Александр Лесун: Я не хотел подводить чемпионку мира

Российский дуэт в составе Александра Лесуна и Гульназ Губайдуллиной победил на турнире по современному пятиборью Кубок Кремля Фото: «Кубок Кремля»

Российский дуэт в составе Александра Лесуна и Гульназ Губайдуллиной победил на традиционном седьмом турнире по современному пятиборью Кубок Кремля, который прошел сегодня в Москве.

Соревнования проводились в дисциплине «смешанная эстафета», каждая из 12 команд состояла из микст-дуэта – спортсмен и спортсменка. Россия выставила два дуэта – Лесун/Губайдуллина, и юношескую пару – Сергей Баранов/Аделина Ибатуллина.

Забегая вперед, скажем, что наши юноши заняли последнее, 12-е место в столь именитой компании. Ведь в Москву съехались сильнейшие пятиборцы мира. Был разыгран крупнейший в истории этого вида спорта призовой фонд в $ 100 тыс.

Наша главная пара захватила лидерство после первого вида программы - плавания. После второго, фехтования, россияне откатились на третье место. Однако Саша и Гульназ без единой ошибки выступили в конкуре, и вновь стали лидерами.

Занять первое место перед двумя последними видами – бегом и стрельбой, которые объединены в один вид под названием комбайн, очень важно - потому что лидеры стартуют в комбайне первыми. Идущие на втором месте, начинают с отставанием 5 секунд от лидеров, третьи – на 10 секунд и т.д.

Первой вышла на старт Губайдуллина. Гульназ немного задержалась на первом огневом рубеже и ушла на дистанцию сразу вслед за венгеркой и британкой. Однако отставание было небольшим, россиянка шла третьей, контролируя лидеров. Затем венгерка отстала и Гульназ финишировала вместе с британской пятиборкой. Ну а дальше за дело взялся наш олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Александр Лесун. Саша не оставил ни единого шанса соперникам уже после первой стрельбы. И через 1600 метров финишировал в гордом одиночестве.

Сразу после финиша победители дали интервью «Советскому спорту».

- Что не заладилось на фехтовании?

- Мы еще не совсем притерлись друг к другу, впервые выступаем в дуэте, - сказал Лесун. – Были некоторые шероховатости, не совсем слышали друг друга. Но главное - победили.

- Зато в конкуре выступили блестяще. Кони попались не слишком привередливые?

- Лошади у всех примерно одинаковые. Разве что мы чуть лучше были с ним знакомы.

- Перед последним видом, комбайном, обсуждали тактику?

- Не обсуждали. Я пообещала Саше, что приду к финишу зеленой, - говорит Гульназ.

- Это что значит?

- Это значит, что Гульназ пообещала отдать все силы на своем этапе, - отвечает за партнершу Александр. – Ну а я не мог подвести чемпионку мира.

- Сезон закончился. Какие планы на отдых?

- Секрет, - говорит Саша. Ну ладно скажу, завтра лечу во Владивосток на международный экономический форум.

- Сейчас все мысли – только о том, как бы добраться до дома, отойти от всего, - отвечает Гульназ.

СТАТИСТИКА

1. Александр Лесун / Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1426.

2. Кейт Френч / Джеймс Кук (Великобритания) – 1423.

3. Анастасия Прокопенко / Илья Полозков (Беларусь) – 1421.

