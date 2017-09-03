Изи-изи! Сборая России не заметила бельгийцев и триумфально шагнула в финал ЧЕ

«Советский спорт» - о волейбольной сборной, которая спустя четыре года вновь в финале чемпионата Европы.

КАПИТАН СЕРГЕЙ ГРАНКИН

То, что сборная России на нынешнем чемпионате Европы до полуфинала с Бельгией напоминала яростное торнадо и радовало и пугало одновременно. С одной стороны, мы не дали шансов никому и со стороны выглядели абсолютно неуязвимыми, с другой – любая стихия когда-то стихает. А тут всего шаг до финала и совсем непонятно, чего ждать от соперника.

Бельгийцы в группе перемололи французов на тай-брейке, которые считались едва ли не главными фаворитами турнира, вышли напрямую в четвертьфинал и там лихо разобрались с итальянцами. Но даже при этом создавалось ощущение, что они сами от себя подобного не ожидали. Как читать такие команды? Тот еще вопрос.

Впрочем, первые розыгрыши показали, что если Сергей Шляпников им и задавался, то совсем недолго. Стартовая шестерка сборной России вышла на площадку и сразу принялась давить газ в пол. Эффектнейшая доигровка Гранкина положила начало разгрому бельгийцев.

В дальнейшем наши парни, как по команде держали равнение на капитана. Особенно усердствовал Дмитрий Волков, который в этот вечер с каким-то особенным удовольствием отточенными движениями препарировал оборону соперника.

На противоположной стороне площадки шестерка бельгийцев напоминала Незнаек на Луне. Ни Лекат, ни Стуэр не могли справиться с подачами россиян, поэтому Валькиерс был вынужден пасовать из крайне неудобных положений. Да и поддержки он особой не получил. Ван ден Дрис и Деро просто самоустранились, а отдувался за всех Руссо. Он отчаянно воевал с нашим блоком, реализовав пять атак из девяти. И это все, ребята. Большего не позволила сделать сборная Шляпникова.

Тренерский штаб нашей команды в этот вечер контролировал абсолютно все. Вплоть до количества пива, выпитого болельщиками на трибунах. По ходу первого сета они разглядели эйс Жигалова, который судьи уже успели записать в аут, а когда бельгийцы начали делать замены, Бузато вмиг принес Шляпникову досье на каждого из тех, кто появился на площадке. Пара подсказок и все – парни на площадке в курсе, как надо действовать против новых диагонального и доигровщика. Через пару секунд Волков закрывает одиночным блоком Верхееса. Изи-изи. Рил ток. Счет первой партии говорит сам за себя – 25:14.

ЗАНОСИТЕ ГЕРМАНИЮ!

Во втором сете картина не меняется. Гранкин пасует по-царски, разнообразит направление атак, миксуя первый темп с краями и добавляя в этот коктейль щепотку пайпа. Бельгийцы стараются – их тренер Витал Хейнен пытается сбить темп за счет тайм-аутов, поддушивает арбитров, заказывает просмотры и тут же их теряет, потому что сборная России играет безошибочно. Они подтянулись на приеме, но парочку эйсов от Бережко и Волкова все равно получили. Узелки борьба вроде бы начинали завязываться, но их тут же рубили своими действиями подопечные Шляпникова. 25:17 во втором сете.

Судя по тому, что происходило на площадке, бельгийцам не мог помочь даже десятиминутный перерыв между второй и третьей партиями. Сказка закончилась, суровая реальность накрыла их с головой. И Хейнен думал уже не о том, как бы зацепиться за что-то в матче против России, а как сохранить силы на игру за третье место. А стартовый рывок команды Шляпникова на подаче Михайлова очень быстро снял последние вопросы – 5:1 и ничего в игровом механизме россиян ломаться не собиралось, сборка-то не китайская.

Да, сложности у нас все равно были, но вряд ли они могут перерасти в проблемы перед финалом. В середине игры Шляпников дал отдохнуть Бережко и выпустил Егора Клюку, который много пропустил из-за травмы. В решающем матче нам может потребоваться вся обойма игроков, Бережко уже не молод, на этом турнире он получил серьезную нагрузку, может быть, даже какое-то повреждение. Клюка очень важен для нашей команды – он разнообразнее действует в атаке, да и на блоке может помочь, что особенно актуально в свете встречи с Георгом Грозером в битве за медали.

Под занавес игры против Бельгии у Егора прорезали проблемы в приеме. Он и по ходу Мировой лиги был не всегда стабилен в этом элементе, но 17% позитива в третьей партии полуфинала – это очень плохо. Безусловно, сказывается отсутствие игрового тонуса, но Клюке нужно будет собираться. Немцы, которые будут нашими соперниками в финале, такого не простят. А пока – 25:17 в третьем сете, 3:0 по партиям и 15:0 по ходу всего турнира. Уносите Бельгию, заносите Германию, мы в финале!