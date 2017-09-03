«Браво, федерация!» Украина стала ближе к ЧМ-2018, но со скандалом (видео)

Прежде всего – мы не будем обсуждать, «что сделает Украина, если пройдет отбор». Никакого собственного решения у нее (пока?) нет, проблемы будут решаться по мере поступления. Пока же Андрей Шевченко вывел команду в лидеры группы. Пусть и на несколько часов.

Матч Украина – Турция в Харькове стал «особенным» незадолго до своего проведения. Гостей возглавил Мирча Луческу, более 10 лет отработавший в донецком «Шахтере». Сразу стало ясно, что матч будет жарким. Перед игрой румынский специалист подлил масла в огонь. Да как?! По его словам, современный футбол Украине даровал именно он (при Лобановском, по его мнению, играли с «либеро»), игроков для сборной тоже воспитал он – или лично, или они выросли в соперничестве с его «Шахтером». Уверен, что смеялись даже Пятов с Ракицким.

Спорт иногда дарит такие сценарии развития событий, которые не предугадает (и не создаст) ни один драматург. Всю свою карьеру в «Шахтере» (и как знаем теперь мы – не только в нем), Луческу был недоволен судьями. Оправданно или нет – недоволен он был всегда. В Киеве метал оземь шапку с криками «Браво, федерация!». И вот он вернулся с новой командой (не вполне уверен, что успел выучить всех в ней по именам), и его уничтожил не только соперник, но и те самые судьи. Украина переигрывала Турцию весь матч. Но забила дважды - и в этих моментах испанские арбитры должны были голы отменять. Сначала Ярмоленко залез в офсайд, а потом Коноплянка выпустил мяч за линию. Веселье в соцсетях началось еще до окончания первого тайма.





Послематчевый церемониал легко угадывался. Сначала румынский тренер прямо на поле пытался показать на смартфоне повторы Давиду Борбалану и его помощникам. Затем прогнозируемо пропесочил их на пресс-конференции. Но все же признал, что по игре его команда уступила. Не признать было нельзя - эта игра войдет в не самый пока внушительный список лучших матчей украинской сборной. Шевченко особенно отметил правильное исполнение тактики, выбранной на матч. В этом аспекте украинцы сыграли даже лучше, чем против Франции (2:0 в Киеве) или Англии (1:0 в тогдашнем Днепропетровске с не забитым самим Шевченко пенальти). Главная проблема сегодняшней Украины - позиция форварда. В «Шахтере» и «Динамо» на первых ролях иностранцы. Селезнев в Турции почти не играет. Шевченко ограничился вызовом двоих динамовцев - Кравца и Беседина, но, думается, сам понимал, что КПД их высок не будет. В итоге Кравец получил задание сковывать и отвлекать защитников, а главными фигурами в атаке стали вингеры - Коноплянка и Ярмоленко. Евгений вдохновлен доверием нового клубного тренера, Андрей только что перешел в дортмундскую «Боруссию». Оба эмоционально буквально пылали. Странно, что Луческу не уделил этому никакого внимания, и об их особенной опеке не позаботился. Впрочем, такой матч в истории этих команд уже был. В 2004-м Йожеф Сабо позвонил Игорю Суркису и сказал: «Они же клоуны, они играют против Шевы без страховки»… Украина тогда победила 3:0. В Стамбуле. Что же дальше? Финляндия преподнесла всем неожиданный сюрприз, обыграв на своем поле Исландию. Именно с ней Украина сыграет в Рейкьявике. И если не проиграет - шансы на второе место будут велики, а судьбу первого она решит в очной встрече с Хорватией дома. Но это «дальше» - чисто футбольное. А вот что будет на самом деле «дальше» - сейчас не знает никто. Но работа Шевченко - один из самых интересных «перформансов» отбора.