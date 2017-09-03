«Мэджик» Доус и буллитер Мозякин. «Магнитка» переиграла «Барыс» по буллитам
Магнитогорцы впервые выиграли первый период, довели перевес до двух шайб. Однако два гола казахского канадца Найджела Доуса едва не перечеркнули все старания «сталеваров». К радости болельщиков, последнее слово осталось за Мозякиным.
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«Барыс» – хорошая команда, отличное большинство у них, показывают очень
интересный хоккей – на утренней раскатке говорил главный тренер
«Металлурга» Илья Воробьев. – Пока мы дарим голы соперникам, а сами
забиваем очень тяжело. К сожалению, индивидуальные ошибки допускаем.
Возможно, где-то связаны они с неуверенностью. Но мы работаем над этим!
Регламент
КХЛ обязал клубы проводить открытые для прессы тренировки в дни матчей.
И «Магнитка» одной из первых откликнулась на инициативу лиги.
Разумеется, такие раскатки в хоккейном Магнитогорске вызывают интерес
среди прессы. И игроки и тренерский штаб «Металлурга» идут на контакт.
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Послушали уже песню Шуфутинского? – вряд ли именинник Тимкин забыл, что
сегодня – третье сентября. Но журналисты на всякий случай напомнили.
– Пока нет, не до песен сейчас, – улыбнулся Евгений. – Ребята с днем рождения поздравили. Надо сегодня побеждать. Как это сделать? Успокоиться и больше лезть на ворота.
И Тимкин, и
Воробьев – как в воду глядели. Начало первого периода остается за
гостями – «Барыс» помолодел за лето, и теперь может стартовать в матчах
без пробуксовки.
– Над нами такой нормальный пресс
сейчас, – скажет после матча Воробьев. – Не то, что мы проспали – не
самое удачное начало чемпионата, и это сидит в головах.
Шутка
ли: до воскресного вечера «Магнитка» оставалась единственной командой в
лиге, ни разу не выигравшей стартовую 20-минутку в новом сезоне. И
«сталеварам» удается сбросить это проклятье. За четыре минуты до первого
перерыва Григорий Дронов набрасывает от синей линии, а на пятаке
траекторию корректирует Мэтт Эллисон – 1:0.
В середине
встречи «сталевары» реализуют большинство, что тоже должно радовать
местных болельщиков. С уходом сразу троих игроков из убойной бригады
большинства Илье Воробьеву необходимо искать новые схемы. Что нужно
делать? «Лезть на ворота» – Осала внемлет этому совету и переправляет
отскочившую от борта шайбу в сетку. 2:0.
Козырь в рукаве
Евгения Корешкова – Найджел Доус. Натурализованный канадец вскоре
реализует удаление Эллисона, на финише основного времени еще раз метко
стреляет в расстановке «5 на 4», переводя игру в овертайм.
–
Доус – «мэджик снайпер», – эту фразу Оскара Осалы в микст-зоне понимают
даже те репортеры, кто не слишком «спик Игнлиш». – Поразительно, как он
может оставаться в топе КХЛ на протяжении стольких лет. Хорошо, что у
нас есть Мози – Сергей Мозякин.
Капитан «Магнитки»,
даром что побил все мыслимые и немыслимые рекорды современного
российского хоккея, никогда не славился в качестве буллитера. Но на то
он и лидер, чтобы подхватить знамя за ушедшим хитрецом Зариповым. Именно
Сергей Валерьевич дважды подъезжает к точке и дважды прошивает
Карлссона. 3:2 – Мозякин круче «мэджик» Доуса.
–
Очередная игра «от ножа», – резюмирует Илья Воробьев. – «Барыс»,
наверное, еще с прошлого плей-офф хотел что-то доказать. Очки нам даются
нелегко, но ребята бились – молодцы.
– Мы играли с лучшей командой нашего хоккея последних лет двадцати, – передает привет ставшему родным Магнитогорску Евгений Корешков. – Спасибо команде, парни выдали потрясающий матч, при 0:2 не потерялись, сравняли. Претензий ни к кому нет.