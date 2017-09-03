Теперь сборной играть с «Тосно». Как болельщик реагировал на фарс? Твит-обзор
Посыпание головы пеплом или апокалиптические высказывания наподобие «В 140-миллионной России капитанскую повязку футбольной сборной надевает немец Нойштедтер, а голы забивает бразилец Фернандес» подробно цитировать не будем. Да и большая часть твитов была посвящена не игре, а в целом факту игры сборной с одним из самых проблемных клубов премьер-лиги.
Большая часть шуток была о странном сопернике, которого выбрала сборная для спарринга:
Воронежский Факел подождет! Следующим соперником сборной России должен стать, как минимум, Тосно!— Анатолий Байдачный (@AnatBaidachniy) 3 сентября 2017 г.
В выражениях никто не стеснялся:
Матч Сб. России и Динамо, пожалуй, самое идиотское событие года в российском футболе.— Леван Матуа (@LevanMatua) 3 сентября 2017 г.
Игрокам Динамо не позавидуешь - им явно дана установка еще и жёстко не играть, чтоб сборникам травм не нанести ! Вышли просто под удар...— Тень Романа Широкова (@shirokovr015) 3 сентября 2017 г.
Хоккейные болельщики так и вовсе недоумевают:
Вот клоунадаДинамо(Москва) Сборная России.....— VDekhtyarev (@hockeysportfm) 3 сентября 2017 г.
Даже официальный сайт болельщиков московского «Динамо» под самый занавес назвал это фарсом:
Фарс, ой, то есть, простите, матч подошел к концу. Ставим галочку - это было историческое событие. Ну и переворачиваем календарь дальше.— Fcdin.com (@fcdincom) 3 сентября 2017 г.
Ну, и под занавес – ловите гифку. Как говорится, котиков вам в ленту:
Сборная России по футболу pic.twitter.com/TakfApqE5I— GIFочки (@GIFfochki) 3 сентября 2017 г.