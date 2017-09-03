Кто в России круче Кокорина и почему следующий сезон РФПЛ будет легендарнее

Легендарные игроки теперь бьются в том числе друг с другом как тренеры.

ФНЛ ушла вперед премьер-лиги на три тура, здесь каждый сыграл уже по 11 матчей и обозначил уровень с намерениями. Так совпало, что многих претендентов на выход в РФПЛ тренируют легендарные игроки. Теоретически выйти в премьер-лигу могут даже все четверо одновременно.

«Енисей» Дмитрия Аленичева

Место после 11 туров: 1

Отрыв: «+4» от третьего

Сюжет: Единственная команда прошлогоднего топ-4, которая не вышла в РФПЛ, теперь бьется за прямое место. «Енисей» начал с поражения в Петербурге от новичка лиги, проиграл в пятом туре в Тамбове 0:5, но выиграл все другие матчи. Как раз наибольшее количество побед и позволяет красноярцам быть лидерами.

Из-за подготовки главного городского стадиона к Универсиаде «Енисей» с самого начала сезона проводит матчи в манеже, собирает там максимально возможные 3000 зрителей и наверняка уже прикидывает, как решать проблему домашнего стадиона. Универсиада пройдет только в марте 2019-го, а если следующий сезон «Енисею» предстоит провести в премьер-лиге – манежа не хватит.

Герой, кроме тренера: Нападающий Андрей Козлов идет по сезону даже лучше, чем Александр Кокорин, хотя это почти невозможно. У 28-летнего Козлова настоящий прорыв – 11 голов в 11 матчах, и все с игры. Причем Андрей забивает равномерно, ни разу не было больше дубля. В предыдущих сезонах Козлов проводил в ФНЛ и по 30 с лишним встреч, но никогда за весь сезон не забивал больше 7 мячей.

Суперрезультат привлек к нему внимание, только что вылетевший и целящий обратно «Оренбург» в последний день трансферного окна предложил «громадные для ФНЛ финансовые условия» – так сказали в красноярском клубе. Но Козлов остался, чтобы довести до премьер-лиги именно «Енисей» Дмитрия Аленичева.

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«Крылья Советов» Андрея Тихонова

Место после 11 туров: 2

Отрыв: «+2» от третьего

Сюжет: У Андрея Тихонова самая надежная оборона в лиге, всего шесть пропущенных мячей и аж восемь сухих матчей. Его задача совпадает с целью «Енисея», бывшего клуба – выход напрямую, чтобы не играть стыки снова.

В «Крыльях» остались Александр Глеб, Сергей Корниленко, Иван Таранов и другие игроки с опытом не только вылета из премьер-лиги, но и успешной игры там. Руководство Самарской области рассматривает ФНЛ как способ перезагрузки, уже сейчас анонсирует прибавление к бюджету в случае выхода в РФПЛ и даже говорит о вере в Тихонова как в тренера, который вернет «Крыльям» еврокубки.

Герой, кроме тренера: Сергею Корниленко 34, в июле Тихонов выпускал его только на короткие отрезки, а с августа белорусский форвард постоянно в основе. Он забил уже четыре мяча, в первом же полном матче Корниленко сделал дубль и принес победу над «Шинником» – командой, которая сейчас идет третьей.

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«Балтика» Игоря Черевченко

Место после 11 туров: 6

Отрыв: «-5» от второго, «-3» от четвертого

Сюжет: Пока «Балтика» низко, но так как это одна из немногих команд с конкретной озвученной целью выходить в премьер-лигу прямо сейчас, именно она среди фаворитов. В августе калининградцы провели три матча без Игоря Черевченко и его помощника Валерия Климова, тоже легенды. Оба тренера оскорбляли судей, когда «Балтика» проигрывала дома 0:5 «Енисею». За это время их команда вылетела из Кубка России от «Арарата» и потеряла три очка в ФНЛ. А когда Черевченко с Климовым вернулись – выиграла 5:1 у «Кубани». Следующий сезон «Балтика» сможет начать на новом стадионе. Руководство области и клуба хочет, чтобы это были матчи премьер-лиги.

Герой, кроме тренера: Дмитрий Скопинцев делал несколько заходов в клубы премьер-лиги, из «Динамо» переходил в «Зенит», оттуда в «Ростов» – но шансов в основном составе нигде не получил. Весной Скопинцев поехал в «Балтику», чтобы спасать ее, а теперь Дмитрий помогает калининградцам выходить в премьер-лигу. Он стал лучшим игроком июля в ФНЛ, потому что забивал в четырех матчах из пяти. Теперь Скопинцев – игрок молодежной сборной России и один из лидеров претендента на выход в РФПЛ.

«Динамо СПб» Александра Точилина

Место после 11 туров: 4

Отрыв: «-2» от второго, «+1» от пятого

Сюжет: Самый неожиданный претендент – новичок ФНЛ. У Александра Точилина, в отличие от многих предыдущих версий петербургского «Динамо», все стабильно с финансированием. Эту команду вполне могут полюбить местные болельщики, потому что там сейчас очень много воспитанников петербургского футбола – аж 13 человек. «Динамо СПб» выстраивает систему: как только главная команда выбралась из второй лиги, туда заявили «Динамо СПб-2».

Самый яркий матч предстоит динамовцам в Кубке России – им достался «Зенит». А в ФНЛ, как говорит Точилин по методу Клаудио Раньери, у «Динамо СПб» основная задача – остаться. Хотя команда с самых первых туров, начиная с трех стартовых побед, идет в топ-4.

Герой, кроме тренера: В «Динамо СПб» только два футболиста, сыгравших во всех 11 матчах, а больше видимой пользы принес форвард Артем Кулишев – он забил четыре мяча. Особенно ценно, что это игрок вообще без опыта. У него только 67 минут в премьер-лиге за родной «Ростов» в сезоне-2013/14, все остальное время до этого сезона он провел во второй лиге.

Другие претенденты:

«Шинник» Александра Побегалова идет третьим, «Тамбов» Андрея Талалаева – пятым, «Оренбург» Владимира Федотова – седьмым.

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