Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург3 : 2 ББарыс
Футбол  Россия3 : 0Динамо
Теннис  Севастова- : -Шарапова
Хоккей  ЦСКА3 : 1Сибирь
Футбол  Голландия1 : 0Болгария
Волейбол  Германия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Армейская уравниловка. Как СКА и ЦСКА вернули в КХЛ конкуренцию и честную борьбу

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роман Любимов у ворот вратаря "СКА" Микко Коскинена
Роман Любимов у ворот вратаря "СКА" Микко КоскиненаФото: ХК СКА

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о главном парадоксе нынешнего чемпионата нашей лиги.

Вот уже и мои коллеги стали замечать, и критики КХЛ чешут в затылке – лига-то стала непредсказуемой! Вот вроде примерно равны по силе состава и маститости тренерских штабов два восточных клуба – «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

Но вот оба они сыграли против ХК Сочи. И под уфимцев черноморцы легли безропотно – 3:11. А от казанцев они же не оставили камня на камне – 5:0.

Ну как так?! И это ведь самый яркий пример, но далеко не единственный. Предсказать результат матча становится все труднее. Как и рассуждать о фаворитах. Одна «Магнитка», провалившая старт, чего стоит…

Но кто же вернул в КХЛ честную и непредсказуемую (верится, что до самого конца регулярки) борьбу?

Имена героев у всех на слуху! Это два армейских клуба, к которым и в СМИ самое пристальное внимание.

«Да что за бред, - закричат мне в ответ читатели. - Все как раз наоборот! Армейцы убили интригу в чемпионате…»

А вот и нет! Вы присмотритесь внимательнее. Классных игроков, тем паче звезд на три десятка клубов КХЛ и так никогда не хватало. А СКА и ЦСКА прошлись рейдерским маршем по более бедным командам. И за два-три последних года собрали в своих рядах весь цвет российского хоккея (если не брать в расчет НХЛ).

Бьюсь об заклад, наша сборная на Олимпиаде-2018 будет процентов на 90 состоять из игроков СКА и ЦСКА. А может и на все сто! Сейчас ведь уже не скажешь, что питерцы – базовый клуб сборной России. Московские армейцы претендуют на него в не меньшей степени.

Конечно, в КХЛ у них соперники жидковаты. Но это только по теоретической силе состава. Зато все горят желанием дать фавориту бой и отличиться. Да и ответственность за результат в матчах против ЦСКА и СКА не давит. Только идиот, абсолютно ничего не понимающий в хоккее, будет упрекать свою команду за поражение в поединках с мощными армейскими клубами.

Но вернемся к главной теме моей заметки.

Итак, СКА и ЦСКА смели всех сильнейших игроков со всей лиги. И что же это означает для остальных 25 команд?

Да это же праздник! Вот оно равенство, вот она честная борьба, о которой столько мечтали! Выносите СКА и ЦСКА (пока только мысленно) за скобки и наслаждайтесь бескомпромиссной борьбой в каждом поединке. И определяйте в итоге сильнейшего.

Кстати, лиге тоже хорошо бы придумать какой-то особый кубок-трофей. Для победителя чемпионата КХЛ без учета результатов матчей со СКА и ЦСКА.

Думаю, это еще больше сделает наш чемпионат увлекательным, непредсказуемым и интересным!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артис Аболс: Безответственная игра в большинстве привела к удалению, которым «Амур» воспользовалсяГлавный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 ОТ).Игорь Никитин: Не скажу, что резко сбавили во втором периодеПосле победы над «Сибирью» (3:1) главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не согласился, что его команда сбавила обороты после первого периода.«Авангард» потерпел второе поражение кряду, уступив «Витязю»«Витязь» дома обыграл «Авангард» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.«Поквитаемся в ноябре»: как «Сибирь» проиграла ЦСКА и пригрозила реваншем«Поквитаемся в ноябре»: как «Сибирь» проиграла ЦСКА и пригрозила реваншемЦСКА гарантировал себе победу уже в первом периоде. Продлив успешную серию до четырех матчей. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд.Майк Кинэн: Игроки «Куньлуня» сами нашли мотивацию, чтобы спасти игру с «Трактором»Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:4 Б).
Формула-1
Даниэль Риккардо: Надеюсь, мои обгоны войдут в число хайлайтов года
Формула-1
Себастьян Феттель: «Феррари» сильно проведет концовку сезона
Футбол
Вилья получил травму на тренировке сборной Испании
Футбол
Килиан Мбаппе: «ПСЖ» и раньше интересовал меня, а Неймар стал бонусом
все новости
СКА
СКАкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости