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Теперь сборной играть с «Тосно». Как болельщик реагировал на фарс? Твит-обзор

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Соперник сборной России - команда "Динамо"
Соперник сборной России - команда "Динамо"Фото: «Советский спорт». Александр Мельников
Если сборная России, выбирая соперника для спарринга, хотела подставиться под шквал шуток о ее уровне, то ей это удалось. По крайней мере, к аткому выводу мы приходим, внимательно изучив соцсети. В нашем обзоре: о чем писал болельщик до, во время и после матча Россия – «Динамо».

Посыпание головы пеплом или апокалиптические высказывания наподобие «В 140-миллионной России капитанскую повязку футбольной сборной надевает немец Нойштедтер, а голы забивает бразилец Фернандес» подробно цитировать не будем. Да и большая часть твитов была посвящена не игре, а в целом факту игры сборной с одним из самых проблемных клубов премьер-лиги.

Большая часть шуток была о странном сопернике, которого выбрала сборная для спарринга:

 


В выражениях никто не стеснялся:

 

 

 

 

Хоккейные болельщики так и вовсе недоумевают:

 

 

Даже официальный сайт болельщиков московского «Динамо» под самый занавес назвал это фарсом:

 

 

Ну, и под занавес – ловите гифку. Как говорится, котиков вам в ленту:

 

 

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