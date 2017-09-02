Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина- : -Киз
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Футбол  Голландия- : -Болгария
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Россия- : -Динамо
Футбол  Венгрия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

За него вы будете болеть, даже если вам не нравится СКА

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
За него вы будете болеть, даже если вам не нравится СКА
Фото: ХК СКА

СКА в Нижнем Новгороде показал, что уязвим, и дал дебютировать одному из самых талантливых форвардов России – Андрею Алтыбармакяну.

Пять минут за Чудинова и в два раза больше Дацюка

Этот парень только по ходу прошлого сезона подключился ко взрослым матчам: Петр Ильич Воробьев позвал его в ВХЛ из команды «СКА-Серебряные Львы», даже не из основной молодежки СКА. Андрей Алтыбармакян был почти так же ярок в Высшей лиге, как и на Матче звезд, где его фамилия впервые прозвучала действительно на всю страну, летом стал драфт-выбором «Чикаго» под номером 70 и прошел предсезонку с основным составом СКА.

В середине августа Алтыбармакяна дернули в сборную на Турнир четырех наций, а как только Андрей вернулся в клуб, Олег Знарок дал ему дебютировать в КХЛ. Начало вышло специфическим: когда матч-штраф на шестой минуте получил Чудинов, отбывать его поехал Алтыбармакян. Но затем у Андрея появилось и реальное игровое время – в итоге семь с половиной минут. Алтыбармакян даже сделал два броска – это в два раза больше, чем у Павла Дацюка – и один силовой прием.

– Вроде неплохо отыграл, – от Олега Знарка такая характеристика равна хвалебной рецензии. – В принципе, он сделал свою работу. Волнение было, но свои функции выполнил. Надеюсь, будет играть еще лучше.

Скорее всего именно Алтыбармакян будет одним из лидеров молодежной сборной России на МЧМ в декабре-январе. Опыт КХЛ перед супертурниром точно в тему.

Испытание поединком. СКА и «Витязь» выдали битву, достойную «Игры престолов»

Уместный штамп и классика Ковальчука

Вообще СКА умудрился сделать невероятное для себя: петербуржцы за пять минут в конце третьего периода вдруг отдали победу в основное время, хотя вели в две шайбы. Команда-киллер, которая обычно может себе позволить максимум первой пропустить, чтобы наброситься на соперника и порвать его, в этот раз добавила и третью фазу. После трех голов подряд СКА дважды на коротком отрезке пропустил торпедовцев на пятачок и потерял одно очко.

СКА дважды забил в большинстве, особенно хорош был гол Павла Дацюка: он просто принял шайбу за воротами, в два движения выскочил из-за них и тут же бросил – тут штамп «вратарь не успел понять, что произошло» уместен максимально. А единственную шайбу СКА в равных составах забросил Илья Ковальчук, и это было очень стильно: Кови подхватил в середине, сделал красивый разворот в сторону нужных ворот, сблизился и уложил – классика, которая не надоедает.

20 буллитов и удивительный выбор

На серию буллитов СКА выпустил свежего Игоря Шестеркина, и он получил очень много практики: команды бросили по 10 раз – бонусом к 65 минутам хоккея в Нижнем пришло еще и цирковое шоу. Причем забивали команды реже, чем промахивались или попадали во вратарей.

Что еще удивительно: из первой пятерки бросавших в СКА забили буллиты Ковальчук и Сергей Широков. Но когда серия вылезла за пределы обязательной программы, и тренеры могли выпускать кого угодно и сколько угодно раз – в СКА выбрали Никиту Гусева и Павла Дацюка, которые серию начинали неудачными попытками. В итоге Гусев забросил в этой серии два раза из четырех, и его буллит между ног вратарю «Торпедо» стал победным.

СКА выиграл пятый раз в пяти матчах, но две последних игры – хоть между ними и разница почти в неделю – сложились сложно, в обеих СКА доводил до буллитов, то есть терял очки. Команда Олега Знарка мощна, но уязвима.

СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию

Матч

Торпедо - СКА - 3:4 Б. (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Кулёмин (Аляев, Веряев), 11:01 (1:0). Барабанов (Карпов, Яковлев), 15:45 (1:1 - бол.). Ковальчук 29:19 (1:2 - бол.). Дацюк (Гусев, Херсли), 48:29 (1:3 - бол.). Баранцев (Дугин, Еглич), 52:26 (2:3 - бол.). Столяров (Паршин), 56:29 (3:3).

Победный буллит:

Гусев - 3:4.

Место и дата

02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Костицын: Не думаю, что СКА поверил в победу, просто «Торпедо» смогло прибавитьНападающий «Торпедо» Сергей Костицын поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).Денис Паршин: При такой неудачной игре, как против СКА, одно очко для нас как бонусНападающий «Торпедо» Денис Паршин поделился мнением об игре регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4 Б).СКА обыграл «Торпедо» по буллитам и продлил победную серию до пяти матчейВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА победил «Торпедо» в серии буллитов со счетом 4:3.«Торпедо» – СКА. Коскинен – в воротах, Алтыбармакян – в четвертом звенеТренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Торпедо».Михаил Головков: Пусть Федосов скажет спасибо, что СКА взял у нас два очка, а не одноПрезидент «Витязя» Михаил Головков оценил старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.
Футбол
Матч Хорватия – Косово отменен из-за сильного дождя
Теннис
Касаткина переиграла Остапенко и вышла в четвертый круг US Open
Художественная гимнастика
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях в многоборье
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Мы определенно стали сильнее
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
Андрей Алтыбармакян
Андрей Алтыбармакянвсе новости