Голый протест, нацизм и ненависть к своим. Все безумие отбора в Россию
За пару дней
отборочных матчей к ЧМ-2018 в Европе случилось много заметного нефутбольного.
Обнаженка
В Харькове сборная Украины обыграла Турцию, в этом матче
было много интриг и интересных событий: два гола с нарушениями правил, ярость
Мирчи Луческу и вообще его игра против украинцев, которых он не так давно
воспитывал в «Шахтере». Однако безумие началось еще до старта игры.
Пока судьи ждали в красивом створе капитанов команд, прямо к
ним прорвалась почти обнаженная девушка. Но ее интересовали не арбитры – хотя после
игры был повод их расцеловать – а телекамера. Там, куда все обратили внимание,
когда увидели девушку топлесс, она написала главную мысль своего выхода: «Эрдоган
– убийца».
Эта политическая акция против президента Турции Реджепа
Эрдогана попала в кадр – то есть состоялась. Даже судьи засмотрелись. Правда, у
них был обзор со спины.
Запрещенка
Немецкие болельщики пригнали в Чехию и устроили перфоманс в
отрицательном значении этого слова. Они сорвали минуту молчания, посвященную
памяти бывшего руководителя чешского футбола, оскорбляли свою федерацию –
называли Немецкий футбольный союз мафией и своего форварда Тимо Вернера. Это
все уже было за гранью, однако немцы не остановились и добавили нацистских
кричалок.
Даже игроки сборной Германии не выдержали и резко высказались
обо всем этом после победного матча.
– Это катастрофа, очень плохое поведение болельщиков. Фанаты
начали уже во время минуты молчания, потом оскорбляли Вернера и распевали эти
ужасные кричалки, – сказал Матс Хуммельс. – Мы хотим полностью оградиться от
таких фанатов. Это не болельщики сборной Германии, это хулиганы. Их не должно
быть на стадионах.
– Из-за поведения части немецких болельщиков игроки не
подошли к трибунам, чтобы поблагодарить их. Команда дала этим понять, что не
приемлет такое отношение, – объяснил глава Немецкого футбольного союза Рихард
Гриндель. – Мы ценим поддержу мирных болельщиков сборной Германии и не потерпим
фашистские, расистские и гомофобские кричалки. Мы вместе с командой, фанатами и
DFB должны противостоять этим дебоширам.
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Ненависть
Двоих лидеров домашних команд освистали за один вечер. В
Испании на «Сантьяго Бернабеу» болельщики ожидаемо шумели против Жерара Пике –
он часто говорит провокационные вещи про «Реал». Перед игрой игроки мадридского
клуба обращались к публике с просьбой не освистывать Пике, призывали поставить
на первое место поддержку команды в важном матче с Италией. Но народ не
послушал Карвахаля, Серхио Рамоса – все равно Пике освистали.
В Израиле болельщики атаковали капитана своей команды Эрана Захави. Полузащитник какое-то время слушал этот свист, не выдержал и бросил на землю капитанскую повязку. Судя по всему, претензия израильтян к Захави – любовь игрока к деньгам. Почему-то болельщики в Израиле считают, что капитаном их национальной команды не может быть футболист, уехавший на привлекательный контракт в Китай. Хотя Захави в чемпионате Китая очень крут: он за 23 матча в «Гуанчжоу Фули» забил 24 гола. Захави – лучший бомбардир чемпионата Китая, у него больше забитых мячей, чем у Халка и Пато в сумме.
После матча злой Захави извинился за поведение, но добавил
жесткую фразу: «40 лет нас не было на чемпионатах мира, и еще 40 не будет».
Руководство федерации и главный тренер сборной Израиля после всего этого решили выгнать Захави из команды.
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