Панюков терроризирует ФНЛ. Хет-трик форварда вытащил «Зенит-2» со дна

Третья победа второй команды сине-бело-голубых получилась волевой и крупной.

Надежды со стороны

Когда Сергей Фурсенко вернулся в «Зенит», болельщики второй команды рассчитывали, что текучка в составе наконец-то прекратится и на поле будут выходить исключительно клубные воспитанники. Разве не это было изначальной целью создания команды? Под перезагрузку руководство решило перевести Владислава Радимова на позицию координатора клуба, а главным тренером стал Анатолий Давыдов.

Специалист, не раз работавший с основой «Зенита», подключил к составу немало игроков из молодежной команды. Первые десять туров в ФНЛ показали, что к взрослому футболу обновленный «Зенит-2» еще привыкает: две победы, восемь набранных очков и место в зоне вылета. Все идет к тому, что третий сезон подряд сине-бело-голубые будут бороться за выживание. Где-то в Москве злорадствуют ребята из «Спартака-2».

Возможно, именно результаты вынудили клуб искать усиление вне зенитовской Академии. В августе «Зенит» отправил помогать второй команде Андрея Панюкова. Форвард, прошедший летом просмотр у сине-бело-голубых, забивал по голу в двух сыгранных матчах и помог «Зениту-2» набрать четыре очка.

В последний день трансферного окна петербуржцы дозаявили латвийского полузащитника Владиславса Соловейчикса. 18-летний футболист переехал в Петербург из «Сконто» и был капитаном юношеской сборной Латвии. Через два дня после подписания трехлетнего контракта Соловейчикс мог уже дебютировать в ФНЛ, но он не попал в заявку на матч с «Факелом».

У воронежцев ситуация не лучше зенитовской. Те же восемь очков и худшая разница забитых и пропущенных мячей в лиге (5-16). А еще не так давно «Факел» считался претендентом на стыковые матчи с командами РФПЛ, и в городе с 30-тысячным стадионом реально верили в повышение.

Правда, по последним результатам – победа над претендующей на РФПЛ «Балтикой» и выход в 1/16 финала Кубка России – можно было подумать, что обновленная команда (летом ушли 19 игроков) начинает выкарабкиваться. Да, до выезда в Петербург еще было поражение от «Енисея», но красноярцев с конца июля никто не может обыграть.

Перевыполненный график

На малой арене «Петровского» для подопечных Павла Гусева все начиналось хорошо. Александр Некрасов в штрафной ногой ударил Дмитрия Мичуренкова в грудь, а Максим Осипенко точно пробил с 11-метровой отметки. Но гостям не повезло, что Андрей Панюков идеально чувствует себя в «Зените-2». Форвард даже не заметил соперников на пути к штрафной площади и через минуту после пропущенного гола уже отмечал свой точный удар.

Панюков не остановился и решил перевыполнить план «гол за игру». Во втором тайме форвард очень активно шел в борьбу, и на 62-й минуте после его удара головой мяч снова побывал в воротах. Вратарь «Факела» Илья Трунин надеялся, что снаряд не пересек линию, но и без повтора было видно, что голкипер выбил мяч уже из ворот.

К 80-й минуте «Зенит-2» решил вопрос с победой. Сначала Александр Еловских замкнул прострел с левого фланга, а позже защитник гостей Игорь Хайманов рукой остановил пас Панюкова в штрафную. Андрей сам исполнил пенальти и оформил хет-трик. С пятью голами нападающий ворвался на второе место в списке бомбардиров ФНЛ, а «Зенит-2» благодаря результативности своего голеадора покинул зону вылета.

«От ребят рано ждать стабильности»

Крупное поражение оставило «Факел» на 18-й позиции в турнирной таблице.

– Старт этого сезона не удался, потому что у нас по сравнению с прошлом годом совершенно новая команда, – объяснял ситуацию Гусев. – Она была собрана за неделю. Мы заявляли последних ребят на флажке перед началом первенства. У нас закрыто трансферное окно, а из команды ушли 19 человек. Многие из пришедших ребят не играли на этом уровне. За два месяца я рассчитывал, что игроки будут более обучаемыми в тактическом плане, но отсутствие опыта и игровой практики сказалось. Мы не смогли никого дозаявить, хотя возможности для этого были. Надо до зимнего перерыва стараться этим составом выжимать максимум.

У Анатолия Давыдова даже после победы нашелся повод для волнения, но в целом он спокоен.

– Хорошо, что нам помог Карпов, который появился из первой команды. Два наших центральных защитника Рукас и Каккоев сейчас в сборной, так что помощь достойная. Тем более он с Зуевым играл вместе. Мы на это рассчитывали, и они надежно сыграли. Еще сломан Пенчиков, и на его позиции играл Камышев. Рад, что он перестроился. Плюс Панюков терроризировал всю оборону.

– Ребята потихонечку набираются опыта, уверенности, – продолжил главный тренер «Зенита-2». – Хотя после каждой игры есть изменения по составу. По сыгранности не хватает стабильности, но это дело наживное. Пока ребята молодые, от них стабильности ждать рано. Зато не распустили слюни после первого гола, а собрались, выдержали тот рисунок, о котором договаривались.

– Чем приглянулся Владиславс Соловейчикс?

– Он молодой мальчишка. У нас были проблемы в середине поля. Сейчас потихонечку это закрываем. Была непонятная ситуация с Капленко, но этот вопрос решился. Соловейчикс умеет играть в футбол, но другое дело – как будет развиваться.