Чем ответит Хохлачев Знарку? Превью игрового дня в КХЛ

Сегодня среди четырех матчей выделим два – «Торпедо» против московского «Динамо» и «Спартак» против СКА.

Команда Петериса Скудры, лишив чемпиона и лидера победы в основное время, не прочь поквитаться с бело-голубыми за поражение в прошлом плей-офф (1-4). У Каспарса Даугавиньша с «Динамо» старые счеты. Да и форвард-технарь Денис Паршин любит огорчать бело-голубых. Еще со времен, когда носил форму ЦСКА.

С появлением в команде Владимира Воробьева Евгения Артюхина москвичи нарастили мускулатуру. Теперь динамовцев так просто не запугать. А гренадер-новичок успел открыть и личный голевой счет.

Скажем пару слов о других «Динамо» - минском и рижском. Белорусы должны были в Москве обыгрывать «Спартак», но без голов побед не бывает. Пока же у команды Горди Дуайера одни поражения, наложившиеся на потерю капитана Владимира Денисова.

Рижан тоже подкосили травмы лидеров, сразу четверых.

Афиша «Спартак» - СКА не столь привлекательна, как раньше. Когда Сокольники освистывали Илью Ковальчука и на лед летели сосиски. Теперь за сосиски (даже словестные) КХЛ выписывает космические штрафы. Да и Ковальчук в питерской форме – уже не раздражитель.

А вот для новичков красно-белых и бывших армейцев Александра Хохлачева и Дмитрия Юдина СКА – раздражитель еще какой. Вспоминается лужниковский матч соперников в прошлом сезоне. Когда хозяева уступили 1:2, и кто-то из своих подбил шайбой Вадима Шипачева. Н пресс-конференции Олег Знарок пожаловался на дефицит центрфорвардов (Дацюк тогда ездил в Детройт на празднества).

- А как же Хохлачев? – я поинтересовался у наставника СКА. – Ведь он в свое время за океаном в центре играл.

- Ему бы на фланге сыграть, - парировал Знарок.

Пробьет ли сегодня вечером звездный час Хохлачева, прошедшего предсезонку в Питере и вернувшегося в родной клуб накануне чемпионата?

Да и у защитника Юдина мотивация должны быть особая, ведь в концовку прошлого сезона он провел в ВХЛ. В «Спартаке» же у него есть игровое время и тренерское доверие.

Болельщики красно-белых не увидят сегодня чешского форварда Лукаша Радила. У него травмы. Пару недель он пропустит.

Любопытно, кому доверит ворота наставник москвичей Вадим Епанчинцев? Засушившему сухарь Никите Беспалову, с которым одержаны победы в Риге и Москве над минскими динамовцами? Или шведу Маркусу Свенссону, с которым красно-белые на финише регулярного сезона сотворили громкую сенсацию – обыграв в Питере СКА (4:2) и лишив команду Знарка Кубка континента (за победу в гладком турнире).

Ждем сегодня в Парке легенд аншлаг и честной борьбы. Чтобы не было потом заявлений типа: «Судьи надели майки СКА». Это слова уже бывшего защитника «Спартака» Ярослава Дыбленко, решившего продолжить карьеру в «Нью-Джерси». Там арбитры носят исключительно полосатую форму. К слову, за Хохлачева СКА выменял у «Спартака» права на Дыбленко. Возможно, что когда-то этот защитник сам примерит питерскую форму.