Пять лет у России не было сборной. А теперь она есть!

И во втором матче на ЧЕ-2017 российские баскетболисты одержали трудную победу. На этот раз – сенсационную, над титулованными сербами - 75:72! Наша команда вышла в лидеры своей группы.

ПОБЕДНЫЙ ФОЛ ШВЕДА

8 сентября 2013 года на живописном берегу Адриатического моря в словенском городе Копер 24-летний Алексей Швед за три секунды до конца матча чемпионата Европы при счете «+2» совершил глупейший фол, позволивший соперникам из Финляндии (на атаку у них было всего 5 секунд) перевести игру в овертайм и победить, впервые в истории оставив российских баскетболистов за бортом плей-офф первенства континента. Я очень живо, словно дело было вчера, помню, в какое бешенство тогда привела меня эта безалаберная ошибка…

2 сентября 2017 года в турецком городе Стамбул Алексей Швед тоже нарушил правила на последних секундах (за две с половиной до конца) матча чемпионата Европы, но то был совсем другой фол. Победный!

Сборная России вела с разницей не в два, а в три очка, и потому главным было не дать сопернику выполнить дальний бросок. А пару штрафных - пусть забивают, на здоровье. Но сербам (о ужас!) в последней атаке почти удалось доставить мяч к нашей трехочковой дуге. Сергей Базаревич метался вдоль боковой линии, находясь уже не за ней, а на площадке, и крича: «Фол! Фол!» Игроки тренера не слышали - все, кроме одного. Он все-таки рванулся наперерез Богдану Богдановичу и саданул того по рукам, предрешив исход матча.

Этим игроком был Швед. Который уже набрал свои 22 полноценно-лидерских очка, но знал, что их смело можно будет выбросить на помойку, сумей Богданович добраться до дуги, бросить и устроить овертайм. Сегодняшнему Шведу такие вещи объяснять не надо. И это - самое главное.

ГРОССМЕЙСТЕР БАЗАРЕВИЧ

Потом сербы долго совещались, что и как делать, когда Богданович умышленно смажет второй штрафной. Оказалось - зря: Богданович взял и обреченно смазал уже первый, сделав все остальное бессмысленным. Чистая победа! Над финалистом последних Олимпийских игр, последнего чемпионата мира и одним из основных фаворитов нынешнего ЧЕ.

Если сейчас кто-то начнет вам говорить, что так все и должно было случиться, плюньте этому человеку в глаза. А лучше - просто отойдите от него подальше. После стартовых туров с Турцией и Сербией все вменяемые люди сумрачно ждали 0-2 и тихо надеялись на 1-1. А сейчас-то в таблице 2-0! Трудные, с двумя концовками, но 2-0. У нас, черт возьми, есть настоящая сборная, которой мы уже целых пять лет не видели в глаза!

Написав после сверхсумбурного и сверхошибочного пятничного матча с Турцией, что против Сербии Базаревич предпочтет сыграть не в хоккей, а в шахматы, я всерьез опасался, что в субботу нашим довольно быстро поставят мат. Не детский, конечно, но какой-нибудь подростковый. К счастью, партия получилась на загляденье.

Дебют остался за Базаревичем, снова выпустившим в стартовой пятерке Кулагина-старшего с Ивлевым (уверен, этот «ход конем» готовился именно к двум матчам подряд с высокорослыми командами). Причем Кулагин вышел не «просто так погулять», а сразу приструнил Богдановича, который после 30 очков в пятницу сегодня к большому перерыву имел в активе аж целое одно.

МЫ УЖЕ ПОЧТИ В ПЛЕЙ-ОФФ

Еще понравилось, что в атаке наши сегодня не перегружали передачами Мозгова. Да, забил он немного и, в основном, в конце. Но потому и забил, что на окончание игры остались силы! А до этого - как следует сделал свою работу под щитом, где ему здорово помогали не только Ивлев, но и Курбанов, реабилитировавшийся за провальный матч с турками, и умница-работяга Антонов.

В том-то и была соль этих «шахмат», что у Базаревича играли все фигуры. Тогда как у его сербского коллеги Саши Джорджевича пять человек не забили ни одного мяча. А насчет долговязого (222 см) Бобана Марьяновича, который поначалу сильно напугал парой попаданий с дистанции, но потом, как ему и положено, попадать с нее перестал, я вам так скажу: чем чаще у сборной Сербии самым результативным будет Марьянович, тем лучше для нас. Сколько угодно - и добро пожаловать.

Теперь выходу сборной России в плей-офф может помешать только что-то невероятное. И никаких поводов думать об этом невероятном у нас сегодня нет. Сейчас о них пусть думают другие. В воскресенье у нашей команды выходной, а потом - игры с Бельгией и Латвией в понедельник со вторником соответственно. После такого прекрасного начала можно уже не дергаться. Надо спокойно перевести дух и играть в баскетбол дальше. Все-таки основной чемпионат - еще впереди.

Просто теперь мы точно знаем, что он пройдет с нашим участием. Не формальным, а полноценным.

Чемпионат Европы

Групповой турнир. 2-й тур. Группа D

Россия - Сербия - 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)

Россия: Швед (22), Мозгов (11), Курбанов (11), Д.Кулагин (9), Воронцевич (8), Хвостов (4), Фридзон (3), М.Кулагин (3), Антонов (2), Ивлев (2), Зубков (0).

Сербия: Бог.Богданович (19), Марьянович (19), Лучич (12).

Латвия - Бельгия - 92:84.

Россия - 2 победы - 0 поражений, Латвия, Сербия, Бельгия - 1-1, Турция, Великобритания - 0-1.

Матч Турция – Великобритания состоится сегодня вечером. 3-й тур, 4 сентября: Бельгия - Россия (начало в 17.00 по московскому времени), Турция - Сербия, Латвия - Великобритания.