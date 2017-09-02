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Станислав Черчесов: Матч с «Динамо» не принижает уровень сборной России

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
Главный тренер сборной России Станислав ЧерчесовФото: «Советский спорт». Александр Мельников

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал пресс-конференцию перед товарищеским матчем с «Динамо», который пройдет 3 сентября на «Арене Химки».

- Вам сегодня исполнилось 54 год. Команда поздравила?
- Большим тортом к завтраку, но к нему никто не прикасался пока – оставили на вечер. Все поздравили – и футболисты тоже. Но от них, как вы понимаете, мы ждем других поздравлений.

- Участие форварда «Урала» Владимира Ильина было под вопрос. Как теперь?
- Ильин приехал к нам с проблемой. Мы его готовили, сделали необходимые обследования, у него есть небольшое повреждение в области паха. Три дня его лечили, поэтому не было такого, чтобы усугубить травму. Поговорив с ним вчера, решили, что лучше не рисковать. Поэтому он пропустит матч.

- Определились с капитаном?
- Решение принял. Объявлю в день игры.

- Подведите итоги сбора.
- Все задуманное – и в плане тренировочного процесса, и в плане знакомства с футболистами, мы сделали. Игроки все понимают, на что обратить внимание теперь. А мы в курсе, кто и на что способен. Надеюсь, на следующий сбор каждый из ребят, если снова получит шанс, приедет уже в другом состоянии – техническом и физическом. И еще раз спасибо «Динамо» за предоставление базы – нам создали великолепные условия. Поле было идеальное. Можно сказать, старая дружба не ржавеет.

- Довольны условиями в Новогорске?
- Корпус, в котором будет жить команда ЧМ-2018, еще не готов. Рядом строятся два поля, одно почти готово. Если честно, хотели тренироваться на нем, но не хватило какой-то недели, чтобы это желание воплотить в жизнь. Чтобы поле было основательное. На втором поле завершаются работы над системой обогрева, в середине сентября начнется засев травы. Первый шаг к традициям, которые у нас были, сделан.

- Сборная Германии привезла на Кубок конфедераций резервный состав. Можно сравнивать завтрашний матч с тем, как проверяли резерв немцы?
- Вы лукавите. Во вчерашнем матче в отборе на ЧМ у Германии играли шесть человек с Кубка конфедераций. Если говорить о нас, то я доволен ребятами. Да, в первые дни они чувствовали себя сковано. Все-таки сборная – это серьезное давление. Надеюсь, завтра они не будут его испытывать. У нас был единственный шанс посмотреть на тех, кого мы подмечали для себя. Это не спонтанное решение, тут такая шумиха с трансферами – у лидеров было бы не тем голова забита. Поэтому мы взяли других футболистов, чтобы и подтянуть их.

- Завтра снова будут три защитника на поле?
- Будем играть, как раньше.

- Вы не считаете, что матч с клубом принижает уровень сборной России? И то, что билеты не продают, а раздают?
- Нет. РФС предложил такой вариант, я согласился. Считаю, это правильно. Могу объяснить это еще двести раз.

КИРИЛЛ ПАНЧЕНКО: ЕСЛИ ЗАБЬЮ «ДИНАМО», БУДУ ПРАЗДНОВАТЬ

Нападающий сборной России и «Динамо» Кирилл Панченко на предматчевой конференции заявил, что если забьет в ворота своего клуба, то будет праздновать.

- Конечно, это необычный матч для меня, но на поле друзей не бывает. Буду делать все, чтобы сборная России победила. И если забью, то буду праздновать.

Матч

Россия - Динамо

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция


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