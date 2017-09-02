Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кенин5:7, 2:6Шарапова
Хоккей  Спартак- : -Динамо Минск
Баскетбол  Россия- : -Сербия
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Футбол  Грузия- : -Ирландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Покупайте сомбреро. Мексика вышла на чемпионат мира

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Покупайте сомбреро. Мексика вышла на чемпионат мира
Фото: Gettyimages.ru

Победа над Гондурасом сделала «ацтеков» недосягаемыми для конкурентов. Мексика стала пятой сборной, попавшей на чемпионат мира, подтвердив свой класс. На последних шести мундиалях мексиканцы неизменно преодолевали групповую стадию. Вероятно, что история повторится летом 2018-го. «Советский спорт» рассказывает о постоянном участнике ЧМ.

Тренер: Хуан Карлос Осорио

С 2015-го года мексиканцев тренирует колумбиец. Хуан Карлос Осорио рано завершил футбольную карьеру из-за травмы и в 26 лет поступил в университет. Пройдя обучение в США и в Англии, 1998-м он начал тренировать. Долгое время работал ассистентом главного тренера. Первым клубом, который Осорио возглавил, был колмубийский «Мильонариос». Ну, а первое чемпионство завоевал с «Онсе Кальдас».

Самым успешным этапом карьеры Осорио можно считать работу с «Атлетико Насьоналем». Три титула чемпиона Колумбии, добытых клубом из Медельина, сделали Осорио лучшим тренером страны. После чего транзитом через бразильский «Сан-Паулу» 56-летний специалист возглавил сборную Мексики. Попадание на ЧМ - первый шанс для Осорио заявить о себе на весь мир.

Лидер: Джовани дос Сантос

В сборной Мексики есть несколько ярких звезд. Но лицом нынешнего поколения является, безусловно, Джовани дос Сантос. Воспитанник «Барселоны» поиграл во многих клубах и чемпионатах. И везде про него говорили одно и то же - не раскрыл свой потенциал. Но даже в смутные времена, когда о Джовани начинали забывать, он всегда был полезен своей сборной. Предстоящий мундиаль станет для него третьим в карьере и, возможно, не последним. Ведь ему всего 28 лет. Сейчас он вовсю шумит в MLS в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». Находится в превосходной форме и, думается, что в России опять поведет команду за собой. Да, Дос Сантосу не хватает харизмы, и он до сих пор воспринимается многими как тинейджер, но в игровом плане ему нет равных. «Десятка» на спине - яркое тому свидетельство.

Участие Мексики на ЧМ

Мексиканцы участвовали в 15 чемпионатах мира — это рекорд среди команд, ни разу не выигрывавших титул. Любопытно, что становившиеся чемпионами мира — испанцы, французы, англичане и уругвайцы - отбирались на турнир меньшее количество раз, чем Мексика, для которой потолком является выход в 1/4.

На 6 последних мундиалях «ацтеки» выходят из группы. А с учетом того, что в 1990-м году мексиканцы пропустили турнир из-за запрета ФИФА, они выходят в плей-офф на 7 чемпионатах мира подряд, в которых принимали участие. Более продолжительными сериями могут похвастать только Бразилия и Германия. Однако начиная с 1994 года, мексиканцы неизменно вылетают на стадии 1/8 финала.

Достижения:

Чемпионат мира: 1/4 финала (1970, 1986)

Кубок конфедераций: 1-е место (1999)

Золотой кубок КОНКАКАФ: 1-е место (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015)

Кубок Америки: 2-е место (1993, 2001), 3-е место (1997, 1999, 2007)

Олимпийские игры: 1-е место (2012)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Коноплянка: Без партнеров мне с Ярмоленко голов не забитьПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации чемпионата мира 2018 года с командой Турции.Егор Филипенко: За поражение от Люксембурга очень стыдноЗащитник сборной Беларуси Егор Филипенко прокомментировал поражение от команды Люксембурга (0:1) в матче квалификации чемпионата мира 2018.Артур Петросян: До красной карточки у Армении получалось всеГлавный тренер сборной Армении Артур Петросян прокомментировал поражение в выездном матче отборочного раунда ЧМ-2018 с командой Румынии (0:1).Букмекеры считают сборную Испании явным фаворитом в игре с ИталиейСегодня сборные Испании и Италии сыграют в Мадриде матч квалификации чемпионата мира-2018.Альваро Мората: Играть против Кьеллини - все равно, что пытаться отобрать еду у гориллыНападающий сборной Испании Альваро Мората поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2018 с Италией.
Главные новости
Формула-1
Квалификация Гран-при Италии приостановлена из-за дождя
Бокс
Денис Лебедев будет избираться в депутаты
Футбол
Вадим Евсеев вернулся в тренерский штаб «Амкара»
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Пусть Кириленко поругает ФИБА, это его работа
Бокс
Макгрегор сравнил себя с плененным орангутаном
Футбол
Мбаппе будет играть за «ПСЖ» под номером «29»
MMA
Сегодня в Голландии пройдет турнир UFC, в рамках которого выступят пять россиян
Бокс
Сегодня на чемпионате мира по боксу состоятся 10 финальных поединков
Футбол
Бенитес может покинуть «Ньюкасл» и возглавить другой клуб АПЛ
MMA
Стефан Штруве (Голландия) — Александр Волков (Россия). Прогноз «Советского спорта»
все новости
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости