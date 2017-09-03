«СКА еще не проигрывал? Исправим!» Спартаковцы обещают дать бой лидеру КХЛ

Игроки и тренеры красно-белых без обиняков высказались о предстоящей встрече со СКА. Матч состоится завтра в Москве.

В нынешнем чемпионате КХЛ пока только один клуб идет по турниру без поражений – СКА. Он же по совместительству и действующий чемпион нашей лиги. Он же в кулуарных разговорах и базовый клуб сборной России.

Следующий поединок питерцев – со «Спартаком», куда армейцы передали уже нескольких своих игроков. И вот теперь бывшие хоккеисты СКА готовятся дать бой своей бывшей команде. Ведь у каждого из них в этом поединке есть личная дополнительная мотивация.

Напомним, что матч состоится в понедельник, в Москве, в «ВТБ Ледовом дворце».

Александр Хохлачев, нападающий, лучший бомбардир «Спартака», выступал за СКА в прошлом сезоне после возвращения из НХЛ:

- Я рад, что вернулся из СКА в «Спартак». Ведь понятно, что в Питере я бы не получал столько времени, сколько хотел. А сейчас играю в первом звене, с прекрасными партнерами.

- Игра со СКА для вас будет особенной?

- Ясно, что мотивация будет выше. Но мы в любом случае будем играть на победу.

- Сейчас армейцы – единственная команда, которая не потерпела в чемпионате ни одного поражения.

- Вот мы и постараемся это исправить! СКА – очень серьезный соперник. Но если мы будем выходить на матч единой командой и выкладываться в каждой смене, то любого сможем обыграть.

- Придется выше головы прыгнуть…

- Повторюсь, СКА – топовая команда. Но мы будем с ней биться. Других вариантов нет.

Дмитрий Калинин, защитник, капитан «Спартака», выступал за СКА с 2011 по 2016 годы:

- Каждому в команде понятно, что к нам в гости едет чемпион. Поэтому настрой у всех будет… хороший!

- В двух последних матчах вы пропустили всего одну шайбу. Но выдержит ли защита «Спартака атаку армейцев, которая считается чуть ли не сильнейшей в лиге?

- Вот и посмотрим. Это будет очень хороший тест для нас. Хотя матчи идут через день. Тяжело уже становится, мягко говоря. Но ничего страшного. Ведь все примерно в равных условиях…

- Не скажите! Есть команды с очень длинной лавкой. А «Спартак» уже несколько матчей играет в шесть защитников.

- Пока играем так. Это решение тренеров.

- Кто в составе СКА самый опасный форвард?

- У них в атаке слабых мест нет. Все звенья сильные.

Виктор Комаров, нападающий, до этого лета права на него принадлежали СКА. Был отдан в «Спартак» в обмен на 19-летнего вратаря Никиту Лысенкова:

- После двух побед всегда приходит уверенность, постараемся эту серию продолжить. Восемь очков, конечно, неплохо. Но надо стараться играть еще лучше.

- Особенно в следующем матче со СКА?

- Это, конечно, очень принципиальная встреча. Надо ее выиграть! Но вообще для нас все матчи важны.

Вадим Епанчинцев, главный тренер «Спартака»:

- Будем играть со СКА только на победу. Мы же профессионалы! Главное, успеть как следует отдохнуть перед матчем с чемпионом. Ведь уже седьмая встреча будет через день. Из них пять – на выезде. Тут уже и тренировочный процесс, и все остальное – на заднем плане. Весь упор персонала – на восстановление игроков к следующему поединку.

- В субботу один из ваших лидеров – чешский форвард Лукаш Радил – не смог продолжить матч…

- У Лукаша серьезная травма, его прямо с матча увезли в больницу. Судя по всему, сотрясение сильное, потому что человек потерялся… Вплоть до того, что не узнавал тренерский штаб и нашего доктора. Хочется только пожелать ему здоровья, скорейшего возвращения в строй.