Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург3 : 2 ББарыс
Футбол  Россия3 : 0Динамо
Теннис  Севастова- : -Шарапова
Хоккей  ЦСКА3 : 1Сибирь
Футбол  Голландия1 : 0Болгария
Волейбол  Германия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Поквитаемся в ноябре»: как «Сибирь» проиграла ЦСКА и пригрозила реваншем

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Команда ЦСКА
Команда ЦСКАФото: ПХК ЦСКА

ЦСКА гарантировал себе победу уже в первом периоде. Продлив успешную серию до четырех матчей. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд.

«Сибирь» болельщики ЦСКА вспоминают с удовольствием. Именно в матче с этим соперником в конце июля состоялась презентация новой команды Игоря Никитина. Здесь же, на Ленинградке. Тогда удивил не сухой счет 4:0 и даже не беззубая атака гостей. Предсезонка есть предсезонка, по ее результатам далекоидущие выводы делать не стоит. Поразил наплыв зрителей. Да, вход на арену был свободный. Но все равно 3000 болельщиков, среди которых голосистостью выделялись как раз сибиряки, для межсезонья – событие аномальное. На домашнюю премьеру с «Авангардом» собралось чуть больше – 3300.

Правда, команду из Омска составители билетной программы ЦСКА относят к топ-соперникам. Даже «Ак Барс», победивший омичей в прошлом плей-офф, стоит ниже – в первой категории. «Сибирь» же - среди прочих-остальных, в третьей группе. Билеты на нее в четыре раза дешевле, чем на Омск. Да разве в деньгах дело. Преданные болельщики команды со снежинкой в очередной раз не подвели, низкий им за это поклон. Подняли посещаемость арены на Ленинградке до 3800. Не могли они упустить возможность полюбоваться игрой своих недавних любимцев – Сергея Шумакова, Максима Шалунова, Константина Окулова. Благодаря которым наполнилась клубная касса «Сибири».

Новая команда со снежинкой на старте чемпионата приятно удивила тремя победами подряд. А наклевывавшуюся четвертую, над «Торпедо», сорвал автозаводец Денис Паршин (кстати, экс-армеец), пальнувший на первых секундах третьего периода в девятку ворот Александра Салака.

- Команда рождается в муках, - заявил на старте сезона новый наставник «Сибири» Павел Зубов, ранее отвечавший в клубе за работу с защитниками.

В кои-то веки в «Сибири» в срок выплатили зарплату, за июль. Даже два последних поражения не испортили настроение команде. 1:2 в Братиславе – следствие невезения.

Столп сибиряков – это Салак, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за разрыва «крестов». КХЛ же отметила Ивана Верещагина, признав его лучшим защитником первой игровой недели. Именно Верещагин упустил неплохой шанс открыть счет, послав шабу со средней дистанции в «молоко».

Хозяева ответили изысканным голом начавшего оправдывать авансы Капризова. Кирилл отборолся в углу площадки, бережно вручил, словно эстафетную палочку, шайбу Шумакову, и успел открыться у противоположной стойки. Экс-сибиряк на носовом платке накрутил соперников и вернул шайбу Капризову, притаившемуся у пустых ворот. Тот не промахнулся Красотища!

Вскоре другой экс-сибиряк Шалунов напомнил о своем убойном броске. Его выстрел, увенчавший розыгрыш лишнего, пытался заблокировать главный мастер по этим делам в лиге Федор Беляков, но лишь помешал вратарю.

Вскоре зал взорвался в третий раз. Но не по поводу гола. На видеокубе показали, как прямо на трибуне парень вручил «розовый букет» Ленке Соколовой. За имя девушки не ручаюсь, взял его из шлягера 80-х. Предложение руки и сердца на хоккее – не в диковинку, однако на ЦСКА это, кажется, впервые.

Хоккеисты не стали медлить с подарком. Молодой, рвущийся сквозь тернии к звездам Андрей Кузьменко изящно перехитрил защитника Константина Алексеева и Салака, с острого угла подняв шайбу под перекладину.

После перерыва красно-синие решили сохранить комфортный счет. Сибиряки осмелели, но довольствовались лишь одним голом престижа. 3 ноября в Новосибирске соперники встретятся в день 55-летия «Сибири».

- Поквитаемся в ноябре, проиграть в такой день мы не имеем права, - предвосхитил битву-реванш Верещагин.

Матч

ЦСКА - Сибирь - 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Капризов (Шумаков), 4:15 (1:0). Шалунов (Шумаков, Нестеров), 8:34 (2:0). Кузьменко (Григоренко, Окулов), 13:40 (3:0). Закриссон (Игнатович, Санников), 45:39 (3:1).

Место и дата

03 сентября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артис Аболс: Безответственная игра в большинстве привела к удалению, которым «Амур» воспользовалсяГлавный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:2 ОТ).Игорь Никитин: Не скажу, что резко сбавили во втором периодеПосле победы над «Сибирью» (3:1) главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не согласился, что его команда сбавила обороты после первого периода.«Авангард» потерпел второе поражение кряду, уступив «Витязю»«Витязь» дома обыграл «Авангард» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Майк Кинэн: Игроки «Куньлуня» сами нашли мотивацию, чтобы спасти игру с «Трактором»Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:4 Б).Пол Щехура: Нужно извлечь уроки из игры с «Куньлунем»Форвард «Трактора» Пол Щехура подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (4:5 Б).
Формула-1
Даниэль Риккардо: Надеюсь, мои обгоны войдут в число хайлайтов года
Формула-1
Себастьян Феттель: «Феррари» сильно проведет концовку сезона
Футбол
Вилья получил травму на тренировке сборной Испании
Футбол
Килиан Мбаппе: «ПСЖ» и раньше интересовал меня, а Неймар стал бонусом
все новости
Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости