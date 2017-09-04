Сказке конец. Мария Шарапова покидает US Open

Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США - в четвертом круге она уступила Анастасии Севастовой из Латвии.

МАША ПРОТИВ КАРО

- Каролина может говорить, что угодно. Не я составляю расписание. Если понадобится, я сыграют хоть на парковке в Квинсе. Все, что меня волнует - это моя игра и победы. Сейчас я - в четвертом круге US Open. А вот где Возняцки - не знаю.

Шарапова умеет приземлить соперниц. Тех, кто ее критикует. Напомнило легендарное:

- Радванска недовольна моими криками на корте? Она еще разве не в Польше? - осекла Агнешку Мария по ходу Australian Open в 2012 году. Там россиянка дошла до полуфинала. Радванска-старшая, ругавшая Шарапову за «излишний шум по ходу матчей», вылетела куда раньше.

Сейчас в адрес Марии возмутилась Возняцки. Мол, чего организаторы ставят на центральный корт «Флашинг Мидоуз» спортсменку, вернувшуюся после дисквалификации и не входящую даже в топ-100? Ладно бы, Каролина сказала об этом после победы. Так нет же - злилась после поражения. От Екатерины Макаровой во втором круге. Учитывая, что сама Макарова затем уступила Карле Суарес-Наварро, можно сказать - Каро проиграла не самой опасной сопернице.

Так к чему все эти размышлизмы - куда, когда и на какие корты ставить Шарапову?

Марию по ходу US Open ставили на утро, день или вечер. Она встречалась с разными соперницами - от второй ракетки мира Симоны Халеп до крепкой теннисистки из середины топ-100 Тимеи Бабош, потенциальной звезды, но еще юной и неопытной Сони Кенин и сильной девушки из топ-20 - Анастасии Севастовой. Неизменным оставалось одно - Шарапова выходила на центральный корт. И собирала полные трибуны.

Жаль - больше не будет.

РОССИЯ - ЛАТВИЯ - 1:1

Пока на баскетбольном чемпионате Европы мы ждем матч Россия - Латвия в группе, на теннисном чемпионате США уже прошли две похожие встречи. В субботу наша Дарья Касаткина разгромила рижанку Елену Остапенку - к слову, чемпионку «Ролан Гаррос». В воскресенье встретились Шарапова и Севастова.

Анастасия - скромная и тихая. Просто играет. Играет хорошо. Не светится в прессе громкими фразами. Не пытается нагнать вокруг себя ажиотаж. Просто борется за победы. Небезуспешно. На прошлом US Open была в четвертьфинале. Сейчас - 17-я ракетка планеты.

Серьезный соперник для Марии!

Шарапова на этот раз в Нью-Йорке лишь один матч закончила в двух сетах - против Кенин. С Халеп (это было логично) и с Бабош (это немного удивило) боролась в трех упорных партиях. За Машу - характер. За Машу - ее мотивация. Но против Марии - нехватка практики, нелучшая физическая форма (сложно бороться на высоком уровне, когда не выступал несколько месяцев). Отсюда - потеря концентрации в важные моменты. Отсюда - спады и подъемы. Отсюда - неуверенность в том, как проведет Шарапова свой следующий матч. Может - вынесет соперницу с корта. Может - завяжется упорная и вязкая борьба, в которой теннисистка уровня Севастовой получит все шансы Марию обыграть.

Анастасия так и действует. Предельно надежно. Уверенно. Не нагнетает темп - ждет ошибок соперницы. Когда надо - мощно подаст. Когда надо - потерпит в розыгрыше. Если потребуется - будет подолгу отбиваться, дожидаясь, пока Шарапова устанет и сделает ошибку.

И в итоге - ее обыграет.

ТРИ СЕТА НЕ В ПОЛЬЗУ ШАРАПОВОЙ

Мария хороша в начале. Поддавливает латвийку. Заводит себя, потрясая левым кулачком. Кричит любимое «Come on!». Поправляет тейп на правой руке, закрывающий локоть и предплечье а-ля Аллен Айверсон (и еще несколько десятков «модных» во всех смыслах баскетболистов). Одна беда - не может захватить инициативу. Севастова первой делает брейк. Она - терпеливее, ее не пугает скорость ударов Шараповой. Она может подрезать, укоротить, заставить россиянку двигаться.

А двигаться Марии тяжело!

Характера хватает на стартовую партию - уступая 1:4, Мария сравнивает счет. Потом выходит вперед, делает решающий брейк, берет сет - 7:5. Но вскоре снова отдает свою подачу. Отпускает соперницу - 2:4. И как ни старается, не может отыграться - Севастова оставляет за собой вторую партию.

А в третьей сходу вырывается вперед - 3:0.

Маша будет бороться. Будет кричать «Come on!». Будет трясти кулачком. И поправлять тейп на правой руке.

Только чуда сделать не сможет. Один брейк отыграет - лишь чтобы снова отпустить латвийку вперед. При счете 5:2 на своей подаче и на двойном матчболе на лице Анастасии впервые проявятся эмоции. Она не просто закусит нижнуюю губу при выполнении удара. Она улыбнется - поймет, что вот-вот дожмет экс-первую ракетку мира.

И - увы! - все же сделает это.

В четвертьфинале Шараповой не будет. Но, правда - кто скажет, что на этом турнире она не добилась большего, чем от нее все изначально ждали?