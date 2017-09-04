Спорта без политики не бывает: дайджест неспортивной прессы

На минувшей неделе ряд деловых и политических изданий, не так уж часто пишущих о спорте, порадовал читателя целой россыпью любопытных материалов. «Советский спорт» выделил две самые интересные, на наш взгляд, публикации.

«Коммерсант-Weekend» часто предлагает углубиться в воспоминания о прошлом. Если эти воспоминания связаны со спортом, то читать вдвойне интересно. К тому же издание в любом проявлении культуры (а спорт все-таки ближе к культуре, чем к науке, правда?) видит что-то политическое, что-то обязательно рифмующееся с политическим контекстом. Вот и об игре «Динамо» (Бухарест) – «Стяуа» говорят в связи с тем, что через год после нее пал режим диктатора Николае Чаушеску. Говорит не столько корреспондент Владимир Лященко, сколько его собеседник – Корнелиу Порумбою, известный румынский кинорежиссер, который умудрился организовать очень необычное документальное кино: на протяжении 90 минут он вместе со своим отцом смотрит упомянутый матч от 1988 года и комментирует его вместе с ним. Тут надо дать пояснение, что отец был главным судьей этой игры.

Сколько смысловых нюансов, сколько дополнительных нагрузок скрывается за политическими поворотами этой игры!

Порумбою рассказывает, что «Динамо» и «Стяуа» олицетворяли в ту пору два института власти в Румынии — полицию, причем секретную — Секуритате, и армию. При этом мы-то с вами знаем: у нас футбол тоже был пространством соревнования между элементами власти внутри системы. В СССР было противоборство клубов армии (ЦСКА), милиции («Динамо», Москва), локальных властей в отдельных республиках (киевское, тбилисское, минское «Динамо»). Так что нам то тоже хорошо знакомо.

- Спорт всегда был очень важен в политическом смысле как инструмент доступа к вниманию масс, к широкой аудитории. Поэтому спортивные клубы были и витриной институтов власти, и инструментом соперничества. В то же время для зрителей футбол мог оставаться просто игрой, хотя и уровень борьбы структур считывался легко. Впрочем, футбол всегда и везде является политическим в более широком смысле, клубы всегда кого-то представляют: локальное комьюнити, национальную или классовую принадлежность. Спорт и его потребление — важная составляющая общественного устройства. Да и вообще нет ничего неполитического, как нет неполитических фильмов: любая мелодрама — это политическое кино, - рассказывает среди прочего режиссер. Тем, для кого спорт – не только очки, медали и секунды, прочитать стоит обязательно.

На что променять спорт, когда со спортом завязал? И опять связка – «спорт и политика». Зачастую спортсмены идут в политики. Не все. Не все – успешно. Об этом – в следующем материале.»РБК» воспользовался важным инфоповодом: заявление об уходе из спорта Юлии Липницкой. А ведь именно в тот момент и вспомнили многие, что она была олимпийской чемпионкой последних Зимних игр. Вот издание и нашло повод вспомнить, чем занимаются российские победители Сочи-2014 накануне старта нового олимпийского сезона. Выяснилось, что в спорте остались далеко не все. Бобслеист Александр Зубков возглавил профильную спортивную федерацию. Коллега по сборной Алексей Воевода стал думских депутатом-единороссом. Пойманный на допинге Дмитрий Труненков возглавил молодежное движение «Юнармия». Биатлонист Евгений Устюгов подался в региональные спортивные чиновники. Есть те, кто официально о завершении карьеры еще не объявил, но фактически ушел – либо из-за череды травм, либо из-за допинг-скандалов.

Получается, что только фигурист Евгений Плющенко, завязав со спортом, в нем фактически остался, создав свою школу. Более подробный список спортивных судеб – по ссылке.