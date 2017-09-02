Сами создали в городе конкурента. В «Динамо СПб» теперь 13 экс-игроков «Зенита»
«Советский спорт» рассказывает о подготовке «Динамо СПб» к
кубковому дерби с «Зенитом».
Нужно больше зенитовцев
«Три клуба в РФПЛ, даешь «Динамо СПб» в элите!» – такие
лозунги летом 2017-го после успешного старта петербургского «Динамо» были
достаточно популярны. Но в очень узких кругах.
Увеличился интерес ко второй команде Петербурга после
жеребьевки 1/16 финала Кубка России. В конце сентября «Зенит» и «Динамо»
сыграют в дерби. Пока непонятно, где пройдет матч, но точно ясно: встреча будет
сверхпринципиальной.
В том числе и из-за того, что «Динамо СПб» в нынешнем сезоне
стало чуть ли не еще одним фарм-клубом «Зенита». В кавычках, конечно. Но
посудите сами: Максим Рогов, Кирилл Костин, Олег Власов, Иван Соловьев, Михаил
Козлов, Андрей Батютин, Михаил Коваленко, Николай Тарасов, Феликс Шалимов –
неполный список бывших игроков из системы «Зенита», которые в нынешнем году
заявлены за «Динамо СПб».
Более того, в последние дни трансферного окна бело-голубые
подписали контракты еще с четырьмя воспитанниками «Зенита»: Павлом Киреенко,
Павлом Барбашовым, Андреем Зайцевым и Ефремом Вартаняном.
В общем, при желании Александр Точилин может на кубковую
встречу полностью выставить состав из бывших зенитовцев. Но это вряд ли возможно, многие из экс-футболистов «Зенита» играют за дубль «Динамо-2» в ПФЛ.
Спина Цвейбы
В премьер-лиге перспективы бело-голубых скорее туманны.
Несмотря на текущее третье место, говорить о серьезной борьбе за РФПЛ можно, но
слишком уж осторожно. В первые девять туров бело-голубые играли с командами из
нижней части турнирной таблицы. Первая серьезная проверка на прочность – домашняя
встреча с «Волгарем», который отстает от «Динамо» всего на пару строчек.
Команда Юрия Газзаева моментально вскрыла проблемные места «Динамо»:
уже на 10-й минуте гости разыграли угловой и забили. Бело-голубые отыгралось мгновенно
– Сандро Цвейба отправил мяч в ворота спиной.
Во втором тайме динамовцы выглядели опаснее, но пропустили:
Владлен Бабаев в контратаке забил второй мяч астраханцев. В итоге все решила
замена: Олег Власов на 75-й минуте установил окончательный счет.
2:2, «Динамо» прошло проверку сильным соперником, но ближе к премьер-лиге не стало. Кажется, уже к десятому туру с первыми двумя местами все понятно: «Крылья Советов» и «Енисей» намного сильнее всех в нынешнем сезоне ФНЛ.
«Не решили, где будем играть с «Зенитом»
– В целом, жалко отпускать победу, – вздохнул главный тренер астраханцев Юрий Газзаев. – Но обе команды понимали сильные стороны друг друга, поэтому закрыли зоны и скоростных игроков. Печально, что не дожали, но результат закономерен.
– Этим летом к Алексею Сутормину был интерес из РФПЛ. Не
отпустили?
– Мы с ним пообщались и сказали клубам, что нам лестен этот интерес. Ситуация пограничная: все-таки ему нужно было время, чтобы заявить о себе на сборах. А летнее межсезонье очень короткое, поэтому ему было бы сложнее закрепиться в обойме клуба РФПЛ. Мы решили, что до зимы ему надо хорошо проявить себя в «Волгаре», а уже затем, может быть, поехать в РФПЛ.
– Результат закономерный, на победу мы не наиграли, – согласен с Газзаевым Александр Точилин. – Равная игра с равными возможностями. Счет полностью отражает то, что происходило на поле.
– Есть вопросы к судейству?
– У каждой команды после таких игр бывают вопросы, но мы не компетентны их задавать. Надо отталкиваться от своей игры, а не от судейства.
– Не поменялась ли задача в клубе?
– Нет. Мы не решили свою первую задачу (остаться в ФНЛ – Прим.ред.). А залог успеха в том, что мы провели хорошую работу до сезона. Для многих неожиданно, что мы набираем очки. Но для меня ничего неожиданного, потому что я вижу отношение ребят к делу.
– Принято ли решение по поводу места матча против «Зенита»?
– Это вопрос к руководству. Насколько я знаю, мы до конца не решили для себя, где мы будем проводить эту встречу.
– Вы подписали сразу четырех воспитанников «Зенита». Это случайность или есть такой трансферный вектор?
– Не смотрим в прописку. Просто понимаем, что эти игроки могут нас усилить, – закончил Точилин.
Усиляться бело-голубым точно необходимо. Есть ощущение, что пока «Динамо СПб» часто везет. Интересно, хватит ли этого фарта на кубковый матч против «Зенита»?
Матч
Динамо СПб - Волгарь - 2:2 (1:1)
Голы
Климов 10 (0:1). Цвейба 12 (1:1). Бабаев 49 (1:2). Власов 75 (2:2).
Состав
Динамо СПб: Генералов, Костин, Бычков, Бабенков, Юрганов, Рогов (Козлов, 90), Цвейба (Власов, 55), Кулишев (Батютин, 79), Песегов, Коротаев, Маркосов (Барсов, 73)
Волгарь: Бучнев, Климов, Калинин, Таказов, Плиев, Бабаев (Сутормин, 69), Кабутов, Букия, Бочков (Дышеков, 77), Газзаев Р. (Шалаев, 58), Жабкин (Веркашанский, 63)
Предупреждения:
Костин, 9; Коротаев, 81 - Кабутов, 42; Климов, 53; Таказов, 79
Удаления:
Коротаев, 85 - нет
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
02 сентября 13:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция