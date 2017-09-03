Руслан Нигматуллин: Лунев пришел в сборную явно не на скамейке сидеть
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре сборной России против московского «Динамо» (3:0).
- Эта игра была полезна руководству сборной, ее тренерам. Были полезны и тренировки, а непосредственно матч – это главный тест для вызванных футболистов.
Некоторым ребятам удалось проявить себя с самой лучшей стороны. Братья Алексей и Антон Миранчуки, тот же Заболотный отлично сыграл. Да и остальные провели хорошую встречу.
- Что скажете о
вратаре Луневе? Как сыграл он?
- Андрею дали провести на поле все 90 минут. Это значит только одно – тренерский штаб на него рассчитывает, иначе бы дали поиграть кому-то еще из пары Синицын – Селихов.
- Как оцените
«Динамо»?
- У соперника практически не было никаких шансов забить.
- Сборная выиграла,
но вопросов к ней от этого меньше не стало. Состав, лицо, философия…
- У этой сборной была другая цель – Станислав Черчесов с коллегами должен был отсмотреть ближайший резерв, взять через этот сбор в основную обойму нескольких новичков.
Главное, что тренеры познакомились с возможностями тех, кто в ближайшем будущем может составить конкуренцию нынешним игрокам сборной России. Этот сбор и этот матч нельзя рассматривать как какую-то перспективу первой команды, это лишь прощупывание почвы и возможность заглянуть в будущее.
- Сколько человек из
этой команды окажется в первой команде на следующий сбор?
- Человек пять точно. Это, опять же, Миранчуки со своим креативом, мощный и умелый форвард Заболотный, Качественный крайний бегунок Фернандес. Ну и Лунев как минимум будет вторым голкипером сборной.
- Почему?
- Мне понравилось, что Андрей, не стал говорить, как это часто бывает с вызванными в сборную вратарями, что Акинфеев – первый номер, а мы тут сбоку все на скамейке посидим. Он сразу заявил, что честолюбивые дублеры могут не высовываться, а он приехал в национальную команду, чтобы играть. Вот с таким настроением каждый футболист должен приезжать в сборную!
- Вызов в сборную
подтолкнет кого-то из дебютантов сделать шаг вперед?
- Любой вызов в сборную – это эмоциональный всплеск для любого спортсмена. Это всех вдохновит и еще раз докажет, что они идут верной дорогой. Дай бог, чтобы каждый из вызванных прогрессировал и шел только перед. А шансы будут: состав у сборной в принципе до чемпионата мира вполне абстрактный, там может оказаться любой.
- Караваев так и не
вышел на поле, при этом Черчесов его наконец-то вызвал.
- Отчаиваться никогда нельзя. Во всяком случае Вячеслав получил этот вызов, значит по-достоинству обратил на себя внимание. Но Черчесов сразу сказал, что не все сыграют. Видимо, на данный момент главный посчитал, что есть футболисты сильнее его.
- «Не было бы
счастья, да несчастье помогло» - это про нашу сборную? Может, из новичков
кто-то выстрелит и действительно усилит первую команду?
- Знаете, если бы у нас была сборная, которая выиграла последний Евро и, например, Кубок конфедераций, мы бы и не переживали, кого и куда вызвали. Будь у нас обойма из 20 сильных футболистов – наверное, такого сбора и не было бы вообще.
Я напомню, что игроков мирового класса у нас в сборной России нет. Поэтому в качестве разведки, эти сборы себя оправдали. Или, если быть точным, еще оправдает. И, повторюсь, кого-то из этой команды мы увидим в сборной в дальнейшем.