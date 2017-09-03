Владимир Гомельский: Если Россия будет так же играть дальше, займет первое место

Наш эксперт Владимир Гомельский поделился впечатлениями о двух матчах сборной России на Евробаскете-2017.

Напомним, баскетболисты сборной России в двух стартовых играх победили сборные Турции и Сербии, которые являются фаворитами турнира.

«Наши ребята приехали на ЧЕ побеждать»

У нашей команды были два сложнейших соперника в группе, и команда добыла две победы – и эти победы добыты потом и кровью безо всякого преувеличения. И в связи с этим я бы отметил характер сборной России и ее тренера Сергея Базаревича. Оба матча – и против Турции, и против Сербии - были выиграны за счет характера. Все игроки, которые выходили на площадку, и те, которые находились на скамейке, поддерживали друг друга. Ни одного замечания друг другу за две игры – это просто фантастика. Никаких склок в команде, люди приехали туда заниматься своим любимым делом и побеждать. И они занимаются своим любимым делом и побеждают. И мне это очень нравится.

Если говорить о тактике, то в игре с сербами хочется похвалить решения тренера. И особенно хочется сказать о необычной стартовой пятерке. Оба матча начинала не сильнейшая пятерка. И замены, и те решения, которые можно было предугадать, тайм-ауты, взятые вовремя, я не боюсь перехвалить. Я доволен, как руководит игрой Сергей Базаревич, и как он чувствует своих игроков, как он им доверяет. В этом отношении наша команда сильно прибавила. И меня переполняет большая гордость за эти победы и восхищение, в какой борьбе эти победы одержаны.

Очень многие говорят о том, что выиграли у турок не 20 очков, что повели против сербов десять и не дожали. Какая разница, сколько там на табло – да хоть одно очко перевеса! Победа – главнее!

«Волновался по поводу Шведа»

Я волновался по поводу того – будет ли Алексей Швед солировать, или у него это не получится? Будет ли он командным игроком? Но Леша в нашей команде не только самый результативный, что вполне естественно, но еще и лучший по результативным передачам. Его вклад в эти победы сложно переоценить.

Я всегда считал, что Базаревич - это такой тренер, который старается, чтобы его команда забила на очко больше, чем соперник. Мне очень нравится, как сборная России отзащищалась эти два матча – и командно, и с глубокой подстраховкой. Замечательно, так держать!

Если мы так же будет играть дальше, мы займем первое место. А задел для этого сделан очень хороший. Я постарался посмотреть максимум матчей в первые три дня чемпионата Европы. Скажу так – кроме России, есть еще Испания. Остальные все выглядят либо не очень мотивированными, либо слабее по составу.