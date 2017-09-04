Хамство на трибунах идет не от фанатов! Реальная зарисовка с матча «Спартака»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о том, откуда «растут ноги» у нарушения этики на спортивных поединках.

Обычную в общем-то историю наблюдал я в субботу на домашнем матче «Спартака» в «ВТБ Ледовом дворце». Прямо под трибуной прессы, на первом же ряду после прохода расположилась семья. Папа, мама и маленький сынишка лет пяти. Все болельщики красно-белых. Но в первую очередь, конечно, отец семейства.

Он размахивал бокалом с пивом и был заметно возбужден, что на хоккейном поединке вполне нормально. Конечно, слегка коробило, что пиво он пил на глазах у ребенка. Но с другой стороны, напиток на арене продается абсолютно свободно. И куча народу пьет пиво на глазах у детей. Да и не верилось мне никогда, что вся эта несколько показушная борьба с употреблением алкоголя в общественных местах может привести к реальному результату. Во время «сухих законов» люди начинают еще в больших количествах пить всякую дрянь. Или хуже того – клей с бензином нюхать. И ничего тут не поделаешь. Потому что не в запретах дело.

…Разгоряченному отцу хотелось участвовать в процессе. А фанатская трибуна «Спартака» была далеко – с противоположного торца арены. Он пытался скандировать вместе с ними. Но получалось невпопад.

Гораздо слышнее были, болельщики минчан, оравшие с верхнего яруса обычное гостевое «Мы приехали, чтобы победить!».

И вот с ними наш болельщик и вступил в отчаянное противостояние. Фанаты гостей, его, понятно, даже не услышали. Но вот те, кто сидел рядом – слышали прекрасно.

А кричал он одну из популярных и незамысловатых кричалок, которые есть в арсенале любой команды. В интерпретации «Спартака» он звучала так: «Мы – «Спартак», а вы – дерьмо!». На самом деле слово было другое, попроще. Я его сделал более литературным для печати. Но сути не меняет.

Он повторял свою кричалку раз за разом и его сын весело хохотал, понимая, что папа «балуется». Затем они начали скандировать вместе. И я был внутренне очень благодарен отцу за то, что они разделили кричалку на два голоса.

«Мы – Спартак» - тонко заводил мальчик. «А вы – дерьмо!» - баритоном заканчивал папа. Именно в таком порядке. Слава богу, что не наоборот и не хором. Мама толкала разухарившегося мужа локтем в бок, призывая успокоиться. Но смотрела на свою семью счастливыми глазами.

Им всем было очень весело и хорошо. Они всей семьей пришли на хоккей и отлично проводили время. Эту идиллию не хотелось портить. Да ее никто и не портил. Люди оглядывались на шумного мужика и улыбались. Потому что его семья светилась от счастья, под «Мы – Спартак, а вы…» И ничего с этим счастьем поделать было нельзя, кроме как растоптать резким окриком со стороны. А топтать счастье не хотелось. Потому что его в жизни и так не густо.

И понятно, что дело тут вовсе не в «Спартаке». Ситуация могла возникнуть на матче любой команды КХЛ. Просто на «Спартак» больше людей ходит именно семьями. Потому что для детей клуб много чего интересного придумывает.

… Я недавно написал заметку об отношениях наших фанатов с российскими же клубами. О том, что они не складываются никак в одно целое, а все время друг другом недовольны.

И было много гневных комментариев под ней, что фанатов надо со стадионов вообще убрать. Потому что они ведут себя там грубо. И громко ругаются в том числе. А это, по мнению авторов комментариев, отпугивает людей от семейного отдыха.

Так вот на первом московском матче «Спартака» с фанатской трибуны брани в субботу не неслось. По крайней мере, я ее не слышал. Но крамольные кричалки звучали. И по иронии как раз от представителей семейного похода на хоккей.

Я давно пытаюсь достучаться с этой мыслью до читателей. О том, что дело вовсе не в понятии «фанат» или «околофутбол». Что проблема гораздо глубже и масштабнее. И никакими запретительными мерами ее не решить.

Простой пример. От того, что в России сперва пихали в отечественные фильмы эротические сцены, догоняя Запад, а теперь старательно замазываем их «туманом» на экране, мы не становимся более целомудренными. Скорее наоборот, вызываем у детей нездоровый более ранний интерес – что же там такое от них прячут? И этим заостренном вопросом на экране сами их гоним на порносайты. За ответом.

Ведь никто не рождается фанатом или хамом. Да и слова эти – вовсе не синонимы сами по себе. Все фанаты – когда-то были маленькими и прелестными ребятишками. И, если не все, то многие из них станут и уже стали почтенными отцами семейств, воспитывающими собственных детей.

Дело в таких вещах, как духовность, нравственность, самоуважение, внутренняя чистота…

В не слишком популярных понятиях в наши дни. Как бы даже не востребованных в обществе. Скажу больше – где-то и мешающих жить, мешающих добиваться успеха. Впрочем, почему в наши дни? Они всегда шли не в ногу с более меркантильными интересами.

А сейчас нам куда привычнее «духлесс», «крутизна», «ну ты и монстр», «реальный черт», «клевая стерва»…

Мы на этом растим своих детей и внуков, свое будущее. Потому что сами, увы, пропитаны этими штампами. Но еще, видно, не до такой степени, чтоб затошнило. Поэтому пытаемся эту болезнь общества стыдливо минимизировать до проблемы «оголтелых фанатов» на стадионах. Как будто фанаты к нам вдруг из космоса прилетели. И их вот также, вдруг, можно отправить обратно.

Не прокатит.