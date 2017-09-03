Сборная вернулась на клубный уровень спустя 13 лет

В своей истории сборная России встречалась с клубами 8 раз. В предыдущий – в далеком 2004 году.

Та встреча прошла в феврале в японском городе Сидзуока. Соперником россиян был местный «Симидзу Эс-Палс». Состав, кстати, тоже был экспериментальным, но с несколькими игроками, уже зарекомендовавшими себя в национальной команде – Владиславов Радимовым, Андреем Аршавиным, Александром Кержаковым, Андреем Карякой, Дмитрием Сычевым, Дмитрием Булыкиным. В конце первого тайма счет открыл тогда еще полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев, однако выиграть сборной не удалось: после перерыва хозяева сравняли счет – 1:1.

Не выиграла сборная России и свой самый первый матч против клуба, который, кстати, оказался лишь вторым в ее истории. После дебютного в Москве с Мексикой (2:0) наша национальная команда отправилась в Италию, где ее экзаменовал сам «Ювентус». В составе итальянского клуба тогда на поле вышли такие звезды, как Дино и Роберто Баджо, Фабрицио Раванелли, Джанлука Виалли, Пьерлуиджи Казираги. Звезды у хозяев и забивали, правда, не итальянские. Счет на 12-й минуте открыл немец Юрген Колер, но в середине первого тайма Игорь Ледяхов восстановил равенство. Матч катился к ничьей, когда за три минуты до его завершения победу «Ювентусу» принес гол англичанина Дэвида Платта – 2:1.

Любопытно, что между двумя этими безвыигрышными встречами российская сборная била клубы 6 раз подряд – с общим счетом 23:4. В том числе четырежды крупно. В 1993 году с одинаковым счетом 5:1 досталось немецким «Тус Целле» (дубль оформил Александр Бородюк) и «Саарбрюккену» (дважды отличился Игорь Корнеев). В последнем перед чемпионатом мира-2002 контрольном матче три безответных мяча влетели в ворота все того же «Симидзу Эс-Палс». Ну а самую крупную победу над клубом россияне одержали 6 октября 2000-го, когда в оздоровительном комплексе «Бор» в подмосковной деревне Одинцово под горячую ногу им угодил дебютант высшего российского дивизиона «Анжи» - 7:1.

Та игра, кстати, была единственной, в которой национальная команда экзаменовала клуб на территории России. Сегодня будет вторая. Вновь в Подмосковье, но совсем близко со столицей – в Химках. Против «Динамо» - последнего российского клуба в тренерской карьере нынешнего главного тренера сборной Станислава Черчесова.

Кстати, результат матча никак не отразится на рейтинге сборной России. Сейчас она в нем «болтается» на 62-й строчке между серьезными футбольными державами – Панамой и Албанией. И в обновленном наверняка продолжит свое падение.

Остается верить, что игра даст Черчесову пищу для размышлений. Как-никак, а нескольким из 24 приехавших на сбор игроков точно суждено стать в ближайшие годы полноценными членами сборной России. Между прочим, 15 из них никогда прежде не выступали за национальную команду. А главным ветераном в этом составе является 21-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, который в столь юном возрасте успел принять участие в 10 матчах российской сборной и даже забил два мяча – Белоруссии в 2015 году (4:2) и Бельгии в нынешнем (3:3).