сумме выручки с одного трансфера на переходе защитника Михи Мевли в «Зенит»,
это удивительная цифра. Особенно с учетом разницы с затратами. По неофициальной
информации, в районе 10 процентов клуб должен отдать бухарестскому «Динамо»,
предыдущему клубу Мевли, но все равно остается рекордный заработок. Да даже
если 8 миллионов – преувеличение, и на самом деле «Зенит» заплатил 4 – самая низкая
цифра, которая звучала в СМИ – «Ростов» остался в большом плюсе, потому что
потратил на Мевлю год назад 700 тысяч евро.
Завидовать «Ростову» можно не только поэтому. Входящие
трансферы у ростовчан тоже получились перспективными: например, Песьяков,
Макеев и Зуев к концу лета в таблице значительно выше «Спартака», а Устинов и
Дядюн выше «Рубина». Все футболисты пришли к Леониду Кучуку как минимум за
скромные деньги, большинство – бесплатно или в аренду.
«Ростов» по итогам трансферного окна в плюсе. Да, на тех,
кто уехал до 31 августа в Петербург и Казань, нужно было зарабатывать – это другой
организационный вопрос, стыдные условия контрактов и признак странного
положения клуба в прошлом сезоне. Однако новый состав «Ростова» начинает осень
в тройке, в последний момент ростовчане подняли денег на игроке, которого нашли
и развили сами – будет круто, если клубу понравится именно такой стиль.