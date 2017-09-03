Как можно после этого не любить КХЛ? Вот настоящий мужской характер! (видео)

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ОТВЕТ ОТ «СОЧИ»

Вы можете говорить что угодно о КХЛ. Критикуйте нашу лигу, она иногда этого заслуживает. Но лично меня этот чемпионат очень цепляет. И я никак не могу сказать, что в нем нет интриги. То ли этот рейтинг КХЛ делает свое дело, когда все лезут из кожи вон – никто не хочет быть лузером, пойти на выход. То ли все понимают, что календарь КХЛ настолько рваный, что выкладываться нужно именно сейчас, до первого окна в ноябре. Если сделать медленный старт, то просто не хватит времени на финиш. Ведь в январе регулярный чемпионат уже закончится.

Но вот как бы я делал ставки на матчи вчерашнего дня: «Северсталь» - «Локомотив» - понятно, победит Ярик. СКА отберет три очка у «Торпедо». Московское «Динамо» что-то потеряет в Риге. Ну а «Ак Барс» просто грохнет «Сочи», да и дело с концом».

А что вышло? Я бы промахнулся все четыре раза! Особенно вдохновляет «Сочи». Как вы помните, в предыдущем матче команда получила 3:11 от «Салавата Юлаева». Все было так плохо, что я задался вопросом: неужели в «Сочи» сплавляют тренера Сергея Зубова? Меня успокоили, что такого в помине нет, и в Уфе произошел несчастный случай.

Так что матч с «Ак Барсом» в гостях был для сочинской команды как лакмусовая бумажка. Чего они стоят? Будут ли и дальше о них вытирать ноги? Или пацаны упадут и отожмутся, покажут себя настоящими мужиками?

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5:0 в Казани, ребята. «Сочи» так лихо вынес «Ак Барс», что у казанского клуба таких домашних поражений никогда в истории не было. Ворота теперь защищал Дмитрий Шикин, а не Константин Барулин, который очень неудачно начал сезон.

«Сочи» перебросал Казань (33-24), стелился под шайбы (13-3), реализовал два большинства, а Шикин на радостях после сирены перевернул ворота, потому что три года шел к этому «сухарю».

Ну что хочу сказать? «Сочи» уже организовал главный турнир межсезонья, который стал его визитной карточкой. У «Сочи» есть один из лучших хоккейных стадионов в стране. И теперь «Сочи» провел матч, в котором могла родиться новая команда. Не какой-то клуб из серой массы, а команда со своим лицом и характером. А что такое – мужской характер, мы увидели в Казани.

2. КТО ПОЙДЕТ В ОТСТАВКУ?

Известный аналитик КХЛ и вратарь Сергей Борисов, сейчас выступающий за «Ермак», справедливо мне написал в ответ на мой вопрос «В эфире КХЛ только что сказали, что Сергей Зубов – первый кандидат на тренерскую отставку в лиге. Ваше мнение?» - «Очень легко махать руками после 3:11. Точно не Зубов будет первым!»

В эфире КХЛ только что сказали, что Сергей Зубов - первый кандидат на тренерскую отставку в лиге.

Ваше мнение? — Павел Лысенков (@plysenkovRUS) 31 августа 2017 г.

Ну после 5:0 с «Ак Барсом» я подозреваю, что Зубов не будет первым. Особенно если он сможет развить успех. Но кто тогда? Изучим вопрос. Ведь у нас такая лига, в которой даже 10 отставок за сезон не считаются чем-то из ряда вон выходящим.

Я долго смотрел в таблицу, и мне сейчас приходят в голову только две команды. Это минское «Динамо», которое пока не одержало ни одной победы. Последнее место на Западе – это очень обидно для единственного клуба из Белоруссии в КХЛ. Так что Горди Дуайера могут попросить уйти куда подальше.

На Востоке последним идет «Адмирал», и это не его место. Так что Александру Андриевскому не стоит сейчас быть спокойным. Но команда из Владивостока начала сезон в гостях, там тяжелый календарь, и выводы делать рано. А вот Минск завалил домашний старт. 1:6 от «Йокерита» и хет-трик 18-летнего юнца, 0:1 от «Витязя» - это звонкие поражения, как пощечины. И вообще «Динамо» похоже на клуб из другой лиги.

Так что Дуайер, только Дуайер.

3. РОДНЕНЬКИЙ АРТЮХИН

«Возлюби Артюхина, как себя самого». Я активно предлагал фанатам московского «Динамо» устроить рэп-батл с габаритным форвардом Евгением Артюхиным, которого они ненавидели всей душой. Но так случилось, что Артюхин попал к ним в клуб.

Сам Евгений был готов на такую встречу. Фанаты отказались, задавшись вопросом: «Ну что мы ему скажем? Ворошить былое?»

Все так, хорошо. Замяли, проехали. И вот московское «Динамо», на которое уже навалилась куча травм, приезжает в Ригу. И выносит там одноклубников со счетом 5:1. Артюхин забивает гол, делает два силовых приема, дважды блокирует броски (правда, и хватает два малых штрафа), честно работает все 24 смены.

Ну что, плох Евгений? Думаю, теперь точно былая вражда осталась в прошлом. Все в одной динамовской лодке. И смотрите, «Динамо» сейчас идет третьим на Западе, набрав столько же очков, как и ЦСКА – по 10.

Весь вопрос, насколько хватит «Динамо» дальше. Но начало очень впечатляющее.