Армейская уравниловка. Как СКА и ЦСКА вернули в КХЛ конкуренцию и честную борьбу

Роман Любимов у ворот вратаря "СКА" Микко Коскинена Фото: ХК СКА

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о главном парадоксе нынешнего чемпионата нашей лиги.

Вот уже и мои коллеги стали замечать, и критики КХЛ чешут в затылке – лига-то стала непредсказуемой! Вот вроде примерно равны по силе состава и маститости тренерских штабов два восточных клуба – «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

Но вот оба они сыграли против ХК Сочи. И под уфимцев черноморцы легли безропотно – 3:11. А от казанцев они же не оставили камня на камне – 5:0.

Ну как так?! И это ведь самый яркий пример, но далеко не единственный. Предсказать результат матча становится все труднее. Как и рассуждать о фаворитах. Одна «Магнитка», провалившая старт, чего стоит…

Но кто же вернул в КХЛ честную и непредсказуемую (верится, что до самого конца регулярки) борьбу?

Имена героев у всех на слуху! Это два армейских клуба, к которым и в СМИ самое пристальное внимание.

«Да что за бред, - закричат мне в ответ читатели. - Все как раз наоборот! Армейцы убили интригу в чемпионате…»

А вот и нет! Вы присмотритесь внимательнее. Классных игроков, тем паче звезд на три десятка клубов КХЛ и так никогда не хватало. А СКА и ЦСКА прошлись рейдерским маршем по более бедным командам. И за два-три последних года собрали в своих рядах весь цвет российского хоккея (если не брать в расчет НХЛ).

Бьюсь об заклад, наша сборная на Олимпиаде-2018 будет процентов на 90 состоять из игроков СКА и ЦСКА. А может и на все сто! Сейчас ведь уже не скажешь, что питерцы – базовый клуб сборной России. Московские армейцы претендуют на него в не меньшей степени.

Конечно, в КХЛ у них соперники жидковаты. Но это только по теоретической силе состава. Зато все горят желанием дать фавориту бой и отличиться. Да и ответственность за результат в матчах против ЦСКА и СКА не давит. Только идиот, абсолютно ничего не понимающий в хоккее, будет упрекать свою команду за поражение в поединках с мощными армейскими клубами.

Но вернемся к главной теме моей заметки.

Итак, СКА и ЦСКА смели всех сильнейших игроков со всей лиги. И что же это означает для остальных 25 команд?

Да это же праздник! Вот оно равенство, вот она честная борьба, о которой столько мечтали! Выносите СКА и ЦСКА (пока только мысленно) за скобки и наслаждайтесь бескомпромиссной борьбой в каждом поединке. И определяйте в итоге сильнейшего.

Кстати, лиге тоже хорошо бы придумать какой-то особый кубок-трофей. Для победителя чемпионата КХЛ без учета результатов матчей со СКА и ЦСКА.

Думаю, это еще больше сделает наш чемпионат увлекательным, непредсказуемым и интересным!