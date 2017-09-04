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«А почему нет?» – Азар готов побороться с Месси и Роналду

Источник:  MarcaКомментарии
Эден Азар в составе сборной Бельгии
Эден Азар в составе сборной БельгииФото: Gettyimages.ru

Полузащитник «Челси» Эден Азар дал интервью испанскому изданию MARCA.

– Когда вы планируете сыграть за «Челси»?
– Совсем скоро. Я в хорошем состоянии, но никуда не спешу.

– Над чем вам следует поработать?
– Даже лучшие игроки планеты должны развиваться. Футбол не стоит на месте. Уверен, что могу больше забивать, и ассистировать партнерам. Нужно стремиться к этому.

– «Челси» потерял Неманью Матича и Джона Терри, но пригласил несколько игроков на разные позиции. На ваш взгляд, команда стала сильнее?
– Не знаю. Это станет понятно в конце сезона. В прошлом году мы стали чемпионами. Возможно, мы стали сильнее, но команду покинул Терри и Матич. Очевидно, Бакайоко и Мората должны компенсировать эти потери. 

– Кто является главным конкурентом «Челси» за чемпионский титул?
– Не могу сказать. В премьер-лиге есть пять-шесть команд, которые каждый сезон претендуют на победу. Здесь нужно быть готовым ко всему. В противном случае, вы рискуете проиграть. В конце сезона станет ясно, кто является лучшим.

– Что делает Антонио Конте особенным тренером?
– Все его знают. Он действительно хороший специалист. В прошлом сезоне Конте привел команду к победе в АПЛ. У него приличный опыт. Он думает только об игре. Ему нравится работать. Думаю, это и есть секрет его успеха.

Антонио Конте
Антонио КонтеФото: Gettyimages.ru

– Тибо Куртуа сказал, что хочет пройти в Лиге чемпионов, как можно дальше. Можно сказать, что этот турнир в приоритете у команды?
– Лично я хочу выиграть все возможные трофеи. Конечно, Лига чемпионов – особенный турнир. Никогда еще не выигрывал ее. Я хочу выйти в финал и победить. Почему бы и нет?

– Можно сказать, что «Реал» ваш главный конкурент в Лиге чемпионов?
– Ну сейчас «Реал» является лучшей командой мира. Они выиграли все. У них очень сильный состав и прекрасный тренер. Конечно, тяжело обыграть такого соперника, но это футбол и загадывать не стоит.

– Роналду и Месси – главные претенденты на «Золотой мяч» с 2008 года. Планируете разрушить эту тенденцию?
– А почему нет? Я не выхожу на поле ради этой награды, но буду счастлив, если мне удастся ее заполучить. Моя семья будет рада, но могу сказать вам, что «Золотой мяч» – не главная цель для меня.

– Какую роль в «Челси» играют испанские футболисты?
– Аспиликуэта – один из моих близких друзей. Сейчас Сесар стал вице-капитаном команды. У него большой опыт. Он отдается на все сто процентов даже во время тренировок. Мне приятно играть с этим человеком.

У Алонсо великолепная левая, мы очень рады иметь такого защитника. Что касается Фабрегаса, то здесь все просто: это настоящий мастер. Я так его называю. У него гениальное понимание игры. А Педро просто фантастический игрок, который выиграл абсолютно все с «Барселоной» и успел написать историю в «Челси». 

– Что вы скажете о Морате?
– Никогда не играл с этим парнем. Знаю, что он уже успел выиграть трофеи с «Ювентусом» и «Реалом». Мне не терпится выйти с ним на поле. «Челси» нужен был бомбардир, и мы счастливы, что заполучили этого игрока. Альваро очень общительный и приятный человек.

Альваро Мората
Альваро МоратаФото: Gettyimages.ru

– Как вы относитесь к Диего Косте?
– Мы провели вместе не один сезон. Он настоящий друг. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся в команду, но решения принимаю не я.

Эден Азар и Диего Коста
Эден Азар и Диего КостаФото: Gettyimages.ru

– Вы любите 10-й номер, потому что под ним играл Зидан?
– Да. Это был великий игрок. Будучи ребенком, я часто смотрел матчи с его участием. Он мог делать на поле абсолютно все. Теперь Зидан стал великим тренером, а то что сотворил его «Реал» – просто волшебство.

– Вы знаете все о чемпионате Франции. Может ли этот турнир наскучить Неймару?
– Прежде всего, это непростая лига. Защитники играют против нападающих очень и очень жестко. Но Неймар умеет все. К тому же, он выступает за сильную команду. Думаю, его переезд во Францию пойдет ему на пользу, – заявил бельгиец.

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