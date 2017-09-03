Все не зря. Почему победа сборной России над «Динамо» - не пустышка

Марио Фернандес принимает поздравления с первым голом за сборную России Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Матч сборной России против «Динамо», который многие называли ненужным, оказался лучше, чем о нем думали.

ДО МАТЧА. ЧЕМ АНГОЛА ЛУЧШЕ?

Вопрос, который всю неделю мучил особенно принципиальных людей: «Зачем сборной играть против клуба?», окончательно разрешился в воскресенье днем. Были и почти полные трибуны, и какая-никакая, но футбольная составляющая, давшая возможность сделать определенные выводы по перспективам новых людей в сборной. Некоторые из дебютантов, поверьте, скоро займут место основных. В общем, вечер прожит не зря.

Что действо не будет абсолютно бессмысленным, стало очевидно еще за полчаса до матча, когда кассы «Арены Химки» штурмовала очередь длиною 150 метров. А вокруг стадиона кто-то регулярно спрашивал лишний билетик. Понятно, что даже небольшой 18-тысячный химкинский стадион сборная бы не собрала, не будь организован вход по бесплатным пригласительным. Но ведь он был организован. А очереди – это, скорее, проблема тех, кто не привык делать все вовремя – пригласительные можно было забрать в течение пяти последних дней. Но болельщик, видимо, забыл, что проход на трибуну на «Арене Химки» особенно тернист. Поэтому ощущение аншлага появилось только к концу первого тайма.

150-метровая очередь на сборную. Но билеты бесплатные pic.twitter.com/sl8lTLfWRR — Артем Терентьев (@TemaNegr) 3 сентября 2017 г.

Второй момент – соперник. Черчесов открыто сказал, что вариантов было только два – либо не играть товарищеский матч вовсе, либо приглашать в Россию экстравагантную африканскую команду – Анголу. И чем «Динамо» хуже? Правильно: ничем. И по составу, и по имени африканская команда просто неинтересна. На нее даже по бесплатным билетам было бы сложно заманить народ.

Был ли вариант сыграть с топ-сборной? Вряд ли. Такой вывод можно было сделать, например, из того, что в этот же день, 3 сентября, не проводился не один товарищеский матч. Вообще. Значит – вариантов у РФС изначально имелось минимум. Плюс выводить экспериментальный состав сборной против сильной команды чревато. Это как выпустить молодого парня из любительского бокса против опытного панчера в первом же профессиональном бою.

ИГРА. «РУССКИЕ, ВПЕРЕД»

Когда фан-сектор «Динамо» затянул привычное для будней чемпионата России «русские, вперед», показалось, что идет матч РФПЛ. А что? Странные кричалки, как видите, скандировали – и про судью в том числе. Легионеры имелись в обеих командах: у «Динамо» четыре человека, у сборной России – три. Все-таки Константин Рауш, Марио Фернандес с Романом Нойштедтером – импортный продукт.

Но игра в целом смотрелась. И главное: учитывая то, что часть воскресного варианта полузащиты «Динамо», а именно – Соу, Сапета, Катрич, Вандерсон – месяц назад на равных играла со «Спартаком», позволяет нам принимать результат (не счет, а качество действий отдельных персоналий) всерьез.

Выделялся Кузяев - по скоростной работе, по обращению с мячом. Полузащитник «Зенита» в середине тайма выдал такой черпачок на Заболотного, что захотелось похлопать. Активно смотрелся Рауш на месте левого латераля, но без обрезов представитель Бундеслиги не обошелся. Хотя во втором голе он отдал ювелирную по силе и высоте передачу на пустые ворота Заболотному. Тот безжалостно расстрелял Нарубина.

Голы вообще получились эффектными. Антон Миранчук, которого можно включать в премию «Прогресс года», слету сильно и хлестко из-за пределов штрафной (!) открыл счет в матче. Еще год назад он играл в Эстонии и, похоже, был неособенно нужен «Локомотиву», а теперь – стабильно в обойме одного из лидеров чемпионата и забивает мячи еврокубкового (по исполнению) уровня.

И, конечно, отметим третий гол, которым отметился Марио Фернандес. Ему предшествовали неплохая комбинация, три удара, штанга – и затем уже бразилец забил свой дебютный мяч за сборную России.

«Динамо» немного удручило. Уж слишком легковесно выглядели пропущенные мячи, будто на классе. Хотя надо понимать, что «Динамо» играло смешанным составом. Часть основы вышла в первом тайме, часть – во втором.

На замену, кроме вратарей, у сборной России так и не появились Селихов, Синицын, Караваев, Стоцкий и Набиуллин. Вспомните слова Черчесова перед игрой о том, что шанс получать только те, кто его заслужат, и решите сами, что это значит. Защитнику чешской «Спарты» Караваеву, которого не захотел в это трансферное окно брать Семин, тренер сборной предпочел Игнатьева.

ВЫВОДЫ. ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ

Очевидно, что матч принес гораздо больше пользы, чем нанес имиджевого ущерба в чьих-то там глазах. Не знаю, в чьих.

Во-первых, проверен ближайший резерв сборной. А по тому, как сейчас в чемпионате смотрятся те же Самедов, Глушаков, Жирков, не факт, что на «Арене Химки» играл полностью резервный состав. Например, братья Миранчуки, Кузяев, Фернандес, Лунев – вполне себе вариант для сборной.

Во-вторых, перед Лигой чемпионов дали отдохнуть лидерам ЦСКА и «Спартака». Это тоже важно.

В-третьих, сам вечер был довольно неплох. Голы красивые, трибуны – полные, погода – предосенняя.