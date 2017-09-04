Евгений Ловчев: Ребята показали – они готовы конкурировать

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – сделал три главных вывода по итогам матча сборной России и «Динамо» (3:0).

ПЕРВОЕ. НАМ ПОКАЗАЛИ МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

Начну с предыстории. В прошлом году я познакомился с нашим великим пианистом Денисом Мацуевым. Затем он меня пригласил в Иркутск на фестиваль «Звезды на Байкале». Кроме матерых музыкантов там выступают молодые таланты. В Иркутске я познакомился с юной пианисткой Варварой Кутузовой. И вот прошел год, а Варвара уже выступает в лучших залах Москвы, а ее родители меня приглашают на ее концерты.

В России проводится конкурс «Синяя птица», его транслируют по телевидению. На нем выступают очень талантливые дети. К чему я все это говорю? Глядя на все эти конкурсы, а ловил себя на мысли: где же наши молодые футбольные таланты?

И вот сейчас мы их увидели. Да, кто-то скажет соперник не тот, но

отдельно хочу сказать об Алексее Миранчуке. Он поучаствовал во всех трех голах. А раньше я видел, как он тушевался в сборной на фоне игроков, которые уже якобы застолбили место в составе.

И вот сейчас собрали людей, у которых этого места в составе нет. И сказали им: давайте, покажите себя. И ребята не были ремесленниками, а были мальчишками, которым очень хотелось показать себя.

ВТОРОЕ. ФУТБОЛИСТЫ СЫГРАЛИ СВОЮ СИЛУ

Такое впечатление, что они давно играют вместе. Да, были какие-то наигранные связки, например, братья Миранчуки. Но в целом команда оставила впечатление сыгранной, хотя многие впервые тренировались вместе всего-то несколько дней. Я давно слышал про Рауша, но вот мы, наконец, его увидели. Его передача, после которой забил Заболотный, была великолепна.

Сейчас часто приходится критиковать левый край защиты «Спартака» и сборной, где играет Дима Комбаров. И теперь я считаю, что Рауша надо обязательно вызывать в сборную. Кто-то скажет, что он не всегда играет за клуб. Но парень играет в Бундеслиге! А до ее уровня многие из нынешней сборной просто недотягивают.

Как-то великий Борис Андреевич Аркадьев сказал фразу, ставшую знаменитой: «Команда не играла в силу своих футболистов». Так вот, в этом матче сборная сыграла в силу своих футболистов.

ТРЕТЬЕ. ОНИ ДЫШАТ В ЗАТЫЛОК НЕКОТОРЫМ НЕЗАМЕНИМЫМ

Теперь все зависит от тренера. Нельзя не заметить, что эти ребята талантливы. Они ничуть не уступают некоторым якобы основным игрокам. Про которых можно сказать: кто раз сгорел, того уже не подожжешь. Эти ребята показали – они готовы конкурировать с основным составом.

Черчесов первый шаг сделал – дал возможность всем надеть майку сборной. Понятно, что соперник, прямо скажем, не самого высокого уровня, но в то же время понятно, что эти игроки очень хотят быть в сборной. И конкуренция в команде теперь обострится. Ребята показали, что они уже дышат в затылок некоторым незаменимым. Время до чемпионата мира еще есть.

Как любил говорить Бесков, главное найти и расставить.

И последнее. По этому матчу очень приглянулись своим мастерством – Лунев, Рауш, Фернандес, братья Миранчуки, а так же своим рвением – Заболотный.