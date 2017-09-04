«Зачем вы ей протянули руку помощи?!» Тренер Уильямс наехал на Шарапову

Мария Шарапова остается одной из самых обсуждаемых фигур в мире тенниса, хотя уже вылетела с US Open.



Мы уже рассказывали, что за время турнира в Нью-Йорке по Шараповой прошлись сначала Коко Вандевеге, а потом Каролин Возняцки.

Теперь пришла очередь не просто теннисисток, а их тренеров. Патрик Муратоглу, работающий с Сереной Уильямс, решил оценить игру почему-то Шараповой на US Open и повозмущался из-за того, что Маше выдали уайлд-кард.

«Разве это нормально – пускать такую спортсменку на US Open по спецприглашению? – задался вопросом Муратоглу в интервью Tennis World USA. – Ее же дисквалифицировали за допинг. То есть получается, вы сначала наказываете нарушительницу, потому что она допустила ошибку в карьере, а потом сами протягиваете ей руку помощи?

Какой смысл помогать спортсменам, которые рухнули в рейтинге из-за того, что сдали положительный допинг-тест? Вы так их сами искусственно затаскиваете на вершину.

Мне абсолютно ясно, что это вопрос большого бизнеса. Потому что любой турнирный директор будет на седьмом небе от счастья, если получит Шарапову в сетку. И даже поставит ее на центральный корт! А что? Соберется аншлаг, спонсоры радуются, телевизионные рейтинги улетели в поднебесье.

Но я считаю так – пусть Шарапова сама вернется в сотню и заслужит, чтобы ей автоматом давали место в сетках турниров. При этом я не имею ничего против Марии. И сказал бы тоже самое о любой другой спортсменке, попади она в такую ситуацию.

Слушайте, вы все видели, как Шарапова начала US Open – она великолепно сыграла первый матч, победив Симону Халеп. Я был очень впечатлен, как и многие люди. Но в двух следующих матчах Мария просто подсела и была очень далека от своего же уровня. Может, тогда помогли эмоции?

В будущем ей придется играть с более серьезными соперницами, чем в этих двух матчах. Так что надо подтягивать уровень своей игры, иначе Шарапова станет аутсайдером. Я вижу у нее сейчас проблемы с физикой и психологией…»

Вот такое весьма злобное заявление от Патрика Муратоглу. Но можно понять тренера – ему нечего делать во время US Open, он может только болтать. Потому что Серена Уильямс не играла, а в выходные в возрасте 35 лет впервые стала мамой, подарив дочку своему жениху Алексису Оганяну.

Сама же Шарапова в воскресенье проиграла Анастасии Севастовой из Латвии в четвертом круге и тоже покинула US Open.