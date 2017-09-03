Кто в России круче Кокорина и почему следующий сезон РФПЛ будет легендарнее
Легендарные игроки теперь бьются в том числе друг с другом как тренеры.
ФНЛ ушла вперед премьер-лиги на три тура, здесь каждый
сыграл уже по 11 матчей и обозначил уровень с намерениями. Так совпало, что многих
претендентов на выход в РФПЛ тренируют легендарные игроки. Теоретически выйти в
премьер-лигу могут даже все четверо одновременно.
«Енисей» Дмитрия Аленичева
Место после 11 туров:
1
Отрыв: «+4» от третьего
Сюжет:
Единственная команда прошлогоднего топ-4, которая не вышла в РФПЛ, теперь
бьется за прямое место. «Енисей» начал с поражения в Петербурге от новичка
лиги, проиграл в пятом туре в Тамбове 0:5, но выиграл все другие матчи. Как раз
наибольшее количество побед и позволяет красноярцам быть лидерами.
Из-за подготовки главного городского стадиона к Универсиаде «Енисей»
с самого начала сезона проводит матчи в манеже, собирает там максимально
возможные 3000 зрителей и наверняка уже прикидывает, как решать проблему
домашнего стадиона. Универсиада пройдет только в марте 2019-го, а если
следующий сезон «Енисею» предстоит провести в премьер-лиге – манежа не хватит.
Герой, кроме тренера:
Нападающий Андрей Козлов идет по сезону даже лучше, чем Александр Кокорин, хотя
это почти невозможно. У 28-летнего Козлова настоящий прорыв – 11 голов в 11
матчах, и все с игры. Причем Андрей забивает равномерно, ни разу не было больше
дубля. В предыдущих сезонах Козлов проводил в ФНЛ и по 30 с лишним встреч, но
никогда за весь сезон не забивал больше 7 мячей.
Суперрезультат привлек к нему внимание, только что вылетевший и целящий обратно «Оренбург» в последний день трансферного окна предложил «громадные для ФНЛ финансовые условия» – так сказали в красноярском клубе. Но Козлов остался, чтобы довести до премьер-лиги именно «Енисей» Дмитрия Аленичева.
Дмитрий Аленичев: Каррера помог «Спартаку». Он заслуживает самых теплых слов
«Крылья Советов» Андрея Тихонова
Место после 11 туров:
2
Отрыв: «+2» от третьего
Сюжет: У Андрея Тихонова
самая надежная оборона в лиге, всего шесть пропущенных мячей и аж восемь сухих
матчей. Его задача совпадает с целью «Енисея», бывшего клуба – выход напрямую,
чтобы не играть стыки снова.
В «Крыльях» остались Александр Глеб, Сергей Корниленко, Иван
Таранов и другие игроки с опытом не только вылета из премьер-лиги, но и
успешной игры там. Руководство Самарской области рассматривает ФНЛ как способ
перезагрузки, уже сейчас анонсирует прибавление к бюджету в случае выхода в
РФПЛ и даже говорит о вере в Тихонова как в тренера, который вернет «Крыльям»
еврокубки.
Герой, кроме тренера: Сергею Корниленко 34, в июле Тихонов выпускал его только на короткие отрезки, а с августа белорусский форвард постоянно в основе. Он забил уже четыре мяча, в первом же полном матче Корниленко сделал дубль и принес победу над «Шинником» – командой, которая сейчас идет третьей.
Каррера стал жестким, «Краснодар» будет уникальным, а с лимитом что-то странное
«Балтика» Игоря Черевченко
Место после 11 туров:
6
Отрыв: «-5» от второго, «-3» от четвертого
Сюжет: Пока «Балтика»
низко, но так как это одна из немногих команд с конкретной озвученной целью
выходить в премьер-лигу прямо сейчас, именно она среди фаворитов. В августе
калининградцы провели три матча без Игоря Черевченко и его помощника Валерия
Климова, тоже легенды. Оба тренера оскорбляли судей, когда «Балтика»
проигрывала дома 0:5 «Енисею». За это время их команда вылетела из Кубка России
от «Арарата» и потеряла три очка в ФНЛ. А когда Черевченко с Климовым вернулись
– выиграла 5:1 у «Кубани». Следующий сезон «Балтика» сможет начать на новом
стадионе. Руководство области и клуба хочет, чтобы это были матчи премьер-лиги.
Герой, кроме тренера:
Дмитрий Скопинцев делал несколько заходов в клубы премьер-лиги, из «Динамо»
переходил в «Зенит», оттуда в «Ростов» – но шансов в основном составе нигде не
получил. Весной Скопинцев поехал в «Балтику», чтобы спасать ее, а теперь Дмитрий
помогает калининградцам выходить в премьер-лигу. Он стал лучшим игроком июля в
ФНЛ, потому что забивал в четырех матчах из пяти. Теперь Скопинцев – игрок молодежной
сборной России и один из лидеров претендента на выход в РФПЛ.
«Динамо СПб» Александра Точилина
Место после 11 туров:
4
Отрыв: «-2» от второго, «+1» от пятого
Сюжет: Самый
неожиданный претендент – новичок ФНЛ. У Александра Точилина, в отличие от
многих предыдущих версий петербургского «Динамо», все стабильно с
финансированием. Эту команду вполне могут полюбить местные болельщики, потому
что там сейчас очень много воспитанников петербургского футбола – аж 13
человек. «Динамо СПб» выстраивает систему: как только главная команда выбралась
из второй лиги, туда заявили «Динамо СПб-2».
Самый яркий матч предстоит динамовцам в Кубке России – им достался
«Зенит». А в ФНЛ, как говорит Точилин по методу Клаудио Раньери, у «Динамо СПб»
основная задача – остаться. Хотя команда с самых первых туров, начиная с трех
стартовых побед, идет в топ-4.
Герой, кроме тренера:
В «Динамо СПб» только два футболиста, сыгравших во всех 11 матчах, а больше видимой
пользы принес форвард Артем Кулишев – он забил четыре мяча. Особенно ценно, что
это игрок вообще без опыта. У него только 67 минут в премьер-лиге за родной «Ростов»
в сезоне-2013/14, все остальное время до этого сезона он провел во второй лиге.
Другие претенденты:
«Шинник» Александра Побегалова идет третьим, «Тамбов» Андрея Талалаева – пятым, «Оренбург» Владимира Федотова – седьмым.
Сами создали в городе конкурента. В «Динамо СПб» теперь 13 экс-игроков «Зенита»