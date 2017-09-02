Каррера не пустил футболистов на хоккей! Все о первом матче «Спартака» в Москве

В своем первом домашнем поединке сезона «Спартак» победил минчан – 1:0 бул., хотя и остался без обещанной поддержки футболистов.

В первом домашнем матче сезона «Спартак» сразу показал, что намерен оставить за собой звание самого посещаемого клуба Москвы. В Парке Легенд в субботу раскинулся целый фанатский городок. Обширная шоу программа ждала зрителей и на льду перед началом матча. Неудивительно, что поединок сразу установил рекорд посещаемости для московских арен в нынешнем сезоне. Посмотреть игру пришло 7024 зрителей.

Для сравнения, на стартовый поединок динамовцев, которые в этом сезоне делят домашнюю арену с красно-белыми пожаловало 4104 человека. Ну а ЦСКА в этом споре и вовсе не участвует. 3300 зрителей – обычная унылая посещаемость московского поединка армейцев, которые готовы вкладывать огромные деньги во что угодно, но только не в новый дворец и не в комфорт для болельщиков.

Посоперничать со «Спартаком» могло разве то недавнее дерби «Динамо» - ЦСКА. Но и оно собрало народу меньше – 6154.

ГЛУШАКОВ ПООБЕЩАЛ ПРИЙТИ НА СКА

Удивляться тут, впрочем, нечего. Маркетинг у «гладиаторов» всегда на высоте. Вот и сейчас клуб сделал вроде бы простой, но весьма действенный ход – выставил в фойе дворца чемпионские трофеи футбольного «Спартака». Самих чемпионов России также пригласил в гости, поддержать своих хоккейных одноклубников. И те пообещали прийти, но…

Главный тренер футбольного «Спартака» Массимо Каррера неожиданно назначил в субботу тренировку аккурат на 17.00. Поэтому футболисты извинились и развели руками. При этом капитан красно-белых Денис Глушаков клятвенно пообещал привести команду на хоккей в понедельник, когда «Спартак» встретится со СКА.

А заодно заочно попенял… Александру Овечкину, заявив что тот обещал подучить его кататься на коньках, да так никак и не соберется. Может, проще обратится с этой просьбой к одноклубникам, после матча с армейцам?

Ну а вместо футболистов автографы болельщикам подписывал неутомимый Вячеслав Старшинов. И, кстати, очередь к ветерану была не короче, чем к чемпионскому Кубку.

МИНСКАЯ ПАТОЛОГИЯ

Про минское «Динамо», приехавшее в гости к «Спартаку» можно сказать в двух словах – сейчас это худшая команда в КХЛ. До встречи с москвичами белорусы провели четыре матча и все их проиграли. В их копилке лишь одно очко. Правда, весьма заслуженное – в битве с мощным ЦСКА они дотянули до овертайма.

В чем причина столь слабого старта белорусов? Лично меня удивляет какая-то патологическая страсть минского клуба к специалистам из Канады. Ведь, казалось бы, сколько молодых, но уже известных российских тренеров сейчас сидят без работы – Квартальнов, Буцаев, Юрзинов, Разин…

Но нет, «зубры» прощаются с одним канадцем, чтобы тут же заключить контракт с его земляком. На этот раз их возглавил Горди Дуайер, который в двух прошлых сезонах работал в «Медвешчаке» и покинул терпевшую бедствие хорватскую команду, не дожидаясь конца регулярки.

Ну что показывал «Медвешчак» в КХЛ?! Понятно, что не тренер виноват в его финансовых бедах. Но все же?

Что можно сказать про Дуайера? Это на сегодняшний день самый молодой тренер КХЛ – ему всего 39 лет, как выступающему за СКА Павлу Дацюку. В прошлом это нападающий с опытом в НХЛ. Горди провел там пять сезонов. Сыграл в 108 матчах. И ни разу за это время поразить ворота соперника не смог! Потому что был отнюдь не бомбардиром, а кулачным бойцом.

Так стоит ли удивляться, что минчане оказались на последнем месте не только по набранным очкам, но и по заброшенным шайбам?! Четыре гола за пять матчей.

СЧЕТ ОТКРЫЛИ ТОЛЬКО НА БУЛЛИТАХ

Первые два периода еще раз подтвердили, что у обоих соперников большие проблемы с реализацией. Гости еще в первом периоде имели 26 секунд преимущества «5 на 3». И оборона «Спартака» не была безупречной. Но счет остался неизменным.

Красно-белые, сменившие уже шесть арен за 12 дней в Москве себя хозяевами положения тоже отнюдь не ощущали. Просто не успели освоиться. Для измотанных пятиматчевой выездной серией «гладиаторов» в режиме дежавю повторялся нервный поединок в Риге, где после двух периодов на табло тоже горели нули.

В Латвии «Спартаку» помог взбодриться неожиданный гол в меньшинстве. Но чтобы повторить этот «фокус», москвичи вновь дарить минчанам численный перевес не рискнули. Ну, а кроме того и Радил, отличившийся в Риге, перестал появляться на льду после первого периода, что привело к вынужденным перестановкам в звеньях.

В обороне же у красно-белых и вовсе игроков в обрез – шесть бессменных защитников.

В итоге 0:0 после основного времени матча. Не пришедших на него футболистов такой счет на табло не удивил бы. Возможно, даже устроил. А вот хоккейная публика без голов может и заскучать…

Открывать счет в серии послематчевых буллитов – это, конечно, нонсенс. Хотя в ней «Спартак» соперника мастерством как раз и подавил весьма уверенно.