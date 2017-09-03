Каррера стал жестким, «Краснодар» будет уникальным, а с лимитом что-то странное

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Сборная России сыграет в три защитника

Станислав Черчесов День рождения провел на работе: у него были тренировка, пресс-конференция и финальный этап подготовки к товарищескому матчу с «Динамо». Что точно известно: не сыграет яркий форвард «Урала» Владимир Ильин, сборная сохранит схему с тремя центральными защитниками, а Кирилл Панченко будет праздновать гол в ворота своего клуба – если вообще выйдет и если забьет.

Станислав Черчесов: Матч с «Динамо» не принижает уровень сборной России

Лимит вряд ли поменяется

Виталий Мутко подробно высказался о лимите на легионеров и планах на него. Не очень конкретно, но кое-какие выводы сделать можно. Главные тезисы: нынешний лимит эффективен, его могут сохранить, а слушают теперь в этом вопросе еще и футболистов – и это многое объясняет. Можно провести целый социологический опрос среди русских игроков премьер-лиги – и выяснится, что лимит – лучшее изобретение человечества.

Точно не будет лимита «10+15», хотя недавно такая версия была вполне рабочей – очевидно, руководители боятся, что во многих основных составах останется только по одному россиянину. Больше шансов у схемы «8+17» – но и она, судя по цитатам, пока проигрывает существующим «6+5» на поле.

«Краснодара» совершит технический прорыв

«Краснодар» точно первым установит на своем стадионе видеосистему. По словам Виталия Мутко, остались формальности: соответствующие письма в международные организации о старте эксперимента. Пока речь об офлайн-использовании. В онлайн, если все получится сейчас, перейдут со следующего сезона, а за счет стадионов чемпионата мира оборудование будет почти на всех аренах премьер-лиги.

Мутко оставляет вероятность, что видеоповторы получится смотреть вообще везде – видимо, руководство готово докупить технику, например, для стадиона «Звезда» в Перми или для «Петровского», чтобы все работало и у «Тосно». Арене ЦСКА тоже понадобится. Теоретически можно и в регламент вписать обязанность клуба обеспечить работу системы, но это будет нечестно: маленьким клубам придется потратить на это добро больше, чем на состав.

Форварду «Зенита» тесно в ФНЛ

В «Зените-2» феерит Андрей Панюков. Логично, что его уровень выше, чем ФНЛ. Но все-таки ниже, чем основа «Зенита» – иначе бы Манчини вообще не отпускал этого нападающего в первую лигу. Панюков сделал хет-трик, и он особенно заметен, потому что не потонул среди событий премьер-лиги. Жаль, что у «Зенита» нет фарм-команды в нижней части премьер-лиги – по сути, как раз там сейчас нужно развиваться Панюкову.

Панюков терроризирует ФНЛ. Хет-трик форварда вытащил «Зенит-2» со дна

В РФПЛ очевидно обратно рвутся «Крылья Советов», «Енисей» хочет попасть туда впервые – уже были стыковые матчи, теперь нужно напрямую. А еще такая же задача стоит у калининградской «Балтики». В Калининграде в супертемпе строят стадион, он из самого отстающего уже дошел до стадии реального планирования матча открытия, готовность – 80 процентов. И готовность «Балтики» выходить в РФПЛ на таком же уровне: только что калининградцы разгромили «Кубань», команда в трех очках от зоны стыков. В прошлом сезоне Игорь Черевченко приходил спасаться от вылета, теперь он планирует гонку за премьер-лигой.

Дзюба и Смолов разочаровали, «Зенит» решил проблему, а ЦСКА оказался хуже всех

Еще несколько важных и ярких событий коротко:

Массимо Каррера не пустил своих игроков развлекаться на матче хоккейного «Спартака»: с футболистами была договоренность, их приход даже проанонсировали в плане мероприятий ХК «Спартак», москвичи проводили первую домашнюю игру сезона. Однако Каррера поступил жестко, просто поставил на 17:00, время начала хоккея, тренировку, и вопрос похода футболистов на хоккей просто отпал. В итоге хоккейные болельщики не увидели футболистов, от футбольного «Спартака» во дворце были только трофеи.

«Спартак» из-за Карреры был готов продать капитана

Вадим Евсеев, который внезапно ушел с поста главного тренера «Текстильщика», официально вернулся в штаб «Амкара» – это весьма неожиданно, потому что от Евсеева ждали развития самостоятельной карьеры.

В СМИ появились новые слухи о том, что Евгений Гинер собирается продать ЦСКА – теперь с именем потенциального покупателя и суммой: 300 миллионов долларов якобы готов заплатить Аркадий Абрамович, сын Романа Абрамовича. Источники сообщали о встрече представителей сторон, но из окружения Абрамовича пришло опровержение.

Игроки «Енисея» устроили главную акцию дня: они вышли на матч с «Ротором» в футболках с надписью «Синк эбаут Тен» – это отсыл к главной теме лета рэп-баттлу Гнойного с Оксимироном и поддержка для Петра Тена. Защитник «Енисея» получил тяжелейшую травму: порвал кресты и мениск.

Виктор Файзулин описал одним словом свою жизнь последних нескольких лет: «Лечусь».

Дзюба еще может уйти из «Зенита» в это окно. Вот 5 достойных вариантов

