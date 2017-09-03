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«Это просто смешно». Гиггз высмеял трансферный рынок и назвал фаворитов АПЛ

Источник:  ESPN FCКомментарии
Райан Гиггз
Райан ГиггзФото: Gettyimages.ru

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз – о заявлении своего бывшего партнера, выступлении «красных дьяволов» и шансах «Манчестер Сити» на победу в Лиге чемпионов.

Напомним, минувшим летом нападающий сборной Бразилии Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро. Позже каталонский клуб приобрел французского хавбека Усмана Дембеле за 120 млн евро.

Рой Кин, который играл вместе с валлийцем в «Юнайтед», заявил журналистам, что Гиггз, учитывая сегодняшние цены на рынке, стоил бы два миллиарда евро.

«Не знаю, сколько бы стоил мой трансфер. – говорит Гиггз. – Мне кажется, Рой имел ввиду немного другое. Он хотел сказать, что сегодня средние игроки стоят огромных денег. 

Иногда я тоже думаю об этом. Вспоминаю парней, с которыми выступал в «Манчестер Юнайтед». Сколько бы сейчас стоил ван Нистелрой? Руд был невероятным нападающим, который стабильно забивал голы. Честно говоря, я согласен. Это просто смешно», – сказал Гиггз.

«Не думал, что они будут так себя вести». Озил ответил бывшим игрокам «Арсенала»

Экс-полузащитник «красных дьяволов» оценил трансферную компанию «Юнайтед», а также высказался о «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». Отметим, что последние удержали в своих рядах хавбека сборной Бразилии Фелиппе Коутиньо, который хотел стать игроком «Барселоны».

«На мой взгляд, «МЮ» провел прекрасную трансферную компанию. Все новички успели влиться в коллектив до начала сезона. Моуринью получил то, что хотел. Матич и Лукаку прекрасно знают Жозе, поэтому им не нужно давать время на адаптацию. Что касается Линделефа, то здесь немного другая история. 

Отмечу прогресс Марсьяля и Мхитаряна. Они прилично начали этот сезон. Конечно, Лига чемпионов придает напряжения, но мне кажется, что в этом году за титул премьер-лиги будут бороться «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

У Хосепа Гвардиолы все в порядке с атакой, но если говорить о защите, то тут есть несколько вопросов. Мне нравится новичок «горожан» Эдерсон. Чтобы выиграть Лигу чемпионов вам нужен сильный голкипер. Когда он только приехал в Англию я сомневался в его способностях, но сейчас могу сказать, что «Сити» может претендовать на победу.

«Ливерпуль»? Не ожидал, что они смогут удержать Коутиньо. Теперь у них есть стимул бороться во всех турнирах», – заявил валлиец, чьи слова приводит ESPN FC.

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