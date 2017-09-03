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Умар Кремлев: Сборная России провалила чемпионат мира

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Тищенко
Евгений ТищенкоФото: Gettyimages.ru

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев оценил выступление российских боксеров на чемпионате мира, который прошел в немецком Гамбурге.

Мужская сборная России по боксу впервые с 1999 года оставшись без золотых наград мирового первенства.

– Федерация бокса России планировала привезти четыре золотых медали с чемпионата мира. Почему был такой план?
– Мы рассчитывали, что хорошо физически подготовим ребят, а не так, как это получилось на чемпионате Европы. В целом, ребята показали то, на что они были готовы. Молодцы. У меня нет к ним претензий. Надо работать.

Думаю, что после чемпионата России вольется «свежая кровь», и конкуренция повысится. Не исключаю, что и состав сборной претерпит серьезные изменения.

– Обычно после таких выступлений летят головы тренеров. Но вы Эдуарда Кравцова поддержали. Почему?
– Я хочу еще раз его похвалить. Видно, что физически все ребята стали выглядеть лучше. Все выдержали три раунда. На чемпионате Европы уже ко вторым раундам заканчивались силы. Третьи – стабильно были провальными. Кравцов – молодец. В чем его винить? Мы пожинаем плоды того, что было сделано до нас.

Сейчас в Грозном пройдет чемпионат России. Кравцов сформирует сборную и будет ее тренировать. Вот тогда к нему будут вопросы. Сейчас мы планируем привлечь к работе со сборной тренерский совет: Николая Хромова и других наших знаменитых специалистов. Хотим, чтобы они помогали и делились своим опытом.

– От каких боксеров на чемпионате мира вы ожидали более качественного выступления? Виталий Дунайцев – опытный парень, но выбыл после 1/8 финала.
– Я хотел, чтобы пять наших боксеров дошли до полуфинала. Не получилось. Дунайцев хорошо провел тот бой, но ему надо было раньше приступать к активным действиям, а он долго выжидал, и проиграл.

– После боя Петра Хамукова вы подали протест. Что вас не устроило?
– Помимо меня многие считают, что Хамуков свой бой выиграл. Единственное, ему нужно было больше давить и работать первым номером. Порой создавалось впечатление, что он только гоняется за соперником. И все равно - никаких сомнений в его победе.

– Сергей Собылинский еще был снят врачом…
– Совершенно неправильное решение. Собылинский выигрывал бой. И если бы не рассечение, он бы стал победителем.

– Довольны выступлением Тамира Галанова, взявшего «бронзу»?
– Честное слово, Галанов – молодец. Я не ожидал от него такого бокса. Считаю, что свой полуфинал он выиграл. Результат несправедлив, Галанов должен был боксировать в финале. Но это не судейство против России, это обыкновенная халатность. Такой уровень. Этот вопрос нужно решать самой АИБА (Международная ассоциация любительского бокса, – прим.ред.).

Евгений Тищенко проиграл Эрисланди Савону
Евгений Тищенко проиграл Эрисланди Савону

– Тищенко в финале проиграл Эрисланди Савону…
– Это было провальное выступление. К судьям вопросов нет. Савон был лучше во всех компонентах. Евгений проиграл по делу. Не знаю, что с ним произошло, но он ничего не показал.

– Вам бы хотелось, чтобы его соперником был не Савон, а Василий Левит?
– Да. Мы все этого хотели. И Женя в том числе. Мы считали нужным поставить точку в этом вопросе, но и Левит тоже действительно проиграл свой бой Савону. Савон оказался лучшим. Это объективно.

– Ваша оценка выступлению сборной России?
Чемпионат мира получился провальным. Такого быть не должно. Это не наше место. Мы ожидали другого результата и теперь рассчитываем в течение года-полтора поменять ситуацию в сборной.

– Жестких решений о том, чтобы не приглашать какого-то боксера в сборную не будет?
– Конечно, нет. Все еще могут прибавить. Вот вам пример Галанова. Он неудачно выступил на чемпионате Европы и здорово удивил всех на чемпионате мира. Каждый из наших боксеров может выиграть предстоящий чемпионат России. Как не приглашать в сборную? Другое дело, что победа в чемпионате ничего не гарантирует. Нужно постоянно доказывать, что ты – номер один в своем весе.

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