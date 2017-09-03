«Поквитаемся в ноябре»: как «Сибирь» проиграла ЦСКА и пригрозила реваншем

ЦСКА гарантировал себе победу уже в первом периоде. Продлив успешную серию до четырех матчей. «Сибирь» потерпела третье поражение подряд.

«Сибирь» болельщики ЦСКА вспоминают с удовольствием. Именно в матче с этим соперником в конце июля состоялась презентация новой команды Игоря Никитина. Здесь же, на Ленинградке. Тогда удивил не сухой счет 4:0 и даже не беззубая атака гостей. Предсезонка есть предсезонка, по ее результатам далекоидущие выводы делать не стоит. Поразил наплыв зрителей. Да, вход на арену был свободный. Но все равно 3000 болельщиков, среди которых голосистостью выделялись как раз сибиряки, для межсезонья – событие аномальное. На домашнюю премьеру с «Авангардом» собралось чуть больше – 3300.

Правда, команду из Омска составители билетной программы ЦСКА относят к топ-соперникам. Даже «Ак Барс», победивший омичей в прошлом плей-офф, стоит ниже – в первой категории. «Сибирь» же - среди прочих-остальных, в третьей группе. Билеты на нее в четыре раза дешевле, чем на Омск. Да разве в деньгах дело. Преданные болельщики команды со снежинкой в очередной раз не подвели, низкий им за это поклон. Подняли посещаемость арены на Ленинградке до 3800. Не могли они упустить возможность полюбоваться игрой своих недавних любимцев – Сергея Шумакова, Максима Шалунова, Константина Окулова. Благодаря которым наполнилась клубная касса «Сибири».

Новая команда со снежинкой на старте чемпионата приятно удивила тремя победами подряд. А наклевывавшуюся четвертую, над «Торпедо», сорвал автозаводец Денис Паршин (кстати, экс-армеец), пальнувший на первых секундах третьего периода в девятку ворот Александра Салака.

- Команда рождается в муках, - заявил на старте сезона новый наставник «Сибири» Павел Зубов, ранее отвечавший в клубе за работу с защитниками.

В кои-то веки в «Сибири» в срок выплатили зарплату, за июль. Даже два последних поражения не испортили настроение команде. 1:2 в Братиславе – следствие невезения.

Столп сибиряков – это Салак, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за разрыва «крестов». КХЛ же отметила Ивана Верещагина, признав его лучшим защитником первой игровой недели. Именно Верещагин упустил неплохой шанс открыть счет, послав шабу со средней дистанции в «молоко».

Хозяева ответили изысканным голом начавшего оправдывать авансы Капризова. Кирилл отборолся в углу площадки, бережно вручил, словно эстафетную палочку, шайбу Шумакову, и успел открыться у противоположной стойки. Экс-сибиряк на носовом платке накрутил соперников и вернул шайбу Капризову, притаившемуся у пустых ворот. Тот не промахнулся Красотища!

Вскоре другой экс-сибиряк Шалунов напомнил о своем убойном броске. Его выстрел, увенчавший розыгрыш лишнего, пытался заблокировать главный мастер по этим делам в лиге Федор Беляков, но лишь помешал вратарю.

Вскоре зал взорвался в третий раз. Но не по поводу гола. На видеокубе показали, как прямо на трибуне парень вручил «розовый букет» Ленке Соколовой. За имя девушки не ручаюсь, взял его из шлягера 80-х. Предложение руки и сердца на хоккее – не в диковинку, однако на ЦСКА это, кажется, впервые.

Хоккеисты не стали медлить с подарком. Молодой, рвущийся сквозь тернии к звездам Андрей Кузьменко изящно перехитрил защитника Константина Алексеева и Салака, с острого угла подняв шайбу под перекладину.