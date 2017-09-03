Миранчуки – первые близнецы, забившие за сборную страны

Только что Антон Миранчук (слева) забил свой первый гол за сборную Россию Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Матч с «Динамо» был для российской сборной неофициальным. Его результаты, голы и всевозможные достижения не войдут в историю национальной команды. Тем не менее, «Советский спорт» выделяет 10 значимых фактов, которые произошли в этой игре.

1

Впервые на поле вышли сразу 10 дебютантов сборной России: вратарь Андрей Лунев, защитники Марио Фернандес, Евгений Чернов, Виталий Шахов, полузащитники Далер Кузяев, Антон Миранчук, Константин Рауш, Антон Швец, форварды Антон Заболотный, Магомед Митришев. И все три мяча забили исключительно новички – Миранчук, Заболотный и Фернандес.

2

Во второй раз в этом году сборная России одержала крупную победу: 5 июня с таким же счетом 3:0 она в Будапеште обыграла венгров. В предыдущий раз россияне дважды разгромили соперников в 2014 году: в сентябре в течение 5 дней в тех же Химках они с одинаковым счетом 4:0 взяли верх над Азербайджаном (товарищеский матч) и Лихтенштейном (отборочный турнир Евро-2016).

3

Всего под руководством Станислава Черчесова сборная России в четвертый раз забила 3 гола. Однако в двух других случаях не выиграла: уступила Коста-Рике в Краснодаре (3:4) и добилась в Сочи ничьей с Бельгией (3:3). Более трех мячей за 13 матчей при новом главном тренере россияне пока не забивали.

4

В шестой раз при Черчесове наша национальная команда не пропустила. Нулевая ничья была только в дебютной игре (в гостях с Турцией). В остальных 5 матчах сборная России добилась «сухих» побед.

5

Лунев впервые в профессиональной карьере отыграл «на ноль» 4 матча подряд. Три предыдущие встречи были с «Зенитом»: гостевой выигрышу «Амкара» (1:0), домашняя победа в ответном матче Лиги Европы с «Утрехтом» (2:0 в дополнительное время) и нулевая ничья на своем поле с «Ростовом». Последний мяч голкипер пропустил 16 августа от «Утрехта» в Голландии (0:1). Сухая серия Лунева насчитывает уже 403 минуты – еще один личный рекорд.

6

21-летние братья Миранчуки стали первыми близнецами, которые смогли отличиться в составе национальной команды. Антон сегодня записал на свой счет победный гол, а Алексей ранее забивал дважды – в домашних матчах с Белоруссией (4:2) и Бельгией (3:3).

До них за сборную играли лишь две пары близнецов. Савичевы никогда не забивали за главную команду. Но если Николай так и остался без голов, то у Юрия были два в составе олимпийской сборной (в том числе – победный в ворота Бразилии в финале Олимпиады-1988 в Сеуле). А из Березуцкихворота поражал только Василий (5 мячей). Алексею ни разу не удалось отличиться за 60 встреч (58 – в первой сборной, 2 – в олимпийской).

7

Антон Миранчук установил редкое достижение: свой первый гол в профессиональной карьере за российские команды он забил за сборную страны (в 2016 году отличался, выступая за эстонскую «Левадию»). До этого у него было 13 встреч в составе «Локомотива» (11 – в премьер-лиге, по одной – в Кубке и Суперкубке России). Предыдущим игроком, который свой голевой счет отрыл в сборной, был полузащитник ЦСКА Александр Головин. 7 июня 2015 года он поразил ворота белорусов, а за армейцев впервые отличился только в апреле 2016-го.

8

Натурализованный бразилец Марио Фернандес, дебютировавший в нашей сборной, забил лишь третий гол за 6 сезонов в России. Причем все – на разных уровнях. Он записал на свой счет первый мяч ЦСКА в 2014 году, открыв счет в домашней встрече 1/8 финала Кубка страны против саратовского «Сокола» (2:0). А единственный гол за 134 матча в премьер-лиге забил 1 августа 2015 года, когда принес армейцам домашнюю победу над «Анжи» (1:0).

9

Сборная России выиграла в сентябре 10-й матч подряд – с общим счетом 33:2! В последний раз нашей национальной команде не удалось победить в этом месяце в 2011 году: в отборочном турнире Евро-2012 она добилась лишь домашней нулевой ничьей с Ирландией.

10

В первом месяце осени россияне не пропускают 6 встреч кряду – ровно 540 минут. Эта серия стартовала после того, как 10 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге в матче Россия – Израиль (3:1) полузащитник гостей ЭранЗахави забил гол престижа на 93-й минуте.