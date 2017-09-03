Владимир Ивлев: О том, что выйду в старте, узнал перед тем, как зазвучали гимны

Владимир Ивлев (слева) Фото: FIBA

Главным сюрпризом, который Сергей Базаревич преподнес соперникам, стало, конечно, отсутствие в стартовой пятерке Тимофея Мозгова. Единственного игрока НБА в сборной России в основном составе блестяще заменил Владимир Ивлев.

И в прошлом году, и в нынешнем Ивлев регулярно появлялся на площадке в матчах национальной команды. До Евробаскета он принял участие в 20 встречах из 22, но редко играл более 10 минут. В стартовой пятерке вышел лишь однажды – еще в прошлом августе в Тбилиси в игре с Нидерландами. Но тогда на то была веская причина: в матче не участвовал Мозгов.

Зато в Стамбуле Ивлев играл с первых минут и с Турцией, и с Сербией. Особенно удалась ему встреча против действующих вице-чемпионов мира и Олимпийских игр. При его непосредственном участии россияне в дебюте матча с сербами совершили рывок 10:0. После игры Ивлева отметил и Базаревич. С улыбкой добавив, что если бы тот в концовке встречи еще и реализовал два штрафных, то агония сербов закончилась раньше.

На Евробаскете у Ивлева нет выдающихся статистических достижений. Отыграв за два матча 14 минут, он набрал 4 очка, сделал пару перехватов и отдал результативную передачу Алексею Шведу. Хотя его показатель «плюс-минус» как минимум вызывает уважение. Он у Ивлева составляет «+12». Лучше только у разыгрывающего Дмитрия Хвостова («+17»), который провел на площадке в 4 с половиной (!) раза больше времени.

- Сергей Базаревич уже рассказывал, как и почему вы оказались в стартовой пятерке сборной. А когда сами об этом узнали?

- Узнал в самый последний момент: перед тем, как зазвучали гимны, тренер подошел и сказал, что начинаю в старте. Правда, в день матча на тренировке играл в этой пятерке. Но это могло быть для того, чтобы турки, которые смотрели видео, запутались. И до конца я, конечно, уверен не был.

Насколько понимаю, с Тимофеем они общались до этого. И в этом решении нет ничего удивительного. Я готов сыграть свой отрезок в любой момент. Бывало, когда выходил и в начале, и в конце именно на защиту –в ситуациях, когда это было нужно. Не только в сборной, но и в других командах. И это никак не влияет на то, что я делаю на площадке.

- Насколько это тренерское решение оказалось для вас неожиданным?

- Отнесся спокойно. Мы же готовились к турниру. И в выходе в стартовой пятерке нет ничего страшного. Если такой отрезок нужен для того, чтобы добавить агрессии, я всегда готов.

- Именно вы набрали два первых очка сборной России на Евробаскете. Символично?

- Нет. Набрал и набрал.

- На это все обратили внимание. Но мало кто заметил, что атака началась с вашего перехвата.

- Что ж, еще лучше. Мы пропустили первые 4 очка. И только после этого я забил. Игра как игра. Главное было не дать туркам с самого начала завестись и уйти вперед. Впрочем, как и на протяжении всего матча. Нельзя было пропустить серьезный рывок, после которого очень тяжело прийти в себя. Перепады, конечно, в нашей игре были, но несильные. Мы не позволили соперникам получить большого преимущества благодаря прессингу. И в конце концов довели дело до победы.

- В заявке вы значитесь форвардом. Насколько комфортно играть на позиции центрового?

- Я постоянно играю пятого «номера», и ничего необычного для меня в этом нет.

- Мощности хватает?

- Скорости хватает. Если в чем-то уступаешь оппоненту, нет смысла долбиться в стену. Я не могу весить 130 килограммов. Значит, нужно брать чем-то другим.

- Насколько было тяжело с сербскими гигантами – Кузмичем и Марьяновичем?

- С Кузмичем не очень тяжело. Марьянович – да, сильно нестандартный игрок, каких сейчас мало. Но при этом было пару моментов, когда я мог не получить фол, а сделать перехват. Сыграл чуть-чуть авантюрно, но посчитал, что нужно сделать именно так. В мяч попадал, но немного задевал руку. Однако и забил он не все штрафные. В любом случае, получилось все так, как надо. Раз это принесло результат, значит, все действия были оправданными.

- Он же на вас еще и фол в атаке получил.

- Да, целых два.

- Базаревич хвалил вас после матча с Сербией. Сами-то насколько довольны своей игрой?

- Никогда нельзя быть довольным на 100 процентов. В каких-то моментах можно было сыграть лучше. Те же мячи забрать без фолов. Самое главное, что команда выигрывает. Все остальное вторично.

- Как лично вы отреагировали на старт на Евробаскете с двух побед?

- Хорошо. И не скажу, что это стало слишком большой неожиданностью. Мы достаточно работали все вместе. Многие болельщики и специалисты, возможно, не ожидали такого от нас, потому что в контрольных матчах мы играли ни шатко, ни валко с не самыми сильными соперниками. Но, во-первых, мы были под нагрузкой. А, во-вторых, та же «слабая» Финляндия, которую наша команда победила дважды, уже на Евробаскете обыграла Францию.

На мой взгляд, кроме Испании нет ни одной команды, которая была бы наголову всех сильнее. Все остальные сборные довольно ровные. И расслабляться нельзя ни с кем.