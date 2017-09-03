Голый протест, нацизм и ненависть к своим. Все безумие отбора в Россию

За пару дней отборочных матчей к ЧМ-2018 в Европе случилось много заметного нефутбольного.



Обнаженка

В Харькове сборная Украины обыграла Турцию, в этом матче было много интриг и интересных событий: два гола с нарушениями правил, ярость Мирчи Луческу и вообще его игра против украинцев, которых он не так давно воспитывал в «Шахтере». Однако безумие началось еще до старта игры.

Пока судьи ждали в красивом створе капитанов команд, прямо к ним прорвалась почти обнаженная девушка. Но ее интересовали не арбитры – хотя после игры был повод их расцеловать – а телекамера. Там, куда все обратили внимание, когда увидели девушку топлесс, она написала главную мысль своего выхода: «Эрдоган – убийца».

Эта политическая акция против президента Турции Реджепа Эрдогана попала в кадр – то есть состоялась. Даже судьи засмотрелись. Правда, у них был обзор со спины.

Скриншот трансляции матча

Запрещенка

Немецкие болельщики пригнали в Чехию и устроили перфоманс в отрицательном значении этого слова. Они сорвали минуту молчания, посвященную памяти бывшего руководителя чешского футбола, оскорбляли свою федерацию – называли Немецкий футбольный союз мафией и своего форварда Тимо Вернера. Это все уже было за гранью, однако немцы не остановились и добавили нацистских кричалок.

Даже игроки сборной Германии не выдержали и резко высказались обо всем этом после победного матча.

– Это катастрофа, очень плохое поведение болельщиков. Фанаты начали уже во время минуты молчания, потом оскорбляли Вернера и распевали эти ужасные кричалки, – сказал Матс Хуммельс. – Мы хотим полностью оградиться от таких фанатов. Это не болельщики сборной Германии, это хулиганы. Их не должно быть на стадионах.

– Из-за поведения части немецких болельщиков игроки не подошли к трибунам, чтобы поблагодарить их. Команда дала этим понять, что не приемлет такое отношение, – объяснил глава Немецкого футбольного союза Рихард Гриндель. – Мы ценим поддержу мирных болельщиков сборной Германии и не потерпим фашистские, расистские и гомофобские кричалки. Мы вместе с командой, фанатами и DFB должны противостоять этим дебоширам.

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Ненависть

Двоих лидеров домашних команд освистали за один вечер. В Испании на «Сантьяго Бернабеу» болельщики ожидаемо шумели против Жерара Пике – он часто говорит провокационные вещи про «Реал». Перед игрой игроки мадридского клуба обращались к публике с просьбой не освистывать Пике, призывали поставить на первое место поддержку команды в важном матче с Италией. Но народ не послушал Карвахаля, Серхио Рамоса – все равно Пике освистали.

В Израиле болельщики атаковали капитана своей команды Эрана Захави. Полузащитник какое-то время слушал этот свист, не выдержал и бросил на землю капитанскую повязку. Судя по всему, претензия израильтян к Захави – любовь игрока к деньгам. Почему-то болельщики в Израиле считают, что капитаном их национальной команды не может быть футболист, уехавший на привлекательный контракт в Китай. Хотя Захави в чемпионате Китая очень крут: он за 23 матча в «Гуанчжоу Фули» забил 24 гола. Захави – лучший бомбардир чемпионата Китая, у него больше забитых мячей, чем у Халка и Пато в сумме.

Скриншот трансляции матча

После матча злой Захави извинился за поведение, но добавил жесткую фразу: «40 лет нас не было на чемпионатах мира, и еще 40 не будет».

Руководство федерации и главный тренер сборной Израиля после всего этого решили выгнать Захави из команды.

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