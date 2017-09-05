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Роман Зобнин: Сейчас мне не хватает только футбола

Артем Мельников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зобнин был одним из ключевых игроков «Спартака» в чемпионском сезоне 2016/17.
Зобнин был одним из ключевых игроков «Спартака» в чемпионском сезоне 2016/17.Фото: ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин восстанавливается после травмы – дни напролет проводит на базе. «ССФ» обсудил с футболистом самые громкие европейские трансферы, его благотворительный фонд, а также итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

«НЕЙМАР СТОИТ ТАКИХ ДЕНЕГ»

– Следите за сильнейшими национальными чемпионатами?
– Времени нет, у меня маленький ребенок. Смотрю только матчи «Спартака» и иногда центральные игры РФПЛ с участием других клубов.

– За кого болеете в Европе?
– Стараюсь следить за «Челси». Любил «Барселону», когда ее тренировал Гвардиола. Сейчас еще интересен «Халл Сити» Слуцкого, переживаю за него.

– С «Халлом» более-менее понятно. А почему «Челси»?
– В юности ездил туда на стажировку, знаком с этим клубом. Плюс Антонио Конте тесно связан с Массимо Каррерой, это вызывает дополнительный интерес.

– Как относитесь к тому, что «ПСЖ» купил двух футболистов почти за полмиллиарда евро?
– У клуба есть деньги, амбиции, цели. Наверняка перед ним стоит задача выиграть Лигу чемпионов. Раз есть возможность тратить такие деньги, почему бы этого не делать? Ничего плохого здесь не вижу.

– А с точки зрения финансового фейр-плей? Представляете, что такое 222 миллиона евро?
– Конечно! Это большая сумма (смеется). Неймар – сильный футболист, он стоит таких денег. Раз у кого-то они есть, почему бы и не купить? Мбаппе – молодой, перспективный игрок. Я, конечно, не знаю целей, которые преследует «ПСЖ», но наверняка Килиан будет прогрессировать и его можно будет продать за еще большую сумму. Футбол в плане денег растет, раньше подобного не происходило, а сейчас все реально.

– А вот чемпионат России в этом плане отстает.
– Нельзя сравнивать наш чемпионат с ведущими. Жаль это признавать, но в России ниже уровень футбола, степень развитости инфраструктуры. Нашим клубам нужно либо самим воспитывать молодых игроков либо покупать их, создавать условия для развития и продавать в ведущие европейские клубы. Так делают в Бельгии, Голландии. Футбол – хороший бизнес.

Того же Квинси Промеса, когда он пришел в «Спартак», мало кто знал. А сейчас он игрок основного состава своей сборной, к нему проявляют интерес европейские гранды. «Спартак» от покупки Промеса только в выигрыше!

– В последнее время цены на футболистов растут. Не рухнет ли все это в один момент?
– Может, и рухнет. Раз сейчас есть возможность делать такие покупки, пускай делают. Рухнет – прекратят.

– Расскажите про благотворительный фонд «Отклик сердца».
– Моя идея. Долго думали над этим с женой, больше полугода, никак не решались начать. Много людей писали мне, просили о помощи. Сейчас жена полетит к мальчику, который болеет. Будет на месте решать, как можем помочь ребенку. Надеюсь, удастся что-то сделать. Хотим помогать конкретным людям, этот мальчик станет первым.

Восстановление после июньской травмы идет полным ходом!
Восстановление после июньской травмы идет полным ходом!Фото: ФК «Спартак»

«МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ ЛЮБУЮ КОМАНДУ»

– Смотрели жеребьевку Лиги чемпионов?
– Конечно, в прямом эфире. Считаю, она сложилась удачно для «Спартака». Все команды примерно равны, включая «Марибор». Много говорят, что это слабый клуб, но я так не считаю. В Лиге чемпионов нет слабых соперников. Со всеми нужно играть на максимуме, выкладываться на сто процентов. В нашей группе любая команда может занять как первое, так и последнее место. Возможно, чуть-чуть выделяется «Ливерпуль», но мы можем победить любую команду.

Голосование: «Севилья», «Ливерпуль», «Марибор». Как выступит «Спартак» в Лиге чемпионов?

– Что знаете о «Мариборе» и «Севилье»?
– «Марибор» – чемпион Словении. Пусть чемпионат этой страны и не самый сильный, но лучшими просто так не становятся. Значит, у команды есть дух победителей. «Севилья» всегда на виду, борется за высокие места в Примере, этот клуб точно не подарок. Понятно, его не сравнить с испанскими грандами. В какой-то степени нам повезло, что из третьей корзины досталась именно «Севилья», там было несколько топ-команд.

– Как сейчас оцениваете свое состояние?
– Тренируюсь пока на 80–85 процентов от максимума. Пошел окончательный этап реабилитации. Целыми днями на базе: восстанавливаюсь, сплю. Соблюдаю режим. По вечерам встречаюсь с семьей. В начале октября поеду на осмотр в Рим, после чего точно смогу сказать, когда выйду на поле.

– Врачи довольны процессом восстановления?
– Да. Обычно такая травма лечится шесть месяцев. Я иду, тьфу-тьфу, с опережением графика.

– Когда получили травму колена, были в отчаянии?
– Да, два дня находился в депрессии. Ничего не хотелось. В общем, было тяжко на душе.

– Что же произошло тогда на поле?
– Не могу найти причину. Врачи сказали, стечение обстоятельств. Мяч попал в ногу, которая поехала дальше, а колено осталось на месте. Вряд ли можно было это как-то предотвратить.

– Чего вам сейчас больше всего не хватает?
– Только футбола!

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