За него вы будете болеть, даже если вам не нравится СКА

СКА в Нижнем Новгороде показал, что уязвим, и дал дебютировать одному из самых талантливых форвардов России – Андрею Алтыбармакяну.

Пять минут за Чудинова и в два раза больше Дацюка

Этот парень только по ходу прошлого сезона подключился ко взрослым матчам: Петр Ильич Воробьев позвал его в ВХЛ из команды «СКА-Серебряные Львы», даже не из основной молодежки СКА. Андрей Алтыбармакян был почти так же ярок в Высшей лиге, как и на Матче звезд, где его фамилия впервые прозвучала действительно на всю страну, летом стал драфт-выбором «Чикаго» под номером 70 и прошел предсезонку с основным составом СКА.

В середине августа Алтыбармакяна дернули в сборную на Турнир четырех наций, а как только Андрей вернулся в клуб, Олег Знарок дал ему дебютировать в КХЛ. Начало вышло специфическим: когда матч-штраф на шестой минуте получил Чудинов, отбывать его поехал Алтыбармакян. Но затем у Андрея появилось и реальное игровое время – в итоге семь с половиной минут. Алтыбармакян даже сделал два броска – это в два раза больше, чем у Павла Дацюка – и один силовой прием.

– Вроде неплохо отыграл, – от Олега Знарка такая характеристика равна хвалебной рецензии. – В принципе, он сделал свою работу. Волнение было, но свои функции выполнил. Надеюсь, будет играть еще лучше.

Скорее всего именно Алтыбармакян будет одним из лидеров молодежной сборной России на МЧМ в декабре-январе. Опыт КХЛ перед супертурниром точно в тему.

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Уместный штамп и классика Ковальчука

Вообще СКА умудрился сделать невероятное для себя: петербуржцы за пять минут в конце третьего периода вдруг отдали победу в основное время, хотя вели в две шайбы. Команда-киллер, которая обычно может себе позволить максимум первой пропустить, чтобы наброситься на соперника и порвать его, в этот раз добавила и третью фазу. После трех голов подряд СКА дважды на коротком отрезке пропустил торпедовцев на пятачок и потерял одно очко.

СКА дважды забил в большинстве, особенно хорош был гол Павла Дацюка: он просто принял шайбу за воротами, в два движения выскочил из-за них и тут же бросил – тут штамп «вратарь не успел понять, что произошло» уместен максимально. А единственную шайбу СКА в равных составах забросил Илья Ковальчук, и это было очень стильно: Кови подхватил в середине, сделал красивый разворот в сторону нужных ворот, сблизился и уложил – классика, которая не надоедает.

20 буллитов и удивительный выбор

На серию буллитов СКА выпустил свежего Игоря Шестеркина, и он получил очень много практики: команды бросили по 10 раз – бонусом к 65 минутам хоккея в Нижнем пришло еще и цирковое шоу. Причем забивали команды реже, чем промахивались или попадали во вратарей.

Что еще удивительно: из первой пятерки бросавших в СКА забили буллиты Ковальчук и Сергей Широков. Но когда серия вылезла за пределы обязательной программы, и тренеры могли выпускать кого угодно и сколько угодно раз – в СКА выбрали Никиту Гусева и Павла Дацюка, которые серию начинали неудачными попытками. В итоге Гусев забросил в этой серии два раза из четырех, и его буллит между ног вратарю «Торпедо» стал победным.

СКА выиграл пятый раз в пяти матчах, но две последних игры – хоть между ними и разница почти в неделю – сложились сложно, в обеих СКА доводил до буллитов, то есть терял очки. Команда Олега Знарка мощна, но уязвима.

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