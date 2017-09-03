Оланаре сняли с рейса. По нелепой причине

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре Фото: Gettyimages.ru

Вызванный в сборную впервые с 2015 года, нигерийский нападающий ЦСКА Аарон Оланаре после нескольких дней пребывания в главной команде страны лишился там места даже игрока на подмену.

Как утверждает сайт allnigeriasoccer.com, произошло это при странных обстоятельствах.

Не успели Суперорлы без Оланаре в заявке разгромить чемпиона Африки - Камерун со счетом 4-0 в домашнем отборочном матче ЧМ-2018, как было объявлено, что форвард ЦСКА вообще покидает лагерь сборной и улетает в Китай. Якобы оттуда ему поступил срочный звонок.

Спустя сутки выяснилась настоящая, но не менее нелепая причина, по которой Оланаре не летит с командой на ответный матч в Яунде. Оказывается, нигерийская футбольная федерация опростоволосилась, заказав для полета в столицу Камеруна слишком маленький самолет. Невезучий Оланаре очутился среди тех, кого пришлось снять с рейса в качестве балласта.