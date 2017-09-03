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«Не думал, что они будут так себя вести». Озил ответил бывшим игрокам «Арсенала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Месут Озил
Месут ОзилФото: Gettyimages.ru

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил устал от критики, и решил обратиться к экспертам, а также бывшим игрокам «пушкарей».

Напомним, ранее экс-хавбек «канониров» Эммануэль Пети выразил мнение, что немецкого футболиста следует выгнать из команды, отметив его поведение на поле.

«В последнее время мои партнеры по сборной Германии спрашивают меня о состоянии «Арсенала». Многие говорят, что команда находится в кризисе. По крайней мере, они ссылаются на СМИ, а также экспертов, которые каждый день комментируют ситуацию в клубе. Эти же люди уверяют, что нынешний «Арсенал» является одной из самых худших команд за последние годы, а может и десятилетия.

Четыре года назад я перебрался в Лондон из мадридского «Реала». Трансфер был оформлен за считанные минуты. Арсен Венгер убедил меня переехать в Англию, рассказав о великой истории этого клуба. Я и сам знаю, кто такие Денис Бергкамп, Патрик Виейра и Робер Пирес. Это живые легенды, которые обязаны всем своим успехом именно Венгеру.

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Мне приходится сталкиваться с большим количеством критики. Многие говорят, что я неохотно иду в борьбу, или что у меня нет желания побеждать. Да что только не говорили...

Конечно, критика – часть футбола. С этим сталкиваются все игроки. Но, честно говоря, я не думал, что бывшие «пушкари» будут вести себя подобным образом. Я хочу обратиться к ним и сказать: «Хватит критиковать! Поддержите нас!».

Несмотря на то, что я не знаю, как сложится моя карьера, мне очень приятно начать пятый сезон в «Арсенале. Рад, что смогу вновь надеть футболку «канониров».

За все время в в Лондоне у меня было много приятных моментов. Очень ценю это время, и знаю, что значит «Арсенал» не только для столицы, но и для всего мира», – написал Озил на своей странице в Instagram.

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4 years ago I signed for @Arsenal. Swipe to read my thoughts on the journey so far ...

Публикация от Mesut Özil (@m10_official)

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