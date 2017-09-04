Россия на ЧЕ: пора на землю – обыгрывать Бельгию

Сборная Бельгии, следующий соперник сборной России Фото: FIBA

После побед над маститыми сербами и турками сборную России на чемпионате Европы ждет встреча с бельгийской командой. Матч начнется 4 сентября в 17.00 по московскому времени.

Между прочим, женская сборная Бельгии в этом году впервые стала призером (бронзовым) чемпионата Европы. А в субботу команда из этой страны в Кракове встречалась с россиянами в полуфинале мужского ЧЕ по волейболу. Правда, она проиграла без вопросов, но «Красные дьяволы» заодно с дьяволицами нынче играют по-крупному не только в футбол.

Хотя в мужском баскетболе до подобных высот Бельгии пока далековато. Прежде, чем в 2011 году число финалистов континентального первенства увеличили с 16 сборных до 24, эта команда за 32 года сыграла лишь на одном Евробаскете. Зато теперь участвует в них регулярно. Сегодня с точки зрения уровня турнира в целом Бельгия -еще далеко не худший вариант на фоне безнадежных венгров с румынами.

Я вам больше скажу: в контрольных матчах этого лета бельгийцы громили Испанию и Италию с разницей «+18» и «+20» соответственно! Правда, между этими подвигами случались поражения от Туниса и Исландии, но это так, ерунда. А вообще-то очень опасная команда, очень-очень-очень…

Что, страшно?.. Если честно, мне тоже нет. На самом деле единственная опасность, исходящая от сборной Бельгии, заключается в «переменчивом характере» сборной России, которойнам с вами известен не понаслышке. Сыграем тяп-ляп - возможны варианты, сыграем нормально - бельгийцев никто не спросит.

В субботу они полматча бодались с латышами, а в итоге получили «-28». Да, у бельгийцев есть победа над Великобританией, добытая в излюбленной ими быстрой игре с ураганом (38 бросков!) трехочковых. Даже первыми на турнире больше «сотни» сумели набрать. Ну и что?

При нормальной защите все это беги-бросай должно быстро рассыпаться - чай не «Голден Стэйт». В сборной Бельгиинет никого не то, что из НБА - из Евролиги. Ветеран Сэм Ван Россом вот выигралвесной с «Валенсией» золото чемпионата Испании, разбив в сериях плей-офф и «Барселону», и «Басконию», и «Реал», а в составе клуба на новый сезон -пардон, не значится.

Хотя у бельгийцев есть человек еще колоритнее: 34-летний Аксель Эрвелль. Этот бородачдавно славится на всю Европу своей грязной игрой и на пикекарьеры довольно долго защищал цвета «Реала». Другое дело, что пик этот давно порос быльем и нынче сильно смахивает на обыкновенную кочку. А компанию «дедушке» Эрвеллю в стартовой пятерке сборной составляют темнокожие бельгийские подданные с африканско-говорящими фамилиями Табу, Салуму, Мвема и Тумба.

В общем, бояться там особо нечего. Просто сборной России нужно выбросить из головы успешный старт и сыграть как с ту… Нет, как с турками не надо - лучше не сильно хуже, чем с сербами. Потому что вариантом «сильно хуже» бельгийцы как раз воспользуются наверняка.

Основной состав сборной Бельгии на ЧЕ-2017

Табу (Ван Россом, Лекомт) - Салуму (Серрон) -Мвема- Эрвелль(Жилле) -Тумба (Де Зеув)

Тренер: Эдди Кастельс

Результаты сборной Бельгии на крупнейших турнирах последних лет

ОИ-2016 -не участвовала

ЧЕ-2015 -1/8 финала

ЧМ-2014 -не участвовала

ЧЕ-2013 -2-й групповой турнир