Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  ЦСКА3 : 1Сибирь
Футбол  Голландия3 : 1Болгария
Волейбол  Германия0 : 1Россия
Футбол  Россия3 : 0Динамо
Футбол  Венгрия0 : 0Португалия
Теннис  Севастова5:7, 0:1Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Многие футболисты сборной сыграли убедительно

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
игроки сборной России
игроки сборной РоссииФото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал, что думает о победе сборной России над «Динамо».

- Игра мне понравилась, получился информативный матч. Я бы не стал говорить, что этот состав - ближайший резерв, все-таки в нем есть игроки, которые очень близки к основной команде. Был просто хороший, информативный матч. Сыграли ребята, которые всегда на слуху. Многие выглядели довольно убедительно. Хорошо, что у тренера была возможность с ними поработать. Спасибо за встречу и «Динамо», для них она тоже была важна.

- Можете ли отдельно отметить кого-то из футболистов?
- Не буду выделять кого-то конкретно, вы и без меня видите. Но самое главное, что видит тренер и сами ребята. Побывав в сборной футболисты теперь вернутся в клубы с еще большим желанием прогрессировать, ведь до чемпионата мира шансы есть у всех, все равны. У нас в октябре и ноябре сборы, потом в марте, и только в июне будет формироваться окончательный состав сборной.

- Уже известно, с какими командами будет играть Россия с эти сборы?
- Вы же понимаете, что во многих группах отборочного раунда ЧМ-2018 очень запутанная ситуация. Если выходишь с первого места, не играешь стыковой матч. И на этом очень многое завязано. Мы имеем предварительные договоренности, но при условии, что команда выходит с первого места. Те сборные, что попадут в стыковые матчи, в ноябре сыграть не смогут. После пятого сентября, после того, как будут сыграны очередные матчи,  мы сформируем календарь товарищеских встреч как минимум на этот год.

ВАНДЕРСОН: ПОНРАВИЛИСЬ МИРАНЧУКИ, ФЕРНАНДЕС И ТАРАСОВ

Как только Виталий Мутко завершил свою речь, в микст-зоне показался один из героев матча Марио Фернандес. С удовольствием сфотографировался с детьми. Но отказался говорить об игре. «У меня там машина», - выдавил в качестве оправдания русский бразилец и так и не рассказал о своих впечатлениях от дебюта за великою, как он сам выражался, сборную России.

Зато другой бразилец, нападающий «Динамо» Вандерсон, подвел итоги матча.

- Какие мысли после такого поражения?
- Мы понимали, что это всего лишь тренировка. Сыграли с сильной командой. К сожалению, потерпели поражение. Но зато поддержали форму. И обязательно обратим внимание на ошибки перед игрой с «Зенитом». 

- Было необычно играть против сборной России?
- Да, немного. Но и такое тоже случается. Для нас это хороший опыт. Спасибо болельщикам, было очень много фанатов «Динамо».

- Не боялись сделать пас на Панченко?
- Ну я-то уже поле покинул. Но и Панченко нам не забил.

- Эта сборная по сути вторая. На ваш взгляд, она и правда уступает первой в мастерстве?
- Нисколько не хуже. В ней были и те, кто выступает за первую команду.  Если их вызвал тренер, значит, эти футболисты достойны и обладают нужными качествами. 

- Кто вам больше всего понравился у соперника?
- Марио Фернандес, братья Миранчуки, Игнатьев. Тарасов тоже, - улыбаясь добавляет Вандерсон после того, как Дмитрий приветствует его в микст-зоне.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матч сборной: абсурд с билетами и неправильные болельщики (видео)Матч сборной: абсурд с билетами и неправильные болельщики (видео)Все, что происходило не на поле, а вокруг, оказалось в центре нашего внимания.Станислав Черчесов: Полгода назад не было игроков, а сейчас все – игроки сборнойСтанислав Черчесов: Полгода назад не было игроков, а сейчас все – игроки сборнойСтанислав Черчесов был доволен только первым таймом в исполнении своей команды в товарищеском матче с «Динамо».Виталий Мутко: Календарь матчей сборной сформируем после 5 сентябряПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что календарь товарищеских игр сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября.Руслан Нигматуллин: Матч с «Динамо» себя оправдал. Черчесов просмотрел резервБывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин дал оценку игре сборной России против московского «Динамо».Руслан Нигматуллин: Лунев пришел в сборную явно не на скамейке сидетьРуслан Нигматуллин: Лунев пришел в сборную явно не на скамейке сидетьЭкс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре сборной России против московского «Динамо» (3:0).
Футбол
Сборная Швеции разгромила в гостях Белоруссию в отборочном матче ЧМ-2018
Футбол
Сборная Голландии взяла верх над Болгарией в отборочном матче ЧМ-2018
Футбол
Дмитрий Тарасов: Огромное спасибо Черчесову за доверие, надеюсь его оправдал
Футбол
Руслан Нигматуллин: Матч с «Динамо» себя оправдал. Черчесов просмотрел резерв
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости