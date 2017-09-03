Станислав Черчесов: Полгода назад не было игроков, а сейчас все – игроки сборной

Станислав Черчесов выпускает на поле Кирилла Панченко Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был доволен только первым таймом в исполнении своей команды в товарищеском матче с «Динамо» (3:0).

- Первый там нам больше удался. Что планировали, выполнили. Это уже хорошо, - говорил Черчесов. – Скованность, что была в первые дни сбора у ребят, постепенно проходила. В игре, думаю, ее уже не увидели. Плюс атмосфера поспособствовала – зритель, поле, соперник. Все благоприятствовало качественному футболу. Подчеркну, что в таких матчах легче играть с первых минут, нежели появляться по ходу. Когда начинаются замены, структура ломается. Футболист не попадает в игру, но это не говорит, что он плохой, просто так обычно бывает в подобных матчах. Поэтому в перерыве никого не менял, хотел еще несколько минут посмотреть, как мы будем выглядеть. Потом уже делал замены по ситуации. В целом, ошибки были, но я доволен первым таймом.

- Как оцените дебют в сборной опытных футболистов – Фернандеса и Константина Рауша?

- Небольшой любитель оценивать футболистов. Да, и Рауш дебютировал, и Фернандес наконец-то сыграл за нас. Оба достаточно квалифицированно выглядели. В той или иной мере они нам помогут и дальше.

- Что скажите по поводу игры братьев Миранчуков?

- У них есть понимание друг друга с полуслова. Мы просили их частично то, что было в «Локомотиве», перенести и на матч против «Динамо». Но, конечно, что касается прессинга, например, тут они делали, что мы хотим. Жаль, что футболисты завтра уже разъедутся. Нет возможности кое-какие моменты подробно разобрать. Были непозволительные ошибки в простых ситуациях. Во втором тайме это расстроило.

- Были ли футболистов, чья игра стала для вас откровением?

- По-большему счету, нет. Мы же следим за всеми. Дали всем определенные задания, будем смотреть, как это проявится в играх чемпионата.

- Удивлены ли столь хорошей явкой болельщиков – почти аншлаг?

- Если скажу, что нет, слукавлю. Но все-таки то, что мы провели Кубок конфедераций, дает результат. Народ начал нас оценивать, мы интересны для болельщиков. Хотя еще и не вышли на тот уровень, который необходим. Но раз трибуны были почти заполнены, значит – и время, и состав, и соперник были выбраны правильно. С первых дней была критика такого решения, но, считаю, мы аргументировали свою позицию. Плюс говорил уже, что, вызови мы другой состав, полкоманды бы увязли в сводках с трансферного рынка: тела были бы здесь, а мысли в другом месте. Например, Караваеву поэтому и не удалось до конца себя проявить. Никто на нем крест не ставит, но вы же знаете, что до полуночи 31 августа столько было слухов, что он может уйти в «Локомотив». Возможно, это помешало ему сконцентрироваться на главном.

- Выбор в пользу Лунева в матче с «Динамо» означает, что у него больше шансов попасть на следующий сбор?

- Вы сами ответили на свой вопрос. Я не люблю менять вратарей по 45 минут. В моем понимании вратарь должен отвечать за всю игру, а не только за тайм. Он может ошибиться на 10 минуте, но затем отыграть блестяще. А если он сыграет хорошо только 45 минут, а затем будет заменен, и победят уже без него – это мало для оценки вратаря.

- Из чего исходили, когда выбирали стартовый состав, – из клубного сезона или из итогов сбора?

- Если помните, то в начале подготовительной работы, сказал, что благотворительности не будет. И вызов в сборную не означает, что играть будут все. На поле вышли те, кто был лучше готов. Панченко, кстати, не попал в старт потому, что были вопросы по его состоянию. Поэтому запланировали его выход во втором тайме, когда его партнеры по клубу должны были чуть подустать.

- У Шунина, который сейчас является одним из лидеров «Динамо», есть шансы попасть в сборную?

- Если он россиянин, то да. Шунина я знаю лучше всех, два года работали вместе. Дополнительного ознакомительного сбора ему не надо. И еще вот что скажу: полгода назад у нас вообще ни одного футболиста не было. Так говорили. А сейчас все – игроки сборной. То одного отправляют в сборную, то другого. То Медведева, например, надо было в сборную. Но на Кубке конфедераций мы прощупали уровень, от него и исходим. Я сам после турнира основательно кое в чем поменял взгляды. Проанализировав, отталкиваемся от этого опыта, а не от чемпионата России.

- Недавно вы говорили, что после Кубка конфедераций задумались, нужны ли фактурные нападающие в современном футбола, или правильнее делать ставку на быстрых и мобильных. Уже определились?

- Когда решение созреет, вы сами это увидите. В первом тайме с «Динамо» у нас играл фактурный форвард (Заболотный. – Прим. Ред.). Но он подвижный, кстати. В общем, повторюсь: мы ни одного шага не делаем просто так. Все продуманно.