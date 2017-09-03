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«Мэджик» Доус и буллитер Мозякин. «Магнитка» переиграла «Барыс» по буллитам

Александр Жилин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Мозякин забивает победный буллит
Сергей Мозякин забивает победный буллитФото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Магнитогорцы впервые выиграли первый период, довели перевес до двух шайб. Однако два гола казахского канадца Найджела Доуса едва не перечеркнули все старания «сталеваров». К радости болельщиков, последнее слово осталось за Мозякиным.

– «Барыс» – хорошая команда, отличное большинство у них, показывают очень интересный хоккей – на утренней раскатке говорил главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев. – Пока мы дарим голы соперникам, а сами забиваем очень тяжело. К сожалению, индивидуальные ошибки допускаем. Возможно, где-то связаны они с неуверенностью. Но мы работаем над этим!

Регламент КХЛ обязал клубы проводить открытые для прессы тренировки в дни матчей. И «Магнитка» одной из первых откликнулась на инициативу лиги. Разумеется, такие раскатки в хоккейном Магнитогорске вызывают интерес среди прессы. И игроки и тренерский штаб «Металлурга» идут на контакт.

– Послушали уже песню Шуфутинского? – вряд ли именинник Тимкин забыл, что сегодня – третье сентября. Но журналисты на всякий случай напомнили.
– Пока нет, не до песен сейчас, – улыбнулся Евгений. – Ребята с днем рождения поздравили. Надо сегодня побеждать. Как это сделать? Успокоиться и больше лезть на ворота.

И Тимкин, и Воробьев – как в воду глядели. Начало первого периода остается за гостями – «Барыс» помолодел за лето, и теперь может стартовать в матчах без пробуксовки.

– Над нами такой нормальный пресс сейчас, – скажет после матча Воробьев. – Не то, что мы проспали – не самое удачное начало чемпионата, и это сидит в головах.

Шутка ли: до воскресного вечера «Магнитка» оставалась единственной командой в лиге, ни разу не выигравшей стартовую 20-минутку в новом сезоне. И «сталеварам» удается сбросить это проклятье. За четыре минуты до первого перерыва Григорий Дронов набрасывает от синей линии, а на пятаке траекторию корректирует Мэтт Эллисон – 1:0.

В середине встречи «сталевары» реализуют большинство, что тоже должно радовать местных болельщиков. С уходом сразу троих игроков из убойной бригады большинства Илье Воробьеву необходимо искать новые схемы. Что нужно делать? «Лезть на ворота» – Осала внемлет этому совету и переправляет отскочившую от борта шайбу в сетку. 2:0.

Козырь в рукаве Евгения Корешкова – Найджел Доус. Натурализованный канадец вскоре реализует удаление Эллисона, на финише основного времени еще раз метко стреляет в расстановке «5 на 4», переводя игру в овертайм.

– Доус – «мэджик снайпер», – эту фразу Оскара Осалы в микст-зоне понимают даже те репортеры, кто не слишком «спик Игнлиш». – Поразительно, как он может оставаться в топе КХЛ на протяжении стольких лет. Хорошо, что у нас есть Мози – Сергей Мозякин.

Капитан «Магнитки», даром что побил все мыслимые и немыслимые рекорды современного российского хоккея, никогда не славился в качестве буллитера. Но на то он и лидер, чтобы подхватить знамя за ушедшим хитрецом Зариповым. Именно Сергей Валерьевич дважды подъезжает к точке и дважды прошивает Карлссона. 3:2 – Мозякин круче «мэджик» Доуса.

– Очередная игра «от ножа», – резюмирует Илья Воробьев. – «Барыс», наверное, еще с прошлого плей-офф хотел что-то доказать. Очки нам даются нелегко, но ребята бились – молодцы.

– Мы играли с лучшей командой нашего хоккея последних лет двадцати, – передает привет ставшему родным Магнитогорску Евгений Корешков. – Спасибо команде, парни выдали потрясающий матч, при 0:2 не потерялись, сравняли. Претензий ни к кому нет.

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