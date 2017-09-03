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Междусобойчик с аншлагом: люди пришли на сборную и что же они увидели?

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Болельщики на матче сборной России и "Динамо"
Болельщики на матче сборной России и "Динамо"Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Главный редактор «Советского спорта» вычленил в воскресном матче сборной свои итоги. И они неутешительны.

Обсуждать ход матча между сборной и клубом мне, честно говоря, не интересно. Образу внимание на несколько ключевых нюансов, к характеру игры напрямую отношения не имеющих.

Во-первых, очень хорошо вдруг оказалось с посещаемостью. Когда я спросил у одного высокопоставленного знакомого о его планах на воскресенье – получил ответ: «Ты что? Я ж на сборную иду». Не удивился – он все-таки вице-президент РФС, значит ему по должности положено. Звоню приятелю-журналисту – та же история. Ок, пусть мое окружение – это не репрезентативная выборка. Но когда перед матчем стало известно, что на игру проданы все билеты – вот тут я уже по-настоящему удивился. На междусобойчик с экспериментальным составом пришло народу посмотреть больше, чем на иные матчи внутреннего чемпионата. Даже интересны мотивы.

Ясно, что шли смотреть на сборную, а не на «Динамо». Бело-голубые так и вовсе пребывают в удручающем состоянии. Болельщикам накануне матчей с ЦСКА, «Локо», «Зенитом» можно только посочувствовать. Проигрывать команде, которая собрана всего на одну игру – это, как говорится, без комментариев… Павел Погребняк, не появлявшийся на поле четыре месяца, вышел в полной бессознанке. Очевидно, он пребывал в каком-то летаргическом сне, и ему снилось, что он снова играет за сборную, поэтому незадолго до конца он чуть не забил в свои собственные ворота.

А что мы увидели по игре сборной? Персонально обсуждать сборную, капитаны которой – то Тарасов, то Нойштедтер, не слишком интересно. Первый бразильский гол за сборную – галочку Фернандесу поставим, но его заслуга – только правильно подставленная нога. Давайте признаем: по уровню исполнительского мастерства последние места в чемпионате этот состав не занимал бы. Но и в лидерах не был бы точно. Так, крепкие середняки. Но то, что у нас сборная – не топ-уровня – мы это и до игры с «Динамо» знали. Впрочем, лишний раз убедиться в невысоком общем уровне – удовольствие не из самых приятных.

Впрочем, есть ведь еще важный психотерапевтический эффект от побед в таких непонятных матчах: надо иметь привычку побеждать. Играть с Бразилией, Аргентиной и Германией, наверное, лучше, но получать каждый раз кулаком в нос – так могут и руки опуститься. Все остальные части тела – тоже. Вся харизма выветрится.

Я-то лично надеюсь очень на административный ресурс: вот соберутся в начале декабря на жеребьевку сильные мира сего, нагреют шары или охладят и выберут нам соответствующую по силе группу. Мы, правда, иногда получаем такие (как это было в Польше на Евро-2012, когда решено было сверху дать нам группу не на Украине), но добром это не заканчивается. Так что играть с «лузерами» наподобие сегодняшнего «Динамо» - это, наверное, даже правильно.

Но это все шутки. А если серьезно, что игры сборной уже давно никакой пищи для новых размышлений и выводов не дают. Сыграли – и хорошо. Проиграли бы – было бы хуже. А тут даже и играли-то со своими – вроде как и не перед кем и опозориться даже потенциально не могли.

Сильнее нас воскресная игра точно не сделала.

Может быть, какая-нибудь Франция или Португалия были бы полезнее.

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