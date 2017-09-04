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«Он просто вызывает смех». Легенды «Арсенала» ответили Озилу

Источник:  Daily MailКомментарии
Месут Озил спорит с арбитром во время матча против "Ливерпуля"
Месут Озил спорит с арбитром во время матча против "Ливерпуля"Фото: Gettyimages.ru

Бывший форвард лондонского «Арсенала» Иан Райт не оставил без внимания высказывание Месута Озила.

Накануне полузащитник «пушкарей» обратился к экс-игрокам столичного клуба и призвал тех прекратить критику.

«Арсенал» в последнее время превратился в мишень для экспертов, поскольку в нынешнем сезоне занимает 16-е место в таблице АПЛ, а перед паузой на матчи сборных «канониры» проиграли «Ливерпулю» со счетом 4:0.

«Если ты так любишь «Арсенал», и тебе не нравится критика со стороны, возьми и подпиши новый контракт. Но Озил не поставил подпись под новым соглашением. Он смотрит на Санчеса, и ждет, когда чилиец примет решение. Игрок, который не борется на поле, при этом провоцирует других людей на словесную перепалку, вызывает смех. 

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Поймите, мы тоже когда-то были игроками, и можем понять команду. Но что мы должны говорить? «Арсенал» провел великолепный матч? Нет, потому что такого не происходит.

Помню, мы выиграли Кубок Англии и безумно радовались. Совсем недавно «Арсенал» повторил этот успех, и мы хвалили абсолютно всех, поскольку они заслужили это. Но сейчас речь идет о коллективе, который недостаточно работает. Вот и все», – заявил Райт.

Эммануэль Пети, который ранее обрушился с критикой на Озила и отметил, что немца следует выгнать из команды, сказал следующее:

«Почему футболисту нужно заниматься поиском мотивации, чтобы играть за такой большой клуб? Посмотрите на их стадион! Но, судя по всему, некоторые просто не знают, что значит носить футболку «Арсенала».

Они получают огромные деньги, выступают за топ-клуб, но я не вижу счастья в их глазах. Где мотивация? Как такое может быть? Кто-то должен сказать им, что детство закончилось. Вы в «Арсенале», и тут все серьезно.

Надеюсь, в этом сезоне команда добьется успеха и мотивация вернется в раздевалку. В противном случае, им придется отвечать за провал», – сказал чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.

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