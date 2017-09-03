Алексей Тищенко: Не возраст, а заряженность на один удар мешает Головкину

Сауль Альварес и Геннадий Головкин Фото: Gettyimages.ru

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко хочет, чтобы поединок Геннадия Головкина с Саулем Альваресом прошел всю дистанцию.

Напомним, что поединок пройдет 16 сентября.

– Продлится ли бой Головкина с Альваресом все 12 раундов?

– Мне бы этого хотелось.

– Почему?

– Это два высококлассных боксера. Будет обидно, если кто-то проиграет досрочно. Понятно, что у каждого есть свои болельщики, и они хотят победы нокаутом, но я бы хотел посмотреть, как боксеры распределят свои силы по дистанции и смогут ли они перестроиться. На протяжении 12 раундов сложится более объективная картина.

– Объективная картина не сложилась в первом поединке Сергея Ковалева и Андре Уорда. Как это не повторилось в пользу Альвареса.

– Не исключено. Все понимают, что в первом бою победил Сергей, и никаких вопросов к нему не было. Это могло расслабить и сыграть злую шутку с Сергеем перед реваншем. И здесь все может быть. Оба будут стремиться завершить бой досрочно.

– Как Головкин проявил себя в последних боях – с Келлом Бруком и Дэнни Джейкобсом?

– С Бруком бой был не в равных условиях. Британец был намного легче. С Джейкобсом – редкий бой для Головкина, который прошел всю дистанцию и выявил определенные проблемы в действиях Геннадия. Наверное, он нацелился на один удар и досрочное завершение боя. Головкин слишком откровенно это делал. Это было видно и сопернику, и это помешало Геннадию. Хотелось бы, чтобы он не заряжался на один удар, а продолжал боксировать. У него будет хороший настрой. Уверен, что все получится.

– А не с возрастом ли была связана проблема?

– Нет. Думаю, все-таки с заряженностью на один удар.

– Стал ли Альварес сильнее за последние два года?

– Наверное, да. Опыт. И он моложе. В этом плане он смотрится перспективнее. Но этот фактор не станет решающим.

– А что может стать решающим фактором?

– Головкин выйдет на ринг с более холодной головой и навяжет свою тактику. На самом деле факторов много.

– Болеть будете за Головкина?

– Однозначно. Это боксер с постсоветского пространства. И на одной Олимпиаде мы с ним выступали. Мы особо не общались, но я видел его бои. После награждения даже гуляли в одном кафе.

Тогда его за счет опыта победил Гайдарбек Гайдарбеков. Это была его вторая Олимпиада. На первой он выиграл серебро. Бой был сложным и равным, но Гайдар был чуть сильнее. А уровень у них был примерно одинаковый.