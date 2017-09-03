А возраст надо уважать... Испанцы отправили 3 мяча в ворота Буффона

Только что Альваро Мората в третий раз огорчил Джанлуиджи Буффона. Фото: Gettyimages.ru

Отборочный цикл в Европе подошел к своей кульминации. «Советский спорт» выделяет главные матчи субботы.

Группа D уникальна. После 7 туров три команды идут без поражений - Сербия, Ирландия и Уэльс. У сербов не возникло проблем дома с Молдавией (3:0), а вот их конкурентам пришлось попотеть.

В Тбилиси, пока грузины играли в футбол, ирландцы разыгрывали стандартные положения - штрафные, угловые, ауты - весь футбол гостей сводился к навесам в штрафную. Но реальность такова, что примитивный британский стиль гораздо эффективней того, во что пытается играть сборная Владимира Вайсса - комбинационного, зрелищного футбола через короткий пас. Забили первыми гости, воспользовавшись подарком от вратаря. Разумеется, головой. Грузины ответили своим оружием - тонкой игрой Ананидзе и Казаишвили. После перерыва ближе к победе были лучше подготовленные физически ирландцы. Но не реализовав свои возможности, они потеряли лидерство в группе. Сербия имеет на 2 очка больше.

В параллельном матче миролюбивые валлийцы (после 7 туров они 5 раз сыграли вничью) принимали у себя дома австрийцев. Для обеих команд игра была решающей. Победитель продолжал борьбу, проигравший - начинал строить планы на будущее, на следующий отборочный цикл к Евро-2020. Решить судьбу обеих команд было суждено 17-летнему тинейджеру Бенджамину Вудбёрну. В своей дебютной игре за сборную воспитанник «Ливерпуля» забил потрясающий гол ударом с дальней дистанции и вернул полуфиналиста Евро-2016 в борьбу за лидерские позиции в группе.

В группе G состоялся главный матч всей отборочной кампании. Испанцев не предупредили, что к ним в гости на «Бернабеу» приедут любители из Италии. После дубля Иско итальянцы опомнились и провели несколько неплохих атак. Но было поздно. Буффон трижды доставал мяч из сетки собственных ворот. И это хорошо, что не больше. Испания взяла реванш за поражение на Евро и практически гарантировала себе место в финальной стадии ЧМ. А Джампьеро Вентуре нужно хорошенько проанализировать ошибки команды. Потому что в стыках можно встретиться с Португалией или Хорватией.

В самой ровной группе, в которой нет ярко выраженного фаворита, удивили исландцы, проигравшие в Тампере Финляндии. На гол Александра Ринга Гилфи Сиггурдсону и его партнерам оказалось нечем ответить. Хотя моменты во 2 тайме были.

Украина благодаря победе над беспомощной турецкой сборной вышла временно в лидеры (пока хорваты не доиграют матч с Косово). Мирча Луческу, сменивший на посту главного тренера турок Фатиха Терима, шокировал всех выбором состава. Но виноват в этом не он, а руководители федерации футбола, поручившие ему эту работу. Ярмоленко оформил дубль с помощью Давида Фернандеса Борбалана и его ассистентов. Но дело всё же не в судьях. Украина была сильнее и заслуженно победила, запутав до предела ситуацию в группе.