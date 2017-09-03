Теперь сборной играть с «Тосно». Как болельщик реагировал на фарс? Твит-обзор

Посыпание головы пеплом или апокалиптические высказывания наподобие «В 140-миллионной России капитанскую повязку футбольной сборной надевает немец Нойштедтер, а голы забивает бразилец Фернандес» подробно цитировать не будем. Да и большая часть твитов была посвящена не игре, а в целом факту игры сборной с одним из самых проблемных клубов премьер-лиги.

Большая часть шуток была о странном сопернике, которого выбрала сборная для спарринга:

Воронежский Факел подождет! Следующим соперником сборной России должен стать, как минимум, Тосно! — Анатолий Байдачный (@AnatBaidachniy) 3 сентября 2017 г.

В выражениях никто не стеснялся:

Матч Сб. России и Динамо, пожалуй, самое идиотское событие года в российском футболе. — Леван Матуа (@LevanMatua) 3 сентября 2017 г.

Игрокам Динамо не позавидуешь - им явно дана установка еще и жёстко не играть, чтоб сборникам травм не нанести ! Вышли просто под удар... — Тень Романа Широкова (@shirokovr015) 3 сентября 2017 г.

Хоккейные болельщики так и вовсе недоумевают:

Вот клоунадаДинамо(Москва) Сборная России..... — VDekhtyarev (@hockeysportfm) 3 сентября 2017 г.

Даже официальный сайт болельщиков московского «Динамо» под самый занавес назвал это фарсом:

Фарс, ой, то есть, простите, матч подошел к концу. Ставим галочку - это было историческое событие. Ну и переворачиваем календарь дальше. — Fcdin.com (@fcdincom) 3 сентября 2017 г.

Ну, и под занавес – ловите гифку. Как говорится, котиков вам в ленту: