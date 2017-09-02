И кто сказал, что мы - не фаворит? Россия победила Сербию

Дмитрий Кулагин Фото: FIBA

Сборная России одержала вторую победу подряд на чемпионате Европы и возглавила группу D, обеспечив себе выход в плей-офф.

ДВА СЛОЖНЕЙШИХ МАТЧА ПОДРЯД

Основные тезисы после матча с Турцией:

«Мяч - кошмарный. Ни в какие ворота не лезет» (таксаркастично отметил Мозгов).

«Мы ждали, что соперника будут серьезно поддерживать трибуны, но оказались к этому готовы».

«Было много потерь, но в целом - хорошо отзащищались».

«Шведу в исполнении ключевых бросков уверенности не занимать».

Все это говорили игроки и главный тренер - Сергей Базаревич. Одно не отметили - характер. Тот характер, который помог нашей сборной выстоять в непростой момент в концовке встречи с сильными соперниками. И добыть победу на старте Евробаскета.

Да, был еще один момент:

- Времени на отдых меньше суток. Тяжело! - признались парни.

Матч с Турцией закончился в 11 вечера. Встреча с Сербией началась на следующий день в 17.00. Вице-чемпионы мира и Олимпийских игр имели про запас пару лишних часов, чтобы восстановиться и подготовиться к игре. Наши же, наверное, только под утро заснули - поди, успокойся после такой напряженной борьбы!

Плюс Сербы - как ни крути, одни из фаворитов турнира. И точно - на бумаге - сильнейшая сборная группы D. В общем, подопечных Базаревича ждало непростое испытание.

КАЧЕЛИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ

Но так ли все страшно?

Сборная России перед нынешним турниром потеряла одного «железного» игрока заявки - Сергея Карасева. Турки по разным причинам не достичались троих. Сербы - сразу полдюжины. Даже без учета завешившего карьеру в национальной команде Стефана Марковича, из-за травм до Стамбула не добрались Милош Теодосич, Никола Иокич, плюс Калинич, Радулица, Симонович, Недович! Почти весь костяк той сборной, что выходила в финал в Рио год назад. В первом туре сербы обыграли Латвию - вполне уверенно, с разницей плюс 10. Но ничего такого, чтобы считаться железным фаворитом Евробаскета, не показали. Да, у них есть Богдан Богданович - однозначный лидер (прибалтам накидал 30 очков). И есть Бобан Марьянович.

Но с ними можно бороться!

Россияне подтверждают это с первых минут.

Первый мяч, как и во встрече с Турцией, летит в наше кольцо - трешку попадает Владимир Лючич. Но следом - рывок россиян 10:0. Дважды точен издали Швед, забивает со средней Дмитрий Кулагин, добавляет свое Андрей Воронцевич, и на табло уже - 10:3.

Богдановича пока не паркете «не видно».

Александр Джорджевич срочно берет тайм. Смещает акценты в атаке на Марьяновича. Помните неказистого ушастого центрового с ростом 222 см в составе ЦСКА несколько лет назад? «Деревянного Бобана», так и не закрепившегося в армейском клубе? Забудьте. Он все такой же высокий, такой же ушастый, но далеко не деревянный. Почти что звезда НБА!

Сдержать Бобана под щитом - та еще задачка. И нашим это удается с трудом. Точнее - почти не удается.

Дважды подряд он вынуждает фолить сначала Мозгова, потом Шведа. Набирает 7 очков подряд. Плюс Лючич в быстром прорыве подставляется под Воронцевича. Четыре минуты наши не могут забить, а соперники выдают рывок 12:0 и ведут 15:10.

Уже Базаревич вынужден взять минутный перерыв.

Что дальше? Качели продолжатся?

БОГДАНОВИЧ ПРОТИВ ШВЕДА

Михаил Кулагин все же прерывает засуху дальним попаданием. Борьба снова выравнивается. Хорош в проходах Швед - возвращает нам лидерство в начале второй четверти (23:21).

Богдановича все еще «не видно».

Хорошо, что видно Шведа! Жаль - не всегда напарники его поддерживают. То Дмитрий Кулагин побоится бросить чистую трешку - вместо этого пойдет под кольцо и отдаст пас в аут. То Курбанов, Воронцевич и тот же Кулагин-старший промажут три открытых дальних броска подряд после скидок защитника «Химок». Так и руки могут опуститься, но расстроиться Швед не успевает.

Партнеры исправляются!

Пусть пока нерезультативен Мозгов, которого Базаревич предпочитает чаще держать на лавке (бережет на решающий отрезок), зато хорош Владимир Ивлев - и на перехватах, и на подборах в атаке, вынуждая соперников фолить. Яркий данк кладет Кулагин-старший с передачи Воронцевича. Андрей раздает пасы, как разыгрывающий, Фридзон в нужный момент страхует на дуге... И Россия понемногу отрывается - 40:35.

Пока, наконец, не просыпается Богданович.

Трешка, бросок со средней, штрафные, еще трешка - 10 очков Богдана подряд приводят к равенству - 49:49. Но в одиночку ход игры ему не изменить. Швед, вернувшись на паркет, все также неудержим в своих атаках, плюс, наконец, включается Мозгов - с передач Алексея кладет мяч за мячом из-под кольца, вынуждая соперников нарушать правила. И пусть Марьянович сам подсаживает на фолы и Тиму, и Ивлева (у обоих - по 4 за 2 минуты до конца), это уже неважно.

Потом что Богданович опять уходит в тень.

Лючич мажет штрафные.

Малосавлевич - тоже.

И хотя незадолго до сирены Россия ведет всего лишь 3 очка (75:72), нет ощущения, что сербы могут отыграться. В заключительной атаке Швед опять бросает трешку... Мажет... Но за 2 секунды до конца фолит на Богдановиче - лучше пусть Богдан бьет два штрафных, чем попадет из-за дуги.

Конечно, всегда есть вариант - умышленно смазать второй, сработать на подборе... Вот только серб мажет сразу первый.

Вслед за Турцией мы обыграли второго главного соперника по группе.

Кто говорил, что России не по силам бороться за медали?