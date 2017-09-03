Нет проблем - нет скорости. Квят опять остался без очков

«Гран-при Италии» принес победный дубль «Мерседесу», Льюис Хэмилтон впервые с начала сезона стал лидером чемпионата, а Даниил Квят вновь не попал в десятку, хотя обошелся без проблем с машиной.

Перед последним европейским этапом сезона накопилось несколько вопросов. «Гран-при Италии» дал на них ответ.

«МЕРСЕДЕС» БЫСТРЕЕ «ФЕРРАРИ»?

Погодите падать на пол от смеха. Тут все серьезно! Сам Льюис Хэмилтон признал:

- Мы уступаем соперникам в скорости!

Бедный Льюис - он все-таки столкнулся с конкуренцией не только со стороны партнера по команде! Три года господства «Мерседеса» и впрямь остались позади. В этом сезоне в борьбу за титул всерьез включилась и «Феррари». Но правда ли алые болиды быстрее?

В Брэкли решили перестраховаться - и обновили свои двигатели еще неделю назад. Любые изменения в силовой установке после «Гран-при Италии» должны учитывать новое правило ФИА - расход масла не может превышать 0,9 литра на 100 км. Моторы «Мерседеса» «кушают» на 300 мл. больше. Умерить аппетит своих движков тут не решились, ведь мощность - главный козырь «серебристых», а ограничения по потреблению масла могут сказаться на надежности. Так что теперь вплоть до конца сезона у немецкой «конюшни» есть законное право на его слегка повышенный расход - при условии, что дорабатывать силовую установку они больше не будут.

В «Феррари» торопиться не стали - рискнули сыграть на перспективу. Прекрасно понимая - на домашней трассе, где возможности мотора выходят на передний план, а пилоты проезжают трек, почти не снимая ногу с педали газа, тягаться по максимальной скорости с главным соперником будет нереально! Но можно проиграть сейчас - зато прибавить в нужный момент, ведь обновления силовой установки готовят и в «Маранелло». Их новые условия по расходу масла не смущают.

Зато кто быстрее в настоящий момент, мы все прекрасно увидели. Даже на мокрой трассе. Авария Романа Грожана под дождем остановила квалификацию на пару часов. Когда погода наладилась, а асфальт подсох, заезд возобновили. Пилоты «Скудерии» остались 7-м (Кими Райкконен) и 8-м (Себастьян Феттель). Хэмилтон опять завоевал поул-позицию - 69-ю в карьере. Теперь по их количеству он - лучший в истории.

Конечно, скорость «Мерседеса» тут ни при чем!

С задачей удержать первое место в гонке проблем и вовсе не возникло. Льюис легко уехал к победе, Валттери Боттас, стартовавший 4-м, быстро прорвался на вторую позицию. Дублю «серебристых» никто не угрожал. Феттель, замыкая тройку лучших, при всем желании не мог приблизиться к соперникам. И это все, что нужно знать о том, у кого быстрейшая машина.

ПОМОГУТ ЛИ «РЕД БУЛЛУ» В «РЕНО»?

- Мне не нужны извинения наших мотористов. Мне нужно, чтобы мотор не ломался. Пусть уж лучше взрывается - это будет эффектнее! Но просто терять мощность на прямой и выбывать из борьбы за подиум - очень обидно. Особенно, когда это случается почти на каждом «Гран-при».

Негодование Макса Ферстаппена можно понять - обилие сходов голландца из-за проблем с машиной перечеркнуло все его попытки навязать бой напарнику в чемпионате. Хотя у Риккиардо болид, почему-то, не ломается. Может - лучше бережет?

Но сами мотористы «Рено» понимают - им действительно есть, над чем работать. И над мощностью, и над надежностью. Скоростная гонка в Монце показала - французы умеют делать выводы из неудач. И могут вовремя исправиться.

В квалификации два гонщика «Ред Булла» были быстрее всех - за исключением «Мерседеса». Правда, они же оба схлопотали штраф - за замену элементов силовой установки. Ферстаппен показал 2-е время, но стартовал 14-м. Риккиардо в субботу замкнул тройку лучших - в воскресенье начал заезд 16-м.

В итоге австралиец финишировал 4-м. А вот голландец... лишь замкнул десятку. Машина его уже не подвела - Макс сам нарвался на проблемы, чересчур жестко атаковав Фелипе Массу - в итоге проколол колесо, потерял много времени, и лишь ближе к финишу смог пробиться в очковую зону. А Дэн всерьез боролся и за подиум - он догонял Феттеля. Еще пара кругов - и Себастьян остался б позади.

Что там говорил Хэмилтон про скорость «Феррари»?

КОГДА КОНЧИТСЯ НЕВЕЗЕНИЕ КВЯТА?

Вот же - закончилось! По крайней мере - на один этап.

Но как цинично - именно в тот момент, на том самом этапе, где «Торо Россо» в принципе не рассчитывали на очки.

- Увы, надо признать - мы не так хорошо работаем над улучшением машины, как конкуренты. В начале сезона и я, и Сайнс уверенно боролись за выход в финал квалификации, но теперь попадаем туда только изредка, - вздыхал россиянин.

На скоростном треке в Монце шасси «Торо Россо» было одним из худших - в субботу Квят остался лишь 14-м, его напарник занял строчку ниже. Правда, на этот раз машина Даниила не сломалась, тогда как Карлосу поменяли элементы двигателя. Тут испанец был не одинок - штраф за различные проблемы получили сразу 9 гонщиков (Ферстаппен, Риккиардо, Перес, Грожан, Вандорн, Палмер, Алонсо, Хюлькенберг и, собственно, Сайнс). В итоге стартовал-то Квят 8-м!

А финишировал - вновь вне очковой зоны.

- Мне нужен лишь один чистый уик-энд, чтобы появилась уверенность, - отмечал россиянин. В этот раз все прошло без проблем. В команде не начудили с тактикой. Машина не сломалась. Сам Даниил обошелся без ошибок. Но темпа у болида не было. Пара ярких обгонов - вроде атаки на Нико Хюлькенберга - все, что удалось россиянину. Потеряв несколько мест на старте (первый круг Квят закончил 11-м), вернуться в десятку он все равно не смог.

Элементарно не хватило скорости.