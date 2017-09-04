Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Бельгия- : -Россия
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Футбол  Германия- : -Норвегия
Баскетбол  Черногория- : -Хорватия
Хоккей  Спартак- : -СКА
Футбол  Англия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зачем вы ей протянули руку помощи?!» Тренер Уильямс наехал на Шарапову

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаФото: USA Today

Мария Шарапова остается одной из самых обсуждаемых фигур в мире тенниса, хотя уже вылетела с US Open.

Мы уже рассказывали, что за время турнира в Нью-Йорке по Шараповой прошлись сначала Коко Вандевеге, а потом Каролин Возняцки.

Теперь пришла очередь не просто теннисисток, а их тренеров. Патрик Муратоглу, работающий с Сереной Уильямс, решил оценить игру почему-то Шараповой на US Open и повозмущался из-за того, что Маше выдали уайлд-кард.

«Разве это нормально – пускать такую спортсменку на US Open по спецприглашению? – задался вопросом Муратоглу в интервью Tennis World USA. – Ее же дисквалифицировали за допинг. То есть получается, вы сначала наказываете нарушительницу, потому что она допустила ошибку в карьере, а потом сами протягиваете ей руку помощи?

Какой смысл помогать спортсменам, которые рухнули в рейтинге из-за того, что сдали положительный допинг-тест? Вы так их сами искусственно затаскиваете на вершину.

Мне абсолютно ясно, что это вопрос большого бизнеса. Потому что любой турнирный директор будет на седьмом небе от счастья, если получит Шарапову в сетку. И даже поставит ее на центральный корт! А что? Соберется аншлаг, спонсоры радуются, телевизионные рейтинги улетели в поднебесье.

Но я считаю так – пусть Шарапова сама вернется в сотню и заслужит, чтобы ей автоматом давали место в сетках турниров. При этом я не имею ничего против Марии. И сказал бы тоже самое о любой другой спортсменке, попади она в такую ситуацию.

Слушайте, вы все видели, как Шарапова начала US Open – она великолепно сыграла первый матч, победив Симону Халеп. Я был очень впечатлен, как и многие люди. Но в двух следующих матчах Мария просто подсела и была очень далека от своего же уровня. Может, тогда помогли эмоции?

В будущем ей придется играть с более серьезными соперницами, чем в этих двух матчах. Так что надо подтягивать уровень своей игры, иначе Шарапова станет аутсайдером. Я вижу у нее сейчас проблемы с физикой и психологией…»

Вот такое весьма злобное заявление от Патрика Муратоглу. Но можно понять тренера – ему нечего делать во время US Open, он может только болтать. Потому что Серена Уильямс не играла, а в выходные в возрасте 35 лет впервые стала мамой, подарив дочку своему жениху Алексису Оганяну.

Сама же Шарапова в воскресенье проиграла Анастасии Севастовой из Латвии в четвертом круге и тоже покинула US Open.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Шарапова: Мне не хватало соревнований Большого шлемаРоссийская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после завершения выступления на Открытом чемпионате США.Волейболисты РФ завоевали золото ЧЕ, подопечные Станислава Черчесова разгромили «Динамо», а Шарапова покинула US Open. Главные новости утраВолейболисты РФ завоевали золото ЧЕ, подопечные Станислава Черчесова разгромили «Динамо», а Шарапова покинула US Open. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Анастасия Севастова: Шарапова играла потрясающе, а я старалась не отставатьЛатвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась впечатлениями от победы над Марией Шараповой в третьем круге US Open.Мария Шарапова: Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольнаРоссийская теннисистка Мария Шарапова подвела итоги своего выступления на US Open.Сказке конец. Мария Шарапова покидает US OpenСказке конец. Мария Шарапова покидает US OpenМария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США – в четвертом круге она уступила Анастасии Севастовой из Латвии.
Футбол
Александр Хацкевич: В Белоруссии нет ни чемпионата, ни футболистов, которые могут играть в сборной
Теннис
Мария Шарапова: Мне не хватало соревнований Большого шлема
Футбол
Педро Роша: Переход в «Спартак» – лучшее решение на данный момент
Футбол
Саутгейт назвал лучшего защитника сборной Англии
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости