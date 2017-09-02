За него вы будете болеть, даже если вам не нравится СКА
СКА в Нижнем Новгороде показал, что уязвим, и дал дебютировать одному из самых талантливых форвардов России – Андрею Алтыбармакяну.
Пять минут за Чудинова и в два раза больше Дацюка
Этот парень только по ходу прошлого сезона подключился ко
взрослым матчам: Петр Ильич Воробьев позвал его в ВХЛ из команды «СКА-Серебряные
Львы», даже не из основной молодежки СКА. Андрей Алтыбармакян был почти так же
ярок в Высшей лиге, как и на Матче звезд, где его фамилия впервые прозвучала
действительно на всю страну, летом стал драфт-выбором «Чикаго» под номером 70 и
прошел предсезонку с основным составом СКА.
В середине августа Алтыбармакяна дернули в сборную на Турнир
четырех наций, а как только Андрей вернулся в клуб, Олег Знарок дал ему
дебютировать в КХЛ. Начало вышло специфическим: когда матч-штраф на шестой
минуте получил Чудинов, отбывать его поехал Алтыбармакян. Но затем у Андрея
появилось и реальное игровое время – в итоге семь с половиной минут.
Алтыбармакян даже сделал два броска – это в два раза больше, чем у Павла Дацюка
– и один силовой прием.
– Вроде неплохо отыграл, – от Олега Знарка такая
характеристика равна хвалебной рецензии. – В принципе, он сделал свою работу. Волнение
было, но свои функции выполнил. Надеюсь, будет играть еще лучше.
Скорее всего именно Алтыбармакян будет одним из лидеров молодежной сборной России на МЧМ в декабре-январе. Опыт КХЛ перед супертурниром точно в тему.
Испытание поединком. СКА и «Витязь» выдали битву, достойную «Игры престолов»
Уместный штамп и классика Ковальчука
Вообще СКА умудрился сделать невероятное для себя:
петербуржцы за пять минут в конце третьего периода вдруг отдали победу в
основное время, хотя вели в две шайбы. Команда-киллер, которая обычно может
себе позволить максимум первой пропустить, чтобы наброситься на соперника и
порвать его, в этот раз добавила и третью фазу. После трех голов подряд СКА
дважды на коротком отрезке пропустил торпедовцев на пятачок и потерял одно
очко.
СКА дважды забил в большинстве, особенно хорош был гол Павла
Дацюка: он просто принял шайбу за воротами, в два движения выскочил из-за них и
тут же бросил – тут штамп «вратарь не успел понять, что произошло» уместен
максимально. А единственную шайбу СКА в равных составах забросил Илья
Ковальчук, и это было очень стильно: Кови подхватил в середине, сделал красивый
разворот в сторону нужных ворот, сблизился и уложил – классика, которая не
надоедает.
20 буллитов и удивительный выбор
На серию буллитов СКА выпустил свежего Игоря Шестеркина, и
он получил очень много практики: команды бросили по 10 раз – бонусом к 65
минутам хоккея в Нижнем пришло еще и цирковое шоу. Причем забивали команды реже,
чем промахивались или попадали во вратарей.
Что еще удивительно: из первой пятерки бросавших в СКА забили
буллиты Ковальчук и Сергей Широков. Но когда серия вылезла за пределы
обязательной программы, и тренеры могли выпускать кого угодно и сколько угодно
раз – в СКА выбрали Никиту Гусева и Павла Дацюка, которые серию начинали
неудачными попытками. В итоге Гусев забросил в этой серии два раза из четырех,
и его буллит между ног вратарю «Торпедо» стал победным.
СКА выиграл пятый раз в пяти матчах, но две последних игры – хоть между ними и разница почти в неделю – сложились сложно, в обеих СКА доводил до буллитов, то есть терял очки. Команда Олега Знарка мощна, но уязвима.
СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию
Матч
Торпедо - СКА - 3:4 Б. (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кулёмин (Аляев, Веряев), 11:01 (1:0). Барабанов (Карпов, Яковлев), 15:45 (1:1 - бол.). Ковальчук 29:19 (1:2 - бол.). Дацюк (Гусев, Херсли), 48:29 (1:3 - бол.). Баранцев (Дугин, Еглич), 52:26 (2:3 - бол.). Столяров (Паршин), 56:29 (3:3).
Победный буллит:
Гусев - 3:4.
Место и дата
02 сентября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция