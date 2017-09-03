Станислав Черчесов: Полгода назад не было игроков, а сейчас все – игроки сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов был доволен только первым таймом в исполнении своей команды в товарищеском матче с «Динамо» (3:0).
- Первый там нам больше удался. Что планировали, выполнили. Это уже хорошо, - говорил Черчесов. – Скованность, что была в первые дни сбора у ребят, постепенно проходила. В игре, думаю, ее уже не увидели. Плюс атмосфера поспособствовала – зритель, поле, соперник. Все благоприятствовало качественному футболу. Подчеркну, что в таких матчах легче играть с первых минут, нежели появляться по ходу. Когда начинаются замены, структура ломается. Футболист не попадает в игру, но это не говорит, что он плохой, просто так обычно бывает в подобных матчах. Поэтому в перерыве никого не менял, хотел еще несколько минут посмотреть, как мы будем выглядеть. Потом уже делал замены по ситуации. В целом, ошибки были, но я доволен первым таймом.
- Как оцените дебют в сборной опытных футболистов – Фернандеса и Константина Рауша?
- Небольшой любитель оценивать футболистов. Да, и Рауш дебютировал, и Фернандес наконец-то сыграл за нас. Оба достаточно квалифицированно выглядели. В той или иной мере они нам помогут и дальше.
- Что скажите по поводу игры братьев Миранчуков?
- У них есть понимание друг друга с полуслова. Мы просили их частично то, что было в «Локомотиве», перенести и на матч против «Динамо». Но, конечно, что касается прессинга, например, тут они делали, что мы хотим. Жаль, что футболисты завтра уже разъедутся. Нет возможности кое-какие моменты подробно разобрать. Были непозволительные ошибки в простых ситуациях. Во втором тайме это расстроило.
- Были ли футболистов, чья игра стала для вас откровением?
- По-большему счету, нет. Мы же следим за всеми. Дали всем определенные задания, будем смотреть, как это проявится в играх чемпионата.
- Удивлены ли столь хорошей явкой болельщиков – почти аншлаг?
- Если скажу, что нет, слукавлю. Но все-таки то, что мы провели Кубок конфедераций, дает результат. Народ начал нас оценивать, мы интересны для болельщиков. Хотя еще и не вышли на тот уровень, который необходим. Но раз трибуны были почти заполнены, значит – и время, и состав, и соперник были выбраны правильно. С первых дней была критика такого решения, но, считаю, мы аргументировали свою позицию. Плюс говорил уже, что, вызови мы другой состав, полкоманды бы увязли в сводках с трансферного рынка: тела были бы здесь, а мысли в другом месте. Например, Караваеву поэтому и не удалось до конца себя проявить. Никто на нем крест не ставит, но вы же знаете, что до полуночи 31 августа столько было слухов, что он может уйти в «Локомотив». Возможно, это помешало ему сконцентрироваться на главном.
- Выбор в пользу Лунева в матче с «Динамо» означает, что у него больше шансов попасть на следующий сбор?
- Вы сами ответили на свой вопрос. Я не люблю менять вратарей по 45 минут. В моем понимании вратарь должен отвечать за всю игру, а не только за тайм. Он может ошибиться на 10 минуте, но затем отыграть блестяще. А если он сыграет хорошо только 45 минут, а затем будет заменен, и победят уже без него – это мало для оценки вратаря.
- Из чего исходили, когда выбирали стартовый состав, – из клубного сезона или из итогов сбора?
- Если помните, то в начале подготовительной работы, сказал, что благотворительности не будет. И вызов в сборную не означает, что играть будут все. На поле вышли те, кто был лучше готов. Панченко, кстати, не попал в старт потому, что были вопросы по его состоянию. Поэтому запланировали его выход во втором тайме, когда его партнеры по клубу должны были чуть подустать.
- У Шунина, который сейчас является одним из лидеров «Динамо», есть шансы попасть в сборную?
- Если он россиянин, то да. Шунина я знаю лучше всех, два года работали вместе. Дополнительного ознакомительного сбора ему не надо. И еще вот что скажу: полгода назад у нас вообще ни одного футболиста не было. Так говорили. А сейчас все – игроки сборной. То одного отправляют в сборную, то другого. То Медведева, например, надо было в сборную. Но на Кубке конфедераций мы прощупали уровень, от него и исходим. Я сам после турнира основательно кое в чем поменял взгляды. Проанализировав, отталкиваемся от этого опыта, а не от чемпионата России.
- Недавно вы говорили, что после Кубка конфедераций задумались, нужны ли фактурные нападающие в современном футбола, или правильнее делать ставку на быстрых и мобильных. Уже определились?
- Когда решение созреет, вы сами это увидите. В первом тайме с «Динамо» у нас играл фактурный форвард (Заболотный. – Прим. Ред.). Но он подвижный, кстати. В общем, повторюсь: мы ни одного шага не делаем просто так. Все продуманно.
ЮРИЙ КАЛИТВИНЦЕВ: ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ИГРОКАМ «ДИНАМО»
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев – по итогам товарищеского матча со сборной России (0:3).
- Провели хорошую тренировку с высокой степенью ответственности. Но есть претензии к некоторой группе людей. И дело не в счете, хотя для нас результат всегда важен. Будем разбирать пропущенные мячи, другие моменты. Есть что разобрать. В этом плане очень полезная игра получилась. Когда полтора месяца назад мне позвонил Черчесов и спросил, можем ли мы провести игру, сразу сказал: « С удовольствием». В мое время такие матчи тоже были – просто о них не объявлялось так официально. Спасибо сборной, что нас выбрали, спасибо болельщикам – думал, их будет меньше.
Но, повторюсь, для меня это была матч-тест. Не только по игре, но и по психологии, - продолжал Калитвинцев. - Против нас играли предельно мотивированные футболисты, кандидаты в сборную. Но чем мы хуже? Не должны были ребята их бояться, наоборот – это был шанс показать себя, самим стать кандидатами в сборную. Матч дал много информации. Плюс практику получили те, кому ее не доставало. Но если кто-то хочет играть в основе, то нужно этот шанс выгрызать, завоевывать, а не приходить побегать для здоровья. В этом плане претензии есть.
- Ташаев не играл сегодня. Успеет восстановиться к «Зениту»?
- У него вирус, но к «Зениту» он будет готов. Выйдет в старте или нет, посмотрим.
- Сегодня вы пробовали Цаллагова и Соснина на краях. Есть дефицит фланговых футболистов после ухода Ионова?
- Есть. Номинально у нас три фланговых игрока: Темников, Катрич и Ташаев. Благодаря Соснину – четыре. Мне всегда нравились универсалы. Антон может многие позиции закрыть. Дай бог, все будут здоровы. Если нет, будем из других делать универсалов.
- Погребняк входить в ту группу, которой вы недовольны?
- Это внутренние вопросы. Но не сказал бы, что он плохо сыграл. Цеплялся, создавал напряжение. Другое дело, что поддержка не успевала. Думаю, ребята проведут самоанализ и догадаются, кто в какой группе.
Матч
Голы
Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).
Состав
Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)
Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция