Виталий Мутко: Многие футболисты сборной сыграли убедительно

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что думает о победе сборной России над «Динамо».

- Игра мне понравилась, получился информативный матч. Я бы не стал говорить, что этот состав - ближайший резерв, все-таки в нем есть игроки, которые очень близки к основной команде. Был просто хороший, информативный матч. Сыграли ребята, которые всегда на слуху. Многие выглядели довольно убедительно. Хорошо, что у тренера была возможность с ними поработать. Спасибо за встречу и «Динамо», для них она тоже была важна.

- Можете ли отдельно отметить кого-то из футболистов?

- Не буду выделять кого-то конкретно, вы и без меня видите. Но самое главное, что видит тренер и сами ребята. Побывав в сборной футболисты теперь вернутся в клубы с еще большим желанием прогрессировать, ведь до чемпионата мира шансы есть у всех, все равны. У нас в октябре и ноябре сборы, потом в марте, и только в июне будет формироваться окончательный состав сборной.

- Уже известно, с какими командами будет играть Россия с эти сборы?

- Вы же понимаете, что во многих группах отборочного раунда ЧМ-2018 очень запутанная ситуация. Если выходишь с первого места, не играешь стыковой матч. И на этом очень многое завязано. Мы имеем предварительные договоренности, но при условии, что команда выходит с первого места. Те сборные, что попадут в стыковые матчи, в ноябре сыграть не смогут. После пятого сентября, после того, как будут сыграны очередные матчи, мы сформируем календарь товарищеских встреч как минимум на этот год.

ВАНДЕРСОН: ПОНРАВИЛИСЬ МИРАНЧУКИ, ФЕРНАНДЕС И ТАРАСОВ

Как только Виталий Мутко завершил свою речь, в микст-зоне показался один из героев матча Марио Фернандес. С удовольствием сфотографировался с детьми. Но отказался говорить об игре. «У меня там машина», - выдавил в качестве оправдания русский бразилец и так и не рассказал о своих впечатлениях от дебюта за великою, как он сам выражался, сборную России.

Зато другой бразилец, нападающий «Динамо» Вандерсон, подвел итоги матча.

- Какие мысли после такого поражения?

- Мы понимали, что это всего лишь тренировка. Сыграли с сильной командой. К сожалению, потерпели поражение. Но зато поддержали форму. И обязательно обратим внимание на ошибки перед игрой с «Зенитом».

- Было необычно играть против сборной России?

- Да, немного. Но и такое тоже случается. Для нас это хороший опыт. Спасибо болельщикам, было очень много фанатов «Динамо».

- Не боялись сделать пас на Панченко?

- Ну я-то уже поле покинул. Но и Панченко нам не забил.

- Эта сборная по сути вторая. На ваш взгляд, она и правда уступает первой в мастерстве?

- Нисколько не хуже. В ней были и те, кто выступает за первую команду. Если их вызвал тренер, значит, эти футболисты достойны и обладают нужными качествами.

- Кто вам больше всего понравился у соперника?

- Марио Фернандес, братья Миранчуки, Игнатьев. Тарасов тоже, - улыбаясь добавляет Вандерсон после того, как Дмитрий приветствует его в микст-зоне.